Economía

Cuáles son los 5 autos 0 Km más baratos de la Argentina en octubre 2026

Hay una cifra, de $32 millones, que aparece como divisoria de aguas. Parece antojadiza pero tiene una explicación que muestra cómo los automóviles subieron de precio menos que la inflación en el último año

Concepto de costos en la industria automotriz, con un vehículo en miniatura sobre una calculadora y dinero, representando la planificación financiera y el impacto económico en el sector de automóviles. (Imagen ilustrativa Infobae)
La apertura del mercado automoto y la caída de ventas, generaron que hoy se puedan comprar 5 autos por el precio que se pagaba el auto más económico en octubre de 2025. (Imagen ilustrativa Infobae)
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Justo el día que se conocerá el dato de la inflación de septiembre, esta variable que mide el costo de vida vuelve a ser tema de debate en el mundo de los autos en Argentina.

Hace un año, el auto más barato del mercado costaba casi $24.000.000. Era el Renault Kwid, un citycar del segmento A propulsado por un motor naftero de 3 cilindros y 66 CV de potencia con caja manual de 5 velocidades.

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Hoy, el auto más accesible del mercado cuesta $26.000.000, pero es otro modelo y tiene otra tecnología. Se trata del Jmev Easy 3, un auto del mismo segmento A que el Kwid, pero que en lugar de fabricarse en Brasil se fabrica en China, y fundamentalmente, que se trata de un auto 100% eléctrico.

Un automóvil compacto de color azul claro se encuentra estacionado en una playa de estacionamiento pavimentada
El JMEV Easy 3 es el nuevo auto más barato del mercado argentino desde hace 3 meses. Es 100% eléctrico como principal atributo.

Tal fue el cambio en el mercado automotor local en menos de un año, que los usuarios pueden comprarse un auto 0 km completamente distinto, más eficiente y más económico para usar, gastando solo un 8% más que hace un año, mientras la inflación acumulada de agosto 2025 a agosto 2026 fue de 33,5%.

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Es anecdótico que el Kwid hoy tenga un precio de $28.580.000 y haya aumentado un 19%, porque la apertura del mercado permitió que haya otros modelos que compiten y ofrecen alternativas más económicas.

El año pasado, el auto con la mejor relación precio / demanda era el Fiat Cronos. En octubre de 2025 tenía un precio base de $28.519.000 y la versión full llegaba a $35.546.000. Hoy, ese mismo auto sigue siendo el que tiene mayores patentamientos y sostiene esa relación de ser el más vendido de su franja de precios. Pero la versión de entrada a la gama cuesta 36.650.000 y llega a los $45.270.000 en la de mayor equipamiento. La suba de precios del Cronos fue de un 28,5%.

Renault Kwid
El Renault Kwid tiene dos versiones con el mismo precio. Era el auto más accesible pero ahora quedó en tercer lugar.

Así que, tomando la inflación de todo el período para actualizar el precio del Kwid de octubre de 2025, se llega a un valor de $32.040.000. Y es curioso comprobar que los autos aumentaron mucho menos que la inflación, porque por ese precio hoy se consiguen varios modelos y hace un año solo era uno.

Los 5 autos de menos de $32.000.000

Además del Jmev Easy 3, que cuesta USD 16.900 equivalentes a $26.026.000, y del propio Renault Kwid que está ahora en $28.580.000, por menos de 32 millones de pesos se pueden comprar ahora 5 distintos autos 0 km.

Es el caso del Hyundai HB20, un auto que se vende en versión hatchback y sedán, que se fabrica en Brasil y pertenece al segmento B, es decir que es de mayor volumen que el Easy eléctrico.

El HB20 tiene también un motor más potente, es un 1.6 litros aspirado de 123 CV con caja de cambios manual o automática, según la versión, y con un paquete de ADAS (Ayudas electrónicas a la conducción) de un nivel superior al del promedio del segmento. El precio del Hyundai hoy es de $28.500.000.

Autos baratos
El Hyundai HB20 se vende en versión de dos y tres volúmenes y es el auto del segmento B más accesible del mercado.

Otro modelo del mismo segmento es el Volkswagen Polo Robust, el último lanzamiento de la marca en Argentina, que ahora ofrece una versión básica del Polo Track con un precio mucho más bajo que aquel.

La reducción del precio es notoria y alcanza una baja cercana al 25%, ya que el Polo Robust se vende en $30.222.550. Aunque tiene un menor equipamiento como argumento que justifica la reducción del precio, la mecánica sigue siendo la del reconocido motor 1.6 litros con caja manual de 5 marchas.

Un automóvil compacto de color rojo de la marca Fiat con techo negro y rines oscuros sobre un fondo blanco
El nuevo Fiat Mobi 2027 incorpora un motor de 1,0 litro y tres cilindros diseñado para reducir el consumo de combustible. (Stellantis Argentina)

Finalmente, está el competidor directo del Renault Kwid, el Fiat Mobi Trekking, otro citycar del segmento A que fue el segundo auto más barato de Argentina durante todo 2025 y parte de este año.

El Mobi tiene la novedad reciente de haber cambiado el motor atmosférico de 4 cilindros anterior por el moderno Firefly 1.0 de 3 cilindros que es capaz de alcanzar 71 CV, aunque mantiene la caja manual de 5 velocidades como única opción, ya que solo se comercializa en una única versión con esa configuración. El precio del Mobi en octubre es de 30.280.000 de pesos.

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