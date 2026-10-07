Nissan terminó de vender su negocio en la Argentina

Nissan Argentina anunció la firma de los contratos de traspaso de la operación argentina a los Grupos empresarios Simpa y Tagle, que tomarán posesión de la compañía antes de fin de año.

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Nissan confirmó que transferirá la distribución de sus vehículos, repuestos y accesorios en Argentina a Grupo SIMPA y Grupo Tagle, en un cambio de modelo comercial que deberá concretarse antes de que termine 2026. La empresa ya había dejado de frabricar en Córdoba en octubre de 2025.

Los acuerdos definitivos ya fueron firmados, aunque su ejecución está sujeta al cumplimiento de condiciones previas previstas en los contratos. El comunicado no precisa el valor de la operación ni informa cambios laborales vinculados al traspaso.

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Con la entrada en vigor del acuerdo, Grupo SIMPA y Grupo Tagle pasarán a representar a Nissan en el país. Las compañías quedarán a cargo de la gestión de la marca, el desarrollo de la oferta de productos y la distribución a través de la red de concesionarios. El traspaso no es inmediato, hasta que se formalicen los procesos legales de la operación, Nissan Argentina sigue funcionando del mismo modo que lo hizo hasta hoy.

La automotriz aseguró que la transición mantendrá en funcionamiento la red comercial y de posventa. Los clientes conservarán el acceso al actual y futuro catálogo de vehículos, garantías, repuestos, accesorios, canales de atención y el Nissan Plan de Ahorro.

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Una vez consolidado el nuevo esquema, Argentina quedará incorporada a Nissan Importers Business Unit (NIBU), la unidad regional que administra más de 30 mercados de importadores en América Latina.

La próxima semana, los ejecutivos que lideran NIBU estarán en Argentina para dar oficialmente mayores precisiones, en un evento que organizará la marca en Buenos Aires del que participarán también los representantes de los dos grupos empresarios que tomarán la representación de Nissan antes de fin del año calendario actual.

La pickup Nissan Frontier fue el vehículo que Nissan fabricó en Argentina hasta el año pasado, y el de mayor volumen de ventas actuales de la marca.

Ricardo Flammini, presidente de Nissan Argentina, sostuvo que el acuerdo busca sostener la presencia de la terminal en el mercado local. “La firma de estos acuerdos marca un paso importante en la evolución de nuestro negocio en Argentina”, afirmó en el comunicado difundido por la empresa.

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La decisión se inscribe en Re:Nissan, la estrategia global que la compañía presentó en mayo de 2025. Según la empresa, el plan apunta a elevar la competitividad y la eficiencia de sus operaciones, con estructuras más ágiles en los mercados donde participa.

El traspaso efectivo deberá completarse antes del 31 de diciembre de 2026. Hasta entonces, las partes deberán cumplir las condiciones establecidas para que Grupo SIMPA y Grupo Tagle tomen formalmente la distribución de la marca en el país.

La transición mantendrá vigente la red de concesionarios y los servicios

El esquema anunciado contempla una transición sin interrupciones para quienes ya poseen vehículos Nissan y para quienes evalúan adquirir una unidad. La empresa señaló que continuarán disponibles la cobertura de garantía, los servicios de mantenimiento y postventa, el abastecimiento de repuestos y accesorios, los canales de atención y la red de concesionarios de todo el país.

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La continuidad del Nissan Plan de Ahorro forma parte de los puntos incluidos por la compañía. El comunicado no especifica si habrá modificaciones en la administración de los planes vigentes, en los plazos de entrega ni en la relación contractual con los suscriptores. Tampoco detalla cambios en la estructura de concesionarios o en los equipos que actualmente integran la operación local.

Aunque las partes rubricaron acuerdos definitivos, el cambio no se encuentra completado. Nissan indicó que el cierre está sujeto a condiciones precedentes, una fórmula habitual en operaciones comerciales que implica requisitos establecidos en los contratos antes de que el traspaso resulte efectivo. La automotriz no difundió cuáles son esas condiciones ni una fecha puntual para su cumplimiento.

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Ricardo Flammini, presidente de Nissan Argentina, aseguró que esta operación permitirá el normal desarrollo de la marca en Argentina. (Nissan Argentina)

La representación que asumirán Grupo SIMPA y Grupo Tagle abarcará vehículos, repuestos y accesorios de la marca. Nissan destacó que las dos empresas aportarán su conocimiento del mercado local al nuevo modelo, mientras la compañía conservará la gestión regional de la marca a través de NIBU. Esa unidad de Nissan América Latina reúne operaciones en más de 30 mercados que funcionan bajo el sistema de importadores.

Re:Nissan define el marco regional del cambio en el país

La compañía presentó Re:Nissan en mayo de 2025 como una estrategia global para revisar su estructura de negocios y elevar la competitividad. En ese marco, el acuerdo en Argentina busca una operación con mayor eficiencia y se suma a la reorganización regional de la empresa.

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Flammini afirmó que la combinación entre las capacidades globales de la automotriz y la experiencia de los nuevos representantes permitirá asegurar la continuidad de la marca. El avance del proceso quedará condicionado a la aprobación de los requisitos previstos en los contratos y al cronograma que acuerden las partes para completar el traspaso antes de fin de año.