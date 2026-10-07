Economía

Las alternativas que evalúa Economía para pagar la deuda en 2027 ante la suba de tasas y el freno de las colocaciones locales

El Tesoro apuesta a refinanciar los vencimientos de los Bonares para cubrir los compromisos en dólares del año próximo. Si no consigue respaldo de los inversores, el Gobierno asegura que cuenta con recursos alternativos, aunque todavía no detalló cuáles serían

Luis Caputo Argentina Week
El ministro de Economía, Luis Caputo, pretendía colocar USD 6.000 millones este año en el mercado local y USD 5.000 millones el próximo.
Guardar

El programa financiero para 2026 y 2027 quedó bajo la lupa por la suba de las tasas en los mercados globales y la interrupción de las emisiones de bonos en el mercado local. La incógnita es si el ministro de Economía, Luis Caputo, logrará completar las colocaciones previstas: USD 6.000 millones este año y USD 5.000 millones en 2027. En el quinto piso del Palacio de Hacienda evalúan dos alternativas y aseguran contar con buffers (amortiguadores) en caso de que no prospere la primera opción.

El punto bajo discusión es el freno de las licitaciones del Bonar 2029 (AO29). Ese bono era parte de la estrategia para conseguir USD 2.000 millones dentro del objetivo de emisiones para este año. La Secretaría de Finanzas, a cargo de Federico Furiase, pausó las colocaciones antes de lograr esa meta debido a la suba de las tasas internacionales.

PUBLICIDAD

El Tesoro necesitaba colocar USD 800 millones adicionales para alcanzar el excedente de caja que proyectó para este año. Según explicaron fuentes internas del Ministerio de Economía, ese faltante no altera por sí solo el esquema financiero de 2026, dado que consideran que puede prescindir de esos fondos si no encuentra condiciones convenientes en el mercado.

“En 2026 faltarían colocar USD 800 millones para llegar al sobrante de caja proyectado. Pero si no lo hacemos, no hay problema”, explicó una voz del equipo económico ante una consulta de Infobae sobre si esperan una baja de tasas para retomar las licitaciones del A029.

PUBLICIDAD

Para el próximo año, el esquema financiero contemplaba un saldo de USD 3.700 millones correspondiente a 2026, aunque esa previsión ahora está en duda. También incluía compras de dólares del Tesoro al Banco Central de la República Argentina (BCRA) por USD 4.900 millones, rollover dentro del sector público por USD 1.800 millones, desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 1.700 millones y créditos de organismos internacionales por USD 4.200 millones.

Los analistas del área de Research del Banco Galicia señalaron que la continuidad del freno en las licitaciones puede llevar al mercado a pedir detalles sobre otros recursos disponibles. “El Tesoro no viene ofreciendo Bonares en sus licitaciones quincenales y, si las tasas no vuelven a bajar, el mercado empezará a indagar sobre los detalles de las fuentes alternativas de financiamiento de las que dispone el Gobierno”, advirtieron.

Renovar los Bonares

La expectativa oficial para 2027 se vincula con la posibilidad de renovar los vencimientos de Bonares. Esa es la primera alternativa que manejan por estas horas en el Palacio de Hacienda para sostener el programa financiero del próximo año y afrontar las obligaciones en dólares previstas en el calendario.

El año que viene solo estamos suponiendo rollover de Bonares. El escenario que haciendo todo bien no tenes rollover es un poco ridículo realmente”, señalaron desde el Ministerio. La referencia apunta a que el Gobierno espera que los inversores acepten nuevas emisiones de esos bonos cuando lleguen los vencimientos.

El rollover implica que el Tesoro consigue refinanciar parte de su deuda a través de nuevas colocaciones. Para que esa opción funcione, el Gobierno necesita que el mercado acepte renovar títulos y que las tasas permitan avanzar con las emisiones bajo condiciones consideradas convenientes por Economía. Ese escenario se vuelve más complejo en un año electoral, cuando el Gobierno buscará la reelección y los inversores podrían tener menos certezas sobre quién honrará los compromisos en el futuro.

Caputo programa financiero 2027
En el equipo económico confían en rollear los vencimientos de los Bonares el próximo año. (Fuente: Ministerio de Economía)

Más amortiguadores

La segunda alternativa que mencionan en el quinto piso del Palacio de Hacienda es la utilización de buffers o amortiguadores. Una fuente oficial y calificada sostuvo que esos recursos ya están considerados dentro de la planificación, incluso bajo el supuesto de que el Tesoro no consiga renovar los Bonares en 2027.

Si no se logra rollear los vencimientos de los Bonares, obviamente ya tenemos buffers contemplados. O sea, aún asumiendo rollover cero, estamos cubiertos”, afirmó. La referencia a los buffers aparece en un momento en que el Gobierno expone distintas fuentes de liquidez y capacidad de respuesta frente a presiones financieras y cambiarias.

En las últimas semanas, el presidente Javier Milei y el ministro Caputo aseguraron que el Gobierno cuenta con USD 75.000 millones ante una eventual corrida cambiaria en la previa de las elecciones presidenciales de 2027 como sucedió en las legislativas. Entre los recursos mencionados figuran la compra de reservas del BCRA, el swap con Estados Unidos, el swap con China (ambos por USD 20.000 millones) y la intervención en el mercado de dólar futuro. El Gobierno los presentó como parte de su poder de fuego frente a una presión cambiaria.

Todavía no está definido si esos USD 75.000 millones también integran los buffers que en Economía menciona para afrontar un escenario sin refinanciamiento de los bonos. Tampoco se precisó si esos recursos se destinarían de manera exclusiva a estabilizar el mercado cambiario o si podrían utilizarse para atender pagos de deuda en moneda extranjera.

La primera exigencia relevante de 2027 llegará en enero. Ese mes vencen USD 4.300 millones de intereses de los bonos Globales y Bonares, un pago que forma parte de los USD 25.400 millones previstos para todo el año.

La posibilidad de volver a ofrecer bonos en dólares al mercado local depende de la evolución de las tasas. Si los rendimientos bajan, el Tesoro podría retomar las licitaciones con el objetivo de completar el monto pendiente de 2026 y avanzar con la estrategia prevista para el año siguiente. Si esa opción no se concreta, se explorarán las otras opciones mencionadas.

Temas Relacionados

BonarMercado de capitalesColocacionesMinisterio de EconomíaLuis CaputoÚltimas noticiasBonosDeudaElecciones2027

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El riesgo país cayó casi 90 puntos en dos días, pero la volatilidad de los bonos globales enciende una alerta

Los títulos públicos locales extendieron las ganancias, pero el repunte de las tasas largas en Estados Unidos y la tensión en el estrecho de Ormuz condicionan el clima financiero

El riesgo país cayó casi 90 puntos en dos días, pero la volatilidad de los bonos globales enciende una alerta

El número que explica el imperio de Messi fuera de la cancha: cuál es su patrimonio personal

En el día de su despedida, el rosarino ya es mucho más que un jugador: su cartera incluye cinco clubes de fútbol, seis hoteles de lujo, vinos, perfumes y desarrollos inmobiliarios

El número que explica el imperio de Messi fuera de la cancha: cuál es su patrimonio personal

Quién es el economista argentino radicado en EEUU que eligió Milei para participar y exponer en la última reunión de Gabinete

Alberto Ades, con más de 30 años de experiencia en Wall Street, habla de un “compromiso mesiánico” de Milei con el equilibrio fiscal, pero pide tolerar un dólar más alto y advierte por una “pared de vencimientos” en 2027

Quién es el economista argentino radicado en EEUU que eligió Milei para participar y exponer en la última reunión de Gabinete

Créditos hipotecarios: el Gobierno adjudicó otros $200.000 millones para impulsar el financiamiento destinado a vivienda

Se adjudicaron nuevos plazos fijos UVA con fondos del FGS entre 12 bancos, con el objetivo de financiar la compra de inmuebles. El cambio clave en la segunda licitación

Créditos hipotecarios: el Gobierno adjudicó otros $200.000 millones para impulsar el financiamiento destinado a vivienda

Otra jornada financiera “verde”: el récord de Wall Street sostuvo las ganancias de activos locales y volvió a bajar el riesgo país

Los bonos en dólares subieron un 1% y el indicador de JP Morgan cedió a los 573 puntos. El S&P Merval avanzó 1 por ciento. El dólar siguió a $1.540 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 41 millones en el mercado

Otra jornada financiera “verde”: el récord de Wall Street sostuvo las ganancias de activos locales y volvió a bajar el riesgo país

DEPORTES

El abrazo que detuvo el tiempo: las lágrimas de Thiago y el gesto de Antonela Roccuzzo cuando se encontraron con Messi

El abrazo que detuvo el tiempo: las lágrimas de Thiago y el gesto de Antonela Roccuzzo cuando se encontraron con Messi

“Esa aura no se la vi a nadie en mi vida”: Scaloni se rindió a los pies de Messi y explicó cómo intentará reemplazarlo en la Selección

Las perlitas de la despedida de Lionel Messi de la selección: el regalo del árbitro, un desmayo en pleno show y la sorpresa del final

Los memes que dejó la despedida de Messi de la selección argentina: La Sole, el Papu Gómez y el show de drones, los elegidos

El discurso completo de Messi en su despedida de la Selección y el llanto de Enzo Fernández: “Es el día más triste de mi carrera”

TELESHOW

La revelación de Ángel de Brito sobre Lali Espósito y Tini Stoessel: “Se invitaron a sus casamientos”

La revelación de Ángel de Brito sobre Lali Espósito y Tini Stoessel: “Se invitaron a sus casamientos”

La tribuna de Pergolini le dio la espalda por la despedida de Messi y Mario le dedicó a Leo un mensaje a flor de piel

Marilina Bertoldi habló tras cantar con Lali y Tini: “Años ninguneada por el rock, y ellas me abrieron las puertas del pop”

Charly García acompañó a Lionel Messi en su despedida de la selección argentina desde un palco

Así fueron los shows de la despedida de Lionel Messi: del abrazo del capitán con La Sole a la sorpresa de Sergio Torres

INFOBAE AMÉRICA

Flávio Bolsonaro afirmó que quiere que su padre le coloque la banda presidencial si gana el balotaje en Brasil

Flávio Bolsonaro afirmó que quiere que su padre le coloque la banda presidencial si gana el balotaje en Brasil

La NASA reveló una foto panorámica del amanecer en Marte tomada por el rover Curiosity

Cómo están respondiendo Rusia y el mundo a un posible caso de peste neumónica tras la muerte de un trabajador de laboratorio

Trump afirmó que tiene previsto hablar “muy pronto” con Putin por el posible caso de peste neumónica en Rusia

Revisarán caso por caso cada muerte por dengue ocurrida en unidades sanitarias panameñas