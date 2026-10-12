De Texas a Neuquén: por qué Vaca Muerta es atractivo para las empresas de la cuenca petrolera más grande de EEUU

Se calcula que la cantidad de equipos de "perforación y completación" en Vaca Muerta aumentara 50% en los próximos años

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Vaca Muerta sigue atrayendo el interés local y mundial. El 18 de octubre llegará a la Argentina una treintena de empresas de Texas para participar de un evento vinculado al desarrollo de la joya energética argentina.

La misión se desarrollará del 18 al 24 de octubre, en busca de asociaciones y negocios. Vendrá de la mano de la Cámara de Comercio Argentino-Texana (ATCC, según su sigla en inglés) y del Atlantic Council, que apunta al alineamiento geopolítico con Estados Unidos, explicó Ariel Bosio, fundador y actual vicepresidente de la ATCC.

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El Atlantic Council es el think tank norteamericano que en septiembre de 2025 distinguió al presidente argentino, Javier Milei, como “Ciudadano Global”, reconocimiento que le entregó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

“Desde la ATCC estamos convencidos de que Vaca Muerta es un motor fundamental para la seguridad energética regional y global. Nuestra prioridad es seguir siendo el puente que articule estas inversiones clave para potenciar la infraestructura, el desarrollo tecnológico y la cadena de valor, consolidando el vínculo estratégico entre Texas y Argentina”, dijo por su parte Gabriela Aguilar, presidenta de la ATCC, cuya misión, del 18 al 24 de octubre, excederá la agenda del Patagonia Oil & Gas 2026, que tendrá lugar en Neuquén del 19 al 22 del mes.

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Atlantic Council, un think tank norteamericano (que en 2025 distinguió al presidente argentino, Javier Milei, como “Ciudadano Global”, reconocimiento que le entregó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent) cuya “principal misión es el alineamiento geopolítico con Estados Unidos”, participará del Patagonia Oii & Gas 2026, dijo Ariel Bosio, fundador y actual vicepresidente de la ATCC (Foto: AFP)

Tres frentes de negocios

La misión tendrá un hito central el martes 20, día del Energy Trade Mission Summit, en el Centro de Convenciones Domuyo: habrá paneles sobre el lugar de la Argentina en el escenario energético global, con la participación de Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, y Ana Simonato, country manager de Chevron.

También se abordarán los desafíos del financiamiento y la operación de cadenas de valor. Participarán ejecutivos de Citibank, Pickering Energy Partners, PAE, SLB, DLS Archer, H&P y Precision Drilling, entre otras compañías.

El 21 habrá, además, un Innovation Day en el Polo Científico-Tecnológico de Neuquén, en el que se exhibirán soluciones de innovación energética y escalabilidad tecnológica y habrá ruedas de negocios entre empresas locales y de Estados Unidos para evaluar oportunidades de financiamiento, integraciones en la cadena de suministro y joint-ventures.

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Más de 150 empresas de la Argentina y del exterior participarán de esa ronda.

Horacio Marín y Marcelo Mindlin, dos de los protagonistas locales del AOG Patagonia 2026

En materia petrolera Texas es hoy una suerte de paralelo neuquino, pues alberga la mayor parte de la “Cuenca Permian”, la principal formación de gas y petróleo “no convencional” norteamericana, un área de casi 500 kilómetros de largo y 400 de ancho que se extiende del oeste de Texas al este de New Mexico que ropulsó junto a otras, como “Eagle Ford” y “Bakken”, la “revolución del shale” de Estados Unidos y cambió la geopolítica mundial.

— ¿A priori, dónde ve las principales oportunidades de negocios o asociación?, le preguntó Infobae a Bosio, ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Rosario y Máster en Energía de la Universidad de Oklahoma, cuna petrolera del país del norte, quien trabajó en YPF y en Occidental Petroleum, Estados Unidos, donde reside desde hace casi 20 años.

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— La delegación tendrá más de 50 personas que representan a las principales instituciones de Estados Unidos, como el Energy Workforce and Technology Council, que agrupa a todas las compañías de servicios, y la International Association of Drilling Contractors, que reúne a firmas de perforación y completación de pozos. También estará el Atlantic Council, un think tank de Washington cuya principal misión es el alineamiento geopolítico con Estados Unidos.

Divido a las compañías que vienen en dos grupos: de un lado las que se dedican al banking y al private equity, que buscan ampliar el financiamiento en Vaca Muerta a todo nivel, para grandes proyectos y también para pyme; y del otro empresas de tres sectores: operadoras, de servicios y otras que buscan oportunidades en el midstream.

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Boscio: "Divido a las compañías que vienen en dos grupos: de un lado las que se dedican al banking y al private equity, que buscan ampliar el financiamiento en Vaca Muerta a todo nivel, para grandes proyectos y también para pyme; y del otro empresas de tres sectores: operadoras, de servicios y otras que buscan oportunidades" (Foto: Reuters)

— Esa sería la oferta. ¿Qué demandas o necesidades locales perciben para el desarrollo de Vaca Muerta?

— Hay tres necesidades muy importantes. Una es el financiamiento, con un primer nivel para proyectos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por más de USD 100.000 millones en los próximos cinco o seis años. El siguiente nivel es toda la cadena de valor para acompañar ese crecimiento, y también tiene que haber financiamiento para proyectos anexos a los operadores vinculados a la exportación de gas natural licuado (GNL) en los próximos años.

La segunda cuestión es el midstream: se están desarrollando los grandes proyectos troncales, como el VMOS y otros oleoductos y gasoductos, pero también hay que lograr que la producción de distintos yacimientos llegue hasta los ductos troncales. Ahí hay una gran oportunidad.

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La tercera es la provisión de materiales y servicios. En Vaca Muerta es fundamental seguir bajando los costos y aumentando la productividad. Toda innovación tecnológica es clave. YPF y otras compañías ya tienen el compromiso de aumentar los equipos de perforación y completación un 50%; eso requiere una cadena de valor asociada y capacitada. Son las tres grandes oportunidades. Un poco más a largo plazo hay un cuarto tema: el desarrollo asociado al downstream, como los líquidos de gas.

Lecciones de Permian para Vaca Muerta

— ¿Qué lecciones básicas deja Permian para Vaca Muerta?

— Para ponerlo en contexto, Permian tiene 10 veces el tamaño de Vaca Muerta y el shale de Estados Unidos es 20 veces Vaca Muerta. Todo lo que pasó en Permian lo puede aplicar la Argentina, que está en modo de ejecución y tuvo una curva de aprendizaje muy rápida. Ahí las sinergias son del 100%. Lo que le está pasando a Permian ahora son los desafíos que enfrentará Argentina en cinco o seis años, cuando toda la capacidad para producir petróleo y gas termine de construirse y empiecen a verse otros desafíos.

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“Estados Unidos es el país número uno en centros de datos y hoy se advierte que el modelo actual de conectarse a la red está llegando a un límite y compromete la capacidad eléctrica para la industria y la demanda residencial”

— ¿Por ejemplo?

— La saturación de la capacidad energética. En Estados Unidos hoy hay una demanda creciente de energía, por el aumento del PBI y el fenómeno de los centros de datos, que en los próximos años generarán una demanda adicional del 30 al 40% de energía a nivel global. Estados Unidos es el país número uno en centros de datos y hoy se advierte que el modelo actual de conectarse a la red está llegando a un límite y compromete la capacidad eléctrica para la industria y la demanda residencial.

Eso también será una oportunidad para Vaca Muerta. La legislación en Texas apunta a que los centros de datos deben proveerse de su propia energía fuera de la red. Es una oportunidad de negocios complementaria para las operadoras de gas y petróleo.

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"En Estados Unidos hoy hay una demanda creciente de energía, por el aumento del PBI" (Foto: Reuters)

En Permian ahora hay un tema de monetización: con tanto gas asociado a la producción de petróleo, muchas veces el gas tiene precio negativo. Eso también pasará en Vaca Muerta, tarde o temprano. Las compañías analizan cómo monetizar ese gas a mejores precios. Negocios como el gas to power para centrales eléctricas y el gas to bit para centros de datos, además de seguir ampliando la infraestructura de GNL para exportar.

Innovación, productividad y competencia global

— En Permian hubo pioneros como Scott Sheffield, fundador de Pioneer. También George Mitchell, que desarrolló el fracking. ¿Ve en la Argentina pioneros que empujen el desarrollo de Vaca Muerta?

— Todos los días. Los CEO de las petroleras de la Argentina son un ejemplo: el nivel de innovación y aumento de productividad que ha habido en Vaca Muerta en los últimos cuatro años es notable. Hoy produce el 70% del petróleo y gas de la Argentina y bate récords mes a mes.

El ritmo de reducción del costo de break-even es un signo muy bueno de innovación, impulsado por los CEO de las compañías junto con la cadena de valor y el marco legislativo y regulatorio. El desafío de Vaca Muerta es competir a nivel mundial y, para eso, la innovación debe ser permanente y profundizarse.

“Parte de esa profundización consiste en incorporarse a la cadena de valor internacional y capitalizar todo al máximo”

Parte de esa profundización consiste en incorporarse a la cadena de valor internacional y capitalizar todo al máximo. El CEO de Chevron (Mike Wirth, quien subrayó que Vaca Muerta necesita inversiones masivas en infraestructura para “monetizar” todo su potencial), dijo hace unos meses que hoy Vaca Muerta no es un activo marginal en su cartera de tecnología y conocimiento, sino que Chevron incorpora prácticas de Vaca Muerta en Estados Unidos. Empresas del exterior vienen a la Argentina para complementar y buscar alianzas con la red local, con el objetivo de tener un soft landing en el país. Ese éxito comercial no lo pueden lograr si actúan solas.