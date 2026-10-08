YPF cerró un acuerdo para quedarse con el 100% de su empresa de energía eléctrica

YPF pasará a controlar la totalidad de YPF Luz, su empresa de energía eléctrica.

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YPF acordó comprar el 24,99% de YPF Luz que pertenece a BNR Power Investments B.V. por USD 430 millones, una operación que, una vez completada, le permitirá alcanzar el 100% del capital de su empresa de generación eléctrica.

El Directorio de YPF aprobó la transacción este 8 de octubre. El cierre quedó sujeto a las condiciones habituales para este tipo de acuerdos, según informó la compañía en un comunicado oficial.

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Con la adquisición, YPF podrá consolidar los resultados de YPF Luz, que cuenta con 3,8 GW de capacidad instalada y presencia operativa en ocho provincias. La empresa genera un volumen equivalente a cerca del 10% de la electricidad abastecida en la Argentina.

“YPF continúa creciendo para convertirse en una compañía energética de clase mundial y esta operación es un paso más en ese camino”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

El ejecutivo sostuvo que la compra permitirá que YPF Luz “acelere el crecimiento y potencie sus capacidades”, al tiempo que mantendrá “su foco y especialización en el sector eléctrico” y sumará valor a la propuesta energética integral de la petrolera.

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YPF pasará a controlar la totalidad de YPF Luz

YPF creó YPF Luz en 2013 con el objetivo de desarrollar una compañía especializada en el sector eléctrico. En 2018, General Electric (GE) ingresó como accionista para acompañar su expansión.

Ese respaldo continuó luego a través de GE Vernova (GEV), surgida de la escisión de GE en 2024, mediante el fondo BNR. Con la venta de su participación, YPF pasará a ser la única accionista de YPF Luz cuando se cumplan las condiciones previstas para concretar la operación.

El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que la compañía energética se encamina a ser "de clase mundial". (Reuters)

La compañía eléctrica informó un EBITDA de USD 479 millones en los últimos 12 meses finalizados en junio de 2026. Su cartera incluye activos y clientes de distintos segmentos, con una posición en el mercado de energías renovables.

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El proceso para cotizar en Wall Street

En julio de este año, YPF Luz presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) una declaración de registro en el Formulario F-1, correspondiente a una propuesta de oferta pública inicial de acciones ordinarias de Clase B. La compañía, cuya razón social es YPF Energía Eléctrica S.A., cotizaría de manera separada de su empresa madre, que está presente en la Bolsa de Nueva York (NYSE) desde hace más de 30 años, bajo el símbolo “YLUZ”.

Tras la colocación, la empresa tendrá dos clases de acciones ordinarias, aunque solo YPF y sus subsidiarias podrán poseer las de Clase A, que no serán listadas en ningún mercado. YPF Luz se definió como “compañía en etapa de crecimiento emergente” según la Ley de Valores de Estados Unidos y anticipó que, luego de la oferta global, quedará categorizada como “compañía controlada” conforme a las reglas de gobierno corporativo de la NYSE. En su comunicado, indicó que continuará evaluando el proceso en función de las condiciones del mercado y los requisitos regulatorios aplicables.

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La participación en el RIGI

Entre los desarrollos renovables de la empresa figura el Parque Solar Fotovoltaico El Quemado, que en agosto de 2025 fue presentado como el mayor proyecto de su tipo del país y el primer desarrollo renovable bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa es impulsada por YPF Luz junto con la Empresa Mendocina de Energía (Emesa), contempla una inversión de USD 211 millones y se ubica en el departamento de Las Heras, a 13 kilómetros de Jocolí y a unos 54 kilómetros del centro de la ciudad de Mendoza.

El Parque Solar El Quemado generará 305 MW a través de 500.000 paneles. (YPF Luz)

El parque tendrá una capacidad instalada de 305 MW sobre más de 600 hectáreas, en una zona con elevada radiación solar. El diseño prevé dos etapas, una de 200 MW y otra de 105 MW, y utilizará más de 500.000 paneles, que captan tanto la luz directa como la reflejada por el suelo. La propuesta inicial contemplaba dos etapas de 200 MW cada una, pero el ingreso al RIGI permitió unificar la obra para alcanzar los 305 MW finales.

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Según explicó Gonzalo Seijo, gerente de ingeniería y obras de YPF Luz, el proyecto incluye una nueva estación transformadora de 220/33 kV que lo conectará con el Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (SADI). El volumen proyectado equivale al consumo de más de 233.000 hogares, de acuerdo con Mariana Iribarne, gerente de relaciones institucionales de la compañía.

El parque tiene un factor de capacidad estimado del 31,4% y un ahorro previsto de 385.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente por año. Su operación se supervisa desde el Centro de Operación Remota de YPF Luz, en Puerto Madero, las 24 horas. El proyecto se enmarca en la meta de la compañía de alcanzar un gigavatio de potencia renovable instalada en 2026, junto con el parque eólico Casa.

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