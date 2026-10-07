Economía

El dólar volvió a bajar y la brecha con el techo de las bandas es la más amplia en un año y medio

La divisa mayorista cedió a $1.517, a pesar de una caída en el monto de operaciones. Al público continuó a $1.540 para la venta en el Banco Nación

Dólares
El dólar mayorista quedó a 410 pesos del techo de las bandas cambiarias.
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Mientras que el volumen de negocios en el mercado mayorista exhibe cierta reducción respecto de las sesiones de agosto y septiembre -con USD 420,3 millones en el segmento de contado-, el dólar operó con ligera baja de tres pesos o 0,2%, a 1.517 pesos.

La divisa regresó al mismo precio del cierre de septiembre. En lo que va de 2026 asciende solo 62 pesos o 4,3%, frente a una inflación próxima al 24% en poco más de nueve meses.

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó para la fecha un techo de su régimen de bandas cambiarias en los 1.926,72 pesos. El tipo de cambio oficial se alejó así a 409,72 pesos o 27% de ese límite para la flotación administrada, la brecha más amplia desde el 22 de abril de 2025 (27,2%), casi 18 meses atrás, dentro de un esquema que comenzó a regir el 14 de abril del año pasado.

“El dólar mayorista continúa prácticamente estable en torno a los $1.520, por lo que la atención se concentra en el ritmo de compras del BCRA. Los operadores siguen este indicador a diario, ya que una mayor acumulación de reservas contribuiría tanto a comprimir el riesgo país como a disponer de recursos para contener una eventual volatilidad cambiaria, o hasta para afrontar compromisos de deuda en dólares de no conseguirse financiamiento a tasas competitivas”, remarcó el economista Gustavo Ber.

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El dólar al público finalizó ofrecido sin variantes, a $1.540 para la venta en el Banco Nación, en el cuarto día en esta cotización, tras haberse operado a $1.545 por la mañana. El dólar bue ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.555 para la venta.

La autoridad monetaria suma algo más de 14.700 millones de dólares comprados en el 2026, contra los 10.000 millones comprometidos en un acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“En lo que va del año, las divisas captadas por el organismo rozan los USD 14.750 millones. Si bien el ritmo diario de adquisición supera los promedios de agosto y septiembre, aún no alcanza los picos registrados durante el primer semestre. El Ejecutivo confía en profundizar la acumulación de activos frente a los liquidados pendientes del sector agroexportador para el tramo final del año”, expresó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

Un reporte de Vector Investments indicó que “el nuevo REM muestra que las expectativas no se deterioran de forma uniforme. La inflación de 2026 se mantiene en 30%, el tipo de cambio esperado se revisa levemente a la baja y la balanza comercial mejora. Esas variables describen un escenario de mayor disponibilidad de divisas y menor presión cambiaria que en el relevamiento previo”.

Jorge Vasconcelos, economista del IERAL de la Fundación Mediterránea, destacó que “las expectativas de inflación y devaluación permanecen ancladas en el andarivel del 23/25% anual, los datos de consumo, de recaudación vinculada al mercado interno y de crédito han mostrado cierto repunte entre agosto y setiembre, mientras que para este cuarto trimestre se espera que el sector agropecuario vuelva a jugar el rol de locomotora, de la mano del inicio de las siembras de verano, particularmente del trigo, y del avance del ciclo productivo de los cultivos de invierno, junto con la trayectoria positiva de los indicadores asociados a la carne bovina y a los lácteos”.

Vasconcelos advirtió que “2027 todavía plantea interrogantes”, con “las reservas netas del BCRA se estiman en USD 11.500 millones, frente a compromisos externos del sector público por USD 24.900 millones para el próximo año”, por cuanto consideró que “fortalecer el programa financiero aparece como otra condición necesaria para ampliar el horizonte y reducir la incertidumbre”.

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