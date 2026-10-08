Economía

Inversión de USD 110 millones: con la presencia de Jorge Brito y el gobernador Orrego, Genneia inauguró el Parque Solar San Juan Sur

El complejo fotovoltaico ubicado en Retamito dispone de 129 MW y destinará su producción a grandes usuarios fabriles y mineros mediante el Mercado a Término de Energías Renovables de la provincia

Marcelo Orrego y Jorge Brito
Marcelo Orrego y Jorge Brito
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Genneia inauguró el Parque Solar San Juan Sur en Retamito, San Juan.

Con una inversión de USD 110 millones y una potencia de 129 MW el nuevo complejo amplía la oferta de energía renovable para la industria y la minería de la provincia.

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Se trata del mayor desarrollo fotovoltaico de San Juan y elevó a 350 MW la capacidad operativa de la compañía en territorio sanjuanino. También representa el cuarto parque solar de Genneia en la provincia y el séptimo de la empresa en la región de Cuyo.

Una inversión orientada a la demanda minera e industrial

La inauguración reunió al presidente de Genneia, Jorge Brito; al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, al CEO de la empresa, Bernardo Andrews; y al intendente de Sarmiento, Alfredo Castro, además de autoridades nacionales, provinciales y referentes del sector energético.

El complejo ubicado en Retamito dispone de 129 MW
El complejo ubicado en Retamito dispone de 129 MW

Brito vinculó el proyecto con la expansión renovable de la empresa en el país: “El desarrollo de la Argentina necesita una matriz energética cada vez más robusta, competitiva y sustentable. En Genneia asumimos ese desafío con una visión de largo plazo y más de 2.000 millones de dólares invertidos en la última década, que nos permitieron superar los 1,7 GW de capacidad renovable en nueve provincias”.

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El presidente de la compañía sostuvo que la nueva planta permite consolidar su vínculo con las actividades extractivas. “Con este proyecto alcanzamos los 350 MW de capacidad instalada en la provincia. Seguimos fortaleciendo nuestro rol como socio estratégico para el desarrollo de la minería”, afirmó.

Brito agregó que Argentina dispone de recursos naturales para expandir su producción con una matriz de menor impacto ambiental. “En Genneia queremos ser protagonistas de ese proceso, acompañando el desarrollo productivo del país con inversiones de largo plazo y energía renovable a gran escala”, destacó.

La planta ocupa 500 hectáreas y cuenta con 250.000 paneles bifaciales de alta eficiencia. La electricidad producida será vendida a grandes usuarios industriales mediante el Mercado a Término de Energías Renovables, conocido como MATER.

La generación anual del parque equivaldrá al consumo de unos 90.000 hogares y evitará la emisión de cerca de 160.000 toneladas de dióxido de carbono por año. Durante la construcción, el proyecto generó alrededor de 300 empleos en su momento de mayor actividad.

La expansión solar en San Juan y Cuyo

San Juan Sur se incorpora a los desarrollos Ullum I, II y III, Sierras de Ullum y Tocota III. La empresa busca atender una demanda industrial que requiere abastecimiento confiable, costos competitivos y reducción de emisiones.

El gobernador Marcelo Orrego señaló que la obra responde a una coordinación entre el Estado provincial y el sector privado. “Que una empresa líder como Genneia continúe invirtiendo y ampliando su presencia en San Juan es una clara señal de confianza en nuestro potencial productivo y en las condiciones que ofrecemos para el desarrollo de proyectos de gran escala”, expresó.

Con la nueva planta, Genneia alcanzó 800 MW de capacidad solar en Cuyo y cuenta con siete parques fotovoltaicos en operación a nivel nacional.

La empresa de energías renovables tiene un 24% del total de la potencia instalada, alcanzando el 21% de la capacidad de energía eólica y el 26% de la solar. Posee 8 parques eólicos —Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona, Necochea y La Elbita— y 7 parques solares —Ullum, Sierras de Ullum, Tocota III, Malargüe I, Anchoris, San Rafael y San Juan Sur—.

“Con estos activos, ha elevado su capacidad total de energía renovable a más de 1.785 MW, marcando un logro sin precedentes en el panorama energético del país”, destacó. Abastece a más de 100 clientes corporativos de distintas industrias es la principal emisora de bonos verdes de Argentina, con más de USD 1.280 millones emitidos hasta la fecha.

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