Plus Ultra redujo sus vuelos a Madrid y los pasajeros denuncian estar varados: comenzó a volar en el país hace apenas 4 meses

Los usuarios denuncian que la compañía no les ofrece reubicación en otras aerolíneas y que deben afrontar gastos adicionales por las demoras

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La aerolínea española Plus Ultra decidió reducir de 5 a 2 sus frecuencias semanales entre Buenos Aires y Madrid durante los próximos dos meses por el aumento de “costos operativos” y hay al menos 200 pasajeros afectados, que aseguran estar “varados” y no recibir respuesta por parte de la empresa.

“Plus Ultra ha realizado un ajuste en la frecuencia de sus operaciones entre Buenos Aires y Madrid, principalmente debido al impacto operacional que generan los desvíos de vuelos a Montevideo, en el marco de las obras y trabajos de infraestructura previstos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Estos desvíos implican mayores tiempos de operación, complejidad en la planificación y costos adicionales, afectando la programación y regularidad de los vuelos”, señaló la compañía en un comunicado.

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“A esta situación se suma el incremento general de los costos operativos, particularmente los relacionados con el combustible, que también tiene un impacto relevante en la operación aérea. El ajuste responde, por lo tanto, a razones estrictamente operacionales y a las condiciones actuales de la operación, y no a un cambio en el compromiso de Plus Ultra con el mercado argentino”, afirmó.

Las obras en Ezeiza se anunciaron en febrero pasado, con lo que se supone que la empresa tuvo tiempo para estimar sus costos. Cabe señalar que la pista de Ezeiza volverá a estar operativa el 11 de noviembre, mientras que Plus Ultra resolvió reducir sus frecuencias entre el 19 de octubre y el 13 de diciembre. De este modo, el recorte de operaciones se extenderá durante más de un mes después de la finalización de las obras.

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La aerolínea española atribuyó el recorte de vuelos a los mayores costos operativos derivados de las obras en Ezeiza, que obligan a desviar servicios a Montevideo, y al encarecimiento del combustible

“Argentina continúa siendo un mercado estratégico para Plus Ultra, y la compañía mantiene su apuesta por la conectividad entre Argentina y España”, agregó.

En este contexto, más de 230 pasajeros crearon un grupo de WhatsApp para compartir los problemas que les generaron los cambios en los vuelos. Desde Plus Ultra sostienen que deben solicitar la reubicación en otro vuelo, ya que la reducción de frecuencias implicó, en la práctica, la cancelación de servicios que ya habían sido vendidos. Sin embargo, los usuarios aseguran que todavía no reciben respuestas de la compañía.

Los pasajeros afectados denuncian que Plus Ultra no ofrece la reubicación en otras aerolíneas y argumenta que no tiene convenios con otras compañías. También aseguran que les niega el reembolso del tramo que no podrán utilizar con el argumento de que ya les asignó una nueva fecha de vuelo o, en algunos casos, les ofrece un bono para viajar nuevamente con la empresa.

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Según los reclamos, tampoco reconoce los gastos adicionales de alojamiento, manutención ni los días extra de estadía, bajo el argumento de que comunicó los cambios con más de 14 días de anticipación.

A las dificultades para resolver la situación se suma la falta de respuestas por parte de la compañía. Los pasajeros describen una atención casi inexistente, con teléfonos que no son atendidos y correos electrónicos con respuestas genéricas sobre “cuestiones operativas”.

Los cambios en la programación de Plus Ultra dejaron a cientos de pasajeros con fechas de viaje modificadas y dificultades para conseguir una solución por parte de la compañía

Ante la falta de alternativas, los pasajeros debieron comprar nuevos pasajes de regreso con otras línea aéreas, en algunos casos con escalas en Lima, Montevideo o San Pablo.

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El mail formal que les llega a los pasajeros por parte de Plus Ultra indica las siguientes opciones:

“Solicitar una nueva fecha, sujeto a disponibilidad, respetando la temporada y validez de su tarifa y billete.

Solicitar un cambio de ruta por cualquier ruta regular operada por Plus Ultra, contactando con nuestro call center . En el cambio se aplica diferencia de tarifa, tasas e impuestos asociados a la nueva ruta elegida.

Solicitar un bono, válido por un año y transferible, canjeable por cualquier ruta regular operada por Plus Ultra, mediante solicitud a bonos@plusultra.com. En el canje se aplica diferencia de tarifa, tasas e impuestos asociados a la nueva ruta elegida.

Solicitar el reembolso, parcial o total del billete afectado por un vuelo cancelado".

Gabriel, uno de los pasajeros afectados, contó: “No me quieren reembolsar el pasaje, ni total ni parcialmente, porque sostienen que se trata de una reubicación y no de una cancelación”.

Nicolás, por su parte, relató: “Cancelaron nuestro vuelo de ida a Ezeiza, no atienden el teléfono, te dejan esperando 10 minutos y cuelgan. No ofrecen ubicarte en otro vuelo, solo darte el reembolso”.

Jordi, en tanto, dijo: “Vivo en España. Me cancelaron el vuelo de ida de noviembre y me retrasaron el de vuelta de diciembre. Acá no atienden el teléfono y, como vivo en Barcelona, tampoco tengo oficinas a las que pueda acercarme. Ahora los pasajes cuestan el doble de lo que pagué cuando los compré. Viajaba para el casamiento de mi mejor amigo, en fechas que no puedo cambiar. Estoy pensando en cruzar los dedos para que me reembolsen el dinero y después hacerles juicio por daños y perjuicios, para ver si consigo que la Justicia les ordene pagarme la diferencia de los pasajes”.

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Sol también cuestionó el cambio de fecha de su viaje: “Yo tenía un vuelo de Madrid a Ezeiza el 30 de octubre y me lo quieren pasar al 10 de noviembre, pero el vuelo del 30 de octubre sigue existiendo y se lo están ofreciendo a gente que tiene que volver a Buenos Aires el 21 y el 23 de octubre”.

La mayoría de los pasajeros afectados recibió nuevas fechas de vuelo con demoras de 10 días o más respecto de las originales. Y esto les genera gastos adicionales de alojamiento que la aerolínea no reconoce.

La aerolínea ya había enfrentado reclamos en agosto, cuando un avión de Plus Ultra que cubría la ruta entre Buenos Aires y Madrid debió realizar un aterrizaje de emergencia en Natal, Brasil, por una falla técnica. El episodio dejó a entre 300 y 400 pasajeros varados durante más de 24 horas y generó fuertes quejas por la falta de información y asistencia por parte de la compañía.

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