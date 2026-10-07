Boom de endeudamiento: empresas y provincias liquidaron casi USD 20.000 millones en el último año y sostuvieron al dólar

Las empresas y las provincias colocaron deuda por más de USD 23.000 millones desde las elecciones legislativas de 2025. (Foto: Reuters)

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigue de cerca las liquidaciones de divisas de empresas y provincias, que durante el último año aportaron casi USD 20.000 millones y contribuyeron a la estabilidad cambiaria. La atención se concentra, sobre todo, en los fondos aún pendientes de giro, después de que el presidente Javier Milei los señalara como una fuente de recursos frente a eventuales presiones sobre el dólar de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

Según una presentación del vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, las empresas y los gobiernos provinciales colocaron títulos de deuda por USD 23.600 millones, mientras que los ingresos derivados de esas operaciones alcanzaron 19.000 millones de dólares.

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La diferencia entre el valor efectivo colocado y el monto ingresado llegó a 4.600 millones de dólares. Esa es la cifra que todavía resta por liquidarse en el Mercado Libre de Cambios (MLC). La evolución del indicador mostró una suba acumulada a lo largo de los 12 meses relevados, con una aceleración de las emisiones desde noviembre de 2025 y nuevos saltos durante los primeros meses de 2026.

El seguimiento de esas operaciones tomó relevancia en medio de la estrategia de compra de divisas del BCRA. La semana pasada, el ministro de Economía, Luis Caputo, proyectó que la autoridad monetaria cerraría 2026 con adquisiciones cercanas a USD 20.000 millones, por encima de los escenarios que el Gobierno contempló al inicio del año.

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La evolución

La línea de títulos colocados comenzó octubre de 2025 en un nivel próximo a cero. Durante noviembre, registró una suba hasta ubicarse cerca de USD 7.000 millones, producto de la fuerte compresión del riesgo país tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza en los comicios de medio término. La serie mantuvo un período de estabilidad relativa hacia diciembre y retomó luego una trayectoria ascendente.

A comienzos de febrero de 2026, las colocaciones acumuladas superaron los 10.000 millones de dólares. Durante marzo, el acumulado se movió en torno de 11.000 millones de dólares. Hacia fines de abril y durante mayo se produjo uno de los aumentos más marcados de todo el período. En ese tramo, el valor efectivo de los títulos pasó desde una zona próxima a USD 12.500 millones hasta superar los 15.000 millones de dólares. La curva continuó en alza durante junio, mes en el que dejó atrás los 17.000 millones de dólares.

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Durante julio, las colocaciones se aproximaron a USD 20.000 millones. En septiembre, el acumulado alcanzó USD 23.600 millones, de acuerdo con el gráfico del Banco Central. La medición incluyó emisiones de compañías y administraciones provinciales en dólares dentro del mercado local.

La curva de ingresos siguió un recorrido similar, aunque se mantuvo por debajo del monto colocado. Durante octubre y buena parte de noviembre de 2025, el indicador se ubicó por debajo de USD 3.000 millones. Hacia febrero de 2026, se aproximó a 5.000 millones de dólares.

A septiembre de 2026, las colocaciones de empresas y provincias sumaron USD 23.600 millones. (Foto: Reuters/Lee Jae-Won)

Las nuevas proyecciones

El BCRA sumó compras por más de USD 14.350 millones hasta septiembre, pero que según la proyección de Caputo, el resultado de diciembre podía alcanzar USD 19.438 millones, una cifra superior a la meta implícita acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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La meta de compra de reservas internacionales vinculada con el organismo internacional fue de 10.000 millones de dólares. El ministro de Economía indicó que el Gobierno también trabajó con una previsión más favorable, que contemplaba compras por USD 17.000 millones durante 2026 si las condiciones acompañaban.

“Teníamos una meta implícita de USD 10.000 millones con el FMI y teníamos un escenario recontra optimista que era que, si las cosas salían muy, muy bien, tal vez llegábamos a comprar USD 17.000 millones en el año”, remarcó el titular del Palacio de Hacienda en conferencia de prensa.

El cálculo de USD 19.438 millones para diciembre superó ambos niveles. La diferencia frente a la meta de USD 10.000 millones fue de USD 9.438 millones. Respecto del escenario de USD 17.000 millones, la proyección representó USD 2.438 millones adicionales. “La situación actual, hoy ya estamos en USD 14.350 millones. Si proyectamos esa tendencia, todo indicaría que vamos a estar más cerca de los USD 20.000 millones de los que habla el presidente”, sostuvo.

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Caputo también se refirió a la disponibilidad de divisas para personas, compañías y quienes buscan remitir dividendos: “Ahora hay dólares para la gente, para las empresas, para los que quieren remitir dividendos, sino también para recomponer las reservas del Banco Central”, afirmó.

La compra de reservas por parte del BCRA se vuelve más importante luego de que el presidente Milei estimó que el Gobierno contaría con USD 75.000 millones de poder de fuego para evitar una corrida cambiaria en 2027.

En esa misma línea, en los últimos días, el BCRA aceleró las compras de divisas tras la finalización de la misión del FMI en la Argentina. Durante la última semana la entidad adquirió dólares en las cinco ruedas y el resultado semanal fue de 369 millones de dólares.

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La aceleración posterior a la salida de los técnicos del FMI se interpretó como una señal sobre las conversaciones entre el organismo y el equipo económico. Durante septiembre, el BCRA compró USD 473 millones, el menor volumen mensual de adquisiciones de divisas de 2026. Ese resultado mostró una menor velocidad frente a los meses anteriores: en agosto, las compras alcanzaron USD 768 millones.