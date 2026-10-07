Economía

El precio de los autos: a pesar del año difícil para las ventas, volvieron las subas selectivas por arriba de la inflación

Las actualizaciones volvieron a aparecer en las listas oficiales de las marcas. Algunas aplicaron incrementos por sobre los datos promedios del IPC, pero la mayoría quedaron cerca del 1 por ciento

Concepto de costos en la industria automotriz, con un vehículo en miniatura sobre una calculadora y dinero, representando la planificación financiera y el impacto económico en el sector de automóviles. (Imagen ilustrativa Infobae)
Las automotrices volvieron a aumentar los precios de los autos 0 km en octubre. (Imagen ilustrativa Infobae)
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A pesar de estar transitando un año difícil para el sector, y de una caída de ventas que promedia el 13% en los primeros nueve meses de 2026, el proceso de recuperar precio que iniciaron las principales automotrices argentinas parece ya una tendencia después de haber mantenido casi sin tocar los precios de los autos 0 km durante el primer semestre.

Los principales ejecutivos de las terminales habían advertido que esto sucedería inevitablemente en la segunda mitad del año, teniendo en cuenta que los niveles de inflación se mantienen, bajos pero constantes, y que la cotización del dólar empezó a crecer progresivamente desde julio en adelante.

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Lo que sorprende, sin embargo, no es tanto el incremento en sí mismo, sino que algunas marcas hayan decidido aplicar subas mayores a la propia inflación. “Hay que recuperar precio. El mercado no respondió como esperábamos cuando mantuvimos los valores sin tocar tantos meses, y no se puede seguir tan justos”, explicaron desde una automotriz a Infobae.

Marca por marca

Una vez más, Toyota fue la primera terminal en dar a conocer su política de precios para octubre, aunque lo hizo con aumentos menores, especialmente en la gama Yaris, a la que le aplicaron un 1,7% para los tres modelos.

Los otros vehículos que aumentaron fueron la pickup Hilux en un 0,6% y los dos modelos de Hiace, que subieron un 2 por ciento. El promedio de incrementos de Toyota como marca quedó en un 0,38% dada la variedad de versiones de la pickup.

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Autos baratos
Toyota subió un 1,7% el Yaris, pero dejó los SUV sin aumentos.

Ford también hizo aumentos selectivos, incluso dentro de un mismo modelo. La Territory subió un 1,1% en la versión híbrida y un 1% en las dos nafteras de mayor equipamiento, mientras que la versión de acceso quedó con el mismo precio de septiembre.

También aumentaron los modelos mexicanos con un 2,1% para Bronco Sport Big Bend y un 1,5% para la versión Badlands. Ese mismo incremento se aplicó a las pickup Maverick de la misma procedencia.

En cambio, las Ford Ranger subieron en diferentes porcentajes según versión, entre un 1% y un 2%, dejando las XLT y LTD convencional sin modificaciones. También aumentó un 1% la Ford Everest. El promedio de incrementos de Ford fue de 1,1% en octubre.

Stellantis fue la automotriz que mayores aumentos aplicó. El promedio general entre sus tres marcas generalistas es del 4% para Fiat, Peugeot y Citroën, con la gama Cronos en un 4,4% y Mobi sin incrementos para la primera de las tres marcas. Así, el promedio de Fiat quedó en un 3,7 por ciento.

Fiat Cronos
El Fiat Cronos fue el auto que más aumentó entre los diez más vendidos del mercado, con un 4,4%

Peugeot también aplicó un 4% a 208 y 2008, con un par de versiones del auto de pasajeros que bajaron un 1,4% y un 1,6 por ciento. Los autos europeos, 408, 3008 y 5008 aumentaron un 1 por ciento. El promedio de la marca quedó en un 2,1 por ciento.

Citroën, mientras tanto, aplicó el 4% a C3, Basalt y Aircross, un 1% a los modelos europeos C4 y C5 Aircross, con lo que los precios aumentaron un promedio del 3,1 por ciento.

En Jeep y Ram, el incremento fue del 4% para Renegade y Compass, Commander solo aumentó un 1%, y las pickup Ram Dakota subieron un 4 por ciento. El promedio de la marca fue del 2,4% de aumento.

Renault fue más medida en sus incrementos y no los aplicó a todos los modelos. La gama Kwid, Kardian, Duster y Kangoo, entre un 0,9 y 1 por ciento. Subió un 5% Oroch, y en cambio dejó sin modificaciones los precios de los modelos nacionales discontinuados y Boreal, y bajó un 7,7% el Arkana E-Tech. El promedio de aumentos de Renault fue del 0,6 por ciento.

Renault Kwid
El Renault Kwid subió un 0,9%, el promedio de incrementos de la marca en general.

Chevrolet fue también moderado en general con sus aumentos. Aplicó un 1,5% para Onix, Spin, Spark EUV y Montana; un 1,2% para Tracker y Sonic; y entre modificó los precios de la pickup S10 con distintos valores, dejando algunas versiones sin cambios, otras con un 1% y una sola con una suba del 3,5%. También incrementó un 1% el precio de Trailblazer y una versión de Silverado. El promedio de la marca fue de 1,7 por ciento.

Nissan aplicó aumentos leves a algunos modelos y otros los dejó sin modificaciones. Versa subió un 0,8%, Kait un 0,6%, Kicks un 1%, mientras el resto de la gama quedó con el mismo precio de septiembre. El promedio de aumentos fue mínimo, de tan solo el 0,3 por ciento.

En Honda solo aumentó el último modelo lanzado en el mercado, el B-SUV WR-W, sobre el que se aplicó un incremento del 1,1%, dejando el resto de los modelos sin alteraciones respecto al mes anterior.

Finalmente, VW subió 3% las versiones Comfortline, Highline y Outfit del modelo Nivus.

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