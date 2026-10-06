Otra jornada financiera “verde”: el récord de Wall Street sostuvo las ganancias de activos locales y volvió a bajar el riesgo país

Wall Street, nuevamente en zona de máximos históricos

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La plaza financiera de Argentina operó con una renovada alza generalizada este martes, en línea con el impulso positivo de las bolsas de Nueva York.

Favoreció a los activos argentinos otra sesión ganadora en Wall Street, con subas en un rango de 0,5% a 0,6% en los principales indicadores. El panel tecnológico Nasdaq anotó un nuevo máximo histórico nominal.

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En Nueva York se mantuvo el optimismo de los inversores respecto a los próximos resultados empresariales y el auge de la inteligencia artificial. El Nasdaq Composite alcanzó un récord en los 27.599 puntos, impulsado por los máximos históricos de las acciones de Nvidia (+0,2%) y AMD (+2,8%).

Los precios del petróleo negociaron con una ganancia inferior al 1%, tras un inicio en baja. La variedad Brent del Mar del Norte, de referencia internacional, subió 0,6%, a USD 101 el barril para entregar en diciembre, el contrato más negociado.

En dicho contexto favorable, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos de Aires ganó un 1%, en los 2.896.853 puntos.

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street hubo números mixtos. Encabezaron las ganancias Satellogic (+5,3%) e IRSA (+2,5%), mientras que Tenaris (-2,6%) sobresalió entre los perdedores.

Los bonos Globales de Argentina -en dólares con ley extranjera- avanzaron un 1% en promedio, tras un importante rebote de más de 2% el lunes. El índice de riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU con similares emisiones emergentes, descontó 26 unidades para la Argentina, en los 573 puntos básicos. El riesgo país tocó el viernes 2 los 655 puntos básicos, su máximo nivel en diez meses.

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“Después de no emitir cuando las condiciones eran más atractivas, parece menos probable que quiera convalidar los costos actuales, mientras disponga de otras fuentes de financiamiento”, evaluó Bautista Aboy, Portfolio Manager de Mills Capital.

“Para que los bonos argentinos vuelvan a rendir menos del 10%, necesitamos una baja de la tasa internacional, una compresión del riesgo argentino o una combinación de ambas. Del lado local, los principales catalizadores serían una acumulación sostenida de reservas, mayor claridad sobre el financiamiento de 2027 y confianza en la continuidad del equilibrio fiscal y el cumplimiento de la deuda”, indicó Bautista Aboy.

“Una política monetaria menos restrictiva, que modere las tasas y favorezca el crédito, junto con una gestión política más activa para avanzar en reformas estructurales, puede ayudar a impulsar producción y empleo y hacer más perceptibles los beneficios del ordenamiento macroeconómico”, consideró Osvaldo Giordano, economista del Ieral de la Fundación Mediterránea.

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Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants, observó “una clara desconexión técnica entre el vertiginoso rally de las megacaps y las crecientes presiones en los costos de financiamiento estructural”. Aádió que “en el universo de las grandes empresas, la concentración del mercado en torno a la Inteligencia Artificial alcanzó cotas sin precedentes. Nvidia consolidó su dominio al superar por 1 billón de dólares en valor de mercado a Apple”.

Tras un alza por encima del 8% el lunes, el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo tomó ganancias sobre el cierre y cedió un 0,5%, en los 205.835 puntos.

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“Tras el fuerte avance de la jornada anterior, las acciones brasileñas muestran una pausa. Ante ello, la mayoría de los principales ADR argentinos intentan mantener un tono positivo, aunque con movimientos más moderados ya que se reconoce el rol de Brasil en el fuerte rebote de ayer, a diferencia de los bonos en dólares que buscan prolongar la recuperación”, sintetizó el economista Gustavo Ber.

Con operaciones por USD 509,6 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista permaneció negociado sin variantes, a 1.520 pesos, en la tercera rueda seguida a este nivel de cierre.

“El primer tramo de la rueda se mostró algo más demandado, aunque siempre contenido por constantes ofertas en pantalla, llegando a un máximo intradiario de $1.522,50. Desde allí encontró oferta y comenzó a descomprimir”, precisó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

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Un factor reciente para esta estabilidad cambiaria se relaciona con la apreciación del 4,8% para el real brasileño esta semana, acentuada después de las elecciones presidenciales. El dólar en Brasil cedió a 4,98 reales este martes, un piso desde el 12 de mayo.

Dado el peso de Brasil -como principal socio comercial- en la ponderación del Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral de la Argentina, este indicador teórico de competitividad cambiaria que mide el BCRA mejoró un punto, a la zona de 86 puntos, a un máximo desde el 12 de septiembre. A la vez, el índice de Tipo de Cambio Real Bilateral con Brasil trepó a su punto más alto desde el 11 de mayo.

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El BCRA elevó el techo de su régimen de bandas cambiarias a 1.925,67 pesos. El dólar mayorista quedó ahora a 405,67 pesos o 26,7% de ese límite de flotación, la brecha más amplia desde el 8 de mayo de 2025 (27%), unos 17 meses atrás, dentro de un esquema que comenzó a regir el 14 de abril del año pasado.

El dólar al público quedó invariable a $1.540 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.541,41 para la venta y $1.488,05 para la compra.

El dólar blue se pagó a $1.550, con una ganancia de cinco pesos o 0,3% en el día, tras haber anotado un mínimo de $1.540 por la mañana.

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El BCRA compró USD 41 millones en la rueda mayorista, el 8% de la oferta spot, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 326 millones, a USD 49.123 millones, con el aporte de la suba del oro (+1%, a USD 4.196,10 la onza).