Cuenta DNI: todos los beneficios y descuentos de octubre 2026

La billetera virtual del Banco Provincia mantiene descuentos y reintegros en comercios de la provincia de Buenos Aires durante octubre de 2026

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Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco de la Provincia de Buenos Aires, mantiene en octubre de 2026 una grilla de descuentos y reintegros en distintos rubros y comercios de la provincia. La plataforma, disponible de forma gratuita para personas mayores de 18 años con DNI argentino —con una variante específica para jóvenes de entre 13 y 17 años—, permite realizar pagos mediante QR, NFC, Clave DNI y transferencias, sin necesidad de concurrir a una sucursal bancaria.

La propuesta de beneficios del mes abarca desde el consumo cotidiano en comercios de cercanía y ferias hasta rubros como gastronomía, librerías, farmacias y supermercados. La novedad de octubre es la incorporación de dos cadenas de supermercados a los beneficios disponibles con tarjeta de crédito mediante NFC, lo que amplía las opciones para quienes no cuentan con saldo en cuenta al momento de la compra.

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Con una base de usuarios distribuida a lo largo de la provincia de Buenos Aires, Cuenta DNI se posiciona como una de las billeteras digitales con mayor cobertura en la región. A continuación, el detalle de todos los descuentos vigentes durante octubre de 2026, junto con los pasos para acceder a la cuenta y las condiciones de apertura.

Todos los descuentos de Cuenta DNI de octubre

A continuación, el detalle de todas las promociones vigentes durante octubre de 2026, organizadas por rubro y con sus condiciones específicas de descuento, tope de reintegro y días de aplicación.

Todos los descuentos de Cuenta DNI de octubre

Comercios de cercanía

Los usuarios obtienen un 20% de descuento de lunes a viernes en comercios de cercanía adheridos. El tope de reintegro es de $6.000 por semana y por persona, y se alcanza con consumos de $30.000.

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Ferias y mercados bonaerenses

En ferias y mercados de la provincia de Buenos Aires, el descuento es del 40% todos los días. El tope de reintegro es de $6.000 por semana y por persona; se alcanza con compras de $15.000.

Supermercados

Cuenta DNI ofrece hasta un 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de toda la provincia. La principal novedad de octubre es la incorporación de Chango Más y Día a los beneficios disponibles con tarjeta de crédito Visa emitida por Banco Provincia mediante NFC, con un 20% de descuento y sin tope de reintegro.

La principal novedad de octubre es la incorporación de Chango Más y Día a los beneficios disponibles con tarjeta de crédito (Freepik)

El detalle por cadena, para pagos con dinero en cuenta:

Día: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.

Supermercados del interior bonaerense (5Mentarios, Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo, Autoservicio 228, Connecta Distribución, Supermercado Güemes y Super 8): 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana y por cuenta. Consumo mínimo de $30.000.

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Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, con tope de reintegro de $20.000 por semana.

Carrefour (incluye Carrefour Maxi, Market y Express): 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. Consumo mínimo de $15.000. Devolución en el acto.

La Anónima: 10% de descuento los miércoles, con tope de $5.000 semanales. Consumo mínimo de $25.000.

Josimar: 10% de descuento los miércoles, con tope de $6.000 por semana.

Chango Más (incluye MasGO): 20% de descuento los jueves, sin tope de reintegro. Devolución en el acto.

Cooperativa Obrera (Lobos y La Plata): 15% de descuento los viernes y sábados, sin tope de reintegro.

Supercoop: 15% de descuento los viernes y sábados, sin tope de reintegro. Pago con función Pago Clave DNI mediante la app.

Los nuevos beneficios con tarjeta de crédito Visa desde la app (modalidad NFC, solo disponible para Android):

Día: 20% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.

Chango Más: 20% de descuento los jueves, sin tope de reintegro.

Quienes cobran jubilaciones y pensiones a través de la app acceden a un 5% de descuento adicional en las promociones con dinero en cuenta.

Librerías de texto

Los lunes y martes, el beneficio es de un 10% de descuento en librerías de texto, sin tope de reintegro. La promoción es acumulable con la de comercios de cercanía.

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Farmacias y perfumerías

Los miércoles y jueves, Cuenta DNI ofrece un 10% de descuento en farmacias y perfumerías, sin tope de reintegro.

Gastronomía

Los sábados y domingos, los usuarios acceden a un 25% de descuento en gastronomía. El tope de reintegro es de $8.000 por semana y por persona, que se alcanza con consumos de $32.000.

Además, las marcas Havanna, La Fonte D’Oro, Lucciano’s, Le Park, Goulis, Atalaya, Antares y Balcarce ofrecen un 30% de descuento todos los días, con tope de $15.000 por comercio, por mes y por persona. El beneficio aplica para pagos con QR o Clave DNI con dinero en cuenta.

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Los jueves y viernes, Mostaza suma dos opciones: 25% pagando con dinero en cuenta, con tope de $8.000 semanales; y 30% pagando con tarjeta de crédito mediante NFC, con tope de $15.000 semanales.

Pet shops

Todos los sábados, el beneficio en pet shops es del 30% de descuento. El tope de reintegro es de $8.000 por semana y por persona, con consumos mínimos de $26.650.

YPF Full

Los sábados y domingos, YPF Full ofrece un 25% de descuento. El tope de reintegro es de $8.000 por semana y por persona.

Marcas destacadas

El descuento en marcas destacadas es del 30% todos los días. El tope de reintegro asciende a $15.000 por mes y por persona, y se alcanza con consumos de $50.000.

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Universidades, eventos, entidades educativas y clubes

En este rubro, el beneficio es del 40% de descuento todos los días. El tope de reintegro es de $6.000 por semana y por persona; se alcanza con compras de $15.000. El pago debe realizarse a través de la funcionalidad “Pago Clave DNI” o QR de la app.

Sodimac

Los miércoles, Sodimac ofrece un 10% de descuento, sin tope de reintegro. El beneficio se acumula con otras promociones vigentes y se abona desde la app con dinero en cuenta.

Cuotas sin interés

Las tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI permiten acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos. El beneficio aplica a compras realizadas mediante QR desde la app y a las tarjetas de crédito físicas emitidas por Banco Provincia.

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La aplicación permite financiar compras en tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito en rubros ajenos a los alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo tener Cuenta DNI

El proceso de apertura es completamente digital y no requiere concurrir a una sucursal. Los pasos son los siguientes:

Descargar la app Cuenta DNI desde Google Play Store (para teléfonos Android 8.0 o posterior) o desde el App Store (para iPhone con iOS 16 o posterior). Abrir la aplicación e iniciar el proceso de enrolamiento. Fotografiar el frente y el dorso del DNI dentro del recuadro indicado en pantalla. Validar la identidad posicionando la cámara del celular hacia el centro del rostro, en un lugar con buena iluminación y sin sombras. Completar los datos personales solicitados. Asociar una caja de ahorros existente en Banco Provincia o habilitar la apertura de una nueva. En este segundo caso, la cuenta queda operativa en un plazo de 72 horas hábiles. Crear la contraseña de ingreso a la app (mínimo 8 caracteres, con al menos una mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial). Ingresar el código de activación que la plataforma envía al correo electrónico registrado.

¿Es necesario tener una cuenta en Banco Provincia para acceder a Cuenta DNI?

No. Cuenta DNI no exige ser cliente previo de Banco Provincia. Cualquier persona mayor de 18 años —o jóvenes de entre 13 y 17 años, en su variante para adolescentes— con DNI argentino vigente puede descargarse la aplicación y completar el enrolamiento digital sin concurrir a una sucursal.

Durante ese proceso, el sistema abre de forma automática una caja de ahorros en pesos gratuita en la sucursal del Banco Provincia que el usuario elija. Esa cuenta queda habilitada en un plazo de 48 horas hábiles. Quienes ya sean clientes del banco y cuenten con una caja de ahorros en pesos simplemente deben seleccionarla para vincularla a la aplicación.

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Tanto la aplicación como la caja de ahorros no tienen costo de mantenimiento. El usuario también puede optar por no solicitar una tarjeta de débito física al momento del registro.