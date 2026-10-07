Economía

El riesgo país cayó casi 90 puntos en dos días, pero la volatilidad de los bonos globales enciende una alerta

Los títulos públicos locales extendieron las ganancias, pero el repunte de las tasas largas en Estados Unidos y la tensión en el estrecho de Ormuz condicionan el clima financiero

Los bonos de la deuda argentina subieron hasta 1,3% y el riesgo país cerró en 573 puntos básicos.
Los bonos de la deuda argentina subieron hasta 1,3% y el riesgo país cerró en 573 puntos básicos.
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La tregua duró un día. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos redujeron su renta a 5,27% por una suba en sus cotizaciones y el petróleo venía con leves retrocesos. Las Bolsas de Nueva York celebraban el auge de las acciones de inteligencia artificial y Donald Trump anunciaba que se estaba estudiando suspender el impuesto a los combustibles que ronda el 4 por ciento.

Con el recrudecimiento militar en la zona del estrecho de Ormuz, la página se dio vuelta en un instante y el humor de los inversores para este miércoles es diferente.

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En la Argentina, la euforia del día anterior se atenuó, pero fue otra rueda positiva. En Brasil hubo una leve toma de ganancias que hizo que la Bolsa de San Pablo baje 0,52 por ciento. En realidad, fue la tendencia de la región: el ETF de Emergentes cayó 0,52 por ciento.

Sin embargo, estos son números leves comparados con la crisis de bonos soberanos que viven Estados Unidos, Europa y Japón. Francia logró recuperar algo de la fuerte caída del lunes, pero en Alemania siguió la baja al igual que en el mercado nipón.

La mayor inflación que se avecina es un hecho. El subsidio de Trump a los combustibles significa un ahorro de 4 dólares por cada tanque completo de un auto que carga alrededor de 200 dólares. En Estados Unidos, tanto la nafta como el gasoil aumentaron fuerte en el último año. No se trata de un plan “platita”, pero si un anuncio de campaña ante las elecciones de medio término del 3 de noviembre.

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En el plano financiero, lo más destacado fue que los bonos de la deuda argentina continuaron recuperándose. Esta vez subieron hasta 1,3% y el riesgo país bajó 26 unidades (-4,3%) a 573 puntos básicos. En dos días, se redujo casi 90 puntos.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 510 millones y el Banco Central compró 43 millones de dólares. Las reservas subieron USD 326 millones y superaron el techo de los USD 49.000 millones al alcanzar los 49.123 millones de dólares.

El dólar mayorista se mantuvo en $1.520 pero subieron los dólares financieros. El MEP aumentó $3,7 (+0,2%) a $1.541 y el contado con liquidación, $11 (+0,7%) a 1.614 pesos. el “blue” recuperó $5 y cerró a 1.550 pesos.

Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “el mayorista cerró en $1.520 por tercera jornada consecutiva cuando el real y el yuan se fortalecieron lo que derivó en una depreciación del Tipo de Cambio Real Multilateral”.

El reporte agregó que “el mercado de cambios no muestra señales de preocupación y el BCRA aprovechó el fortalecimiento de las monedas de los principales socios comerciales de la Argentina para acelerar compras manteniendo el tipo de cambio estable, pero con un tipo de cambio real más depreciado que favorece a la balanza comercial sin arriesgar en términos inflacionarios”.

Un dato de la realidad cambiante de la Argentina fue el resultado de las expectativas de las principales consultoras que releva el Banco Central.

Por caso, en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), los analistas opinaron que la Argentina crecerá 1,5% en 2026, lejos del 5% que estimó el presupuesto de este año. Pero hubo otros números que cambiaron a favor. El superávit comercial, según los encuestados, cerrará el año en tono a 25.000 millones de dólares. El jefe de Research de Romano Group, Salvador Vitelli, recordó que hace un año los consultados estimaban que el excedente comercial sería de 8.500 millones de dólares.

En tanto, el Merval de las acciones líderes subió 1% en pesos y 0,3% en dólares por la suba del CCL. Lo mejor pasó por Central Puerto (+3,1%), seguido de BBVA (+2,7%) y Pampa (+2,6%).

Anoche, en el overnite, las Bolsas de Nueva York no insinuaban tendencia porque tal vez haya alguna toma de ganancias después de que los índices alcanzaran récords. En cambio, el petróleo recuperaba terreno y anotaba subas superiores a 1% que hacían cotizar al Brent en 101,57 dólares.

El oro revertía el alza y estaba en USD 4.180, mientras el dólar se fortalecía 0,13 por ciento. Los bonos del Tesoro vuelven a ser la preocupación de los inversores. Anoche su rendimiento superaba 5,30% a 10 años y se acercaba a 5,70% a 30 años. Este dato afecta a la Argentina.

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