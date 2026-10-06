Elecciones en Brasil: cuál fue el factor inesperado que cambió el ánimo de los inversores argentinos

El presidente Javier Milei celebró la victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de los comicios brasileños. (Foto: Reuters)

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Sin Brasil, la Argentina hoy hubiera vivido otra rueda de incertidumbre con el riesgo país elevándose para ubicarse cerca de los 700 puntos. El optimismo por el resultado de la primera vuelta, que le dio el triunfo a Flávio Bolsonaro, fue más fuerte que la desazón por la nueva suba de las tasas del Tesoro de Estados Unidos a 5,30%, el nivel más alto desde el 1 de marzo de 2006.

En otra ocasión, la noticia hubiera impactado a pleno en las acciones y los bonos argentinos. Además, habría afectado al dólar y a las tasas de interés, instrumentos clave del plan económico para recortar la inflación.

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Las elecciones brasileñas tuvieron un impacto político que fue más importante que el económico. Los inversores argentinos con sus apuestas dijeron que creen que el próximo presidente de Brasil será Bolsonaro. Lo más importante fue la enseñanza que dejó el domingo.

Los resultados funcionaron como un limpiaparabrisas que mejora la vista hacia adelante en tiempos de tormenta. Quedó claro que las encuestas estuvieron lejos de la realidad, que el ausentismo jugó un papel clave y que el modelo que se impone es el que se está aplicando en la Argentina.

Los comicios en Brasil le dieron fe a los inversores de que Javier Milei puede ser reelecto en 2027 y que el Gobierno puede pensar en volver a emitir bonos en dólares en la próxima licitación del Tesoro. Brasil alivia el pago de la deuda argentina y lo tradujo en números. El riesgo país se desplomó 56 unidades (-8,5%) a 599 puntos básicos tras las suba de entre 1,8% y 1,7% de los bonos soberanos.

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Los números de Brasil muestran que la Argentina tiene mucho para ganar. El real se revaluó 4,5% y está en 4,99 por dólar, un precio similar al que tenía en abril. El movimiento luce mayor si se lo compara con el comportamiento alcista del dólar (+0,17%) frente a las seis principales monedas del mundo. La revaluación del real favorece a la Argentina no solo en el intercambio bilateral sino en la competitividad de las exportaciones frente al mundo.

El otro dato que se hubiera sentido como una aplanadora es que la inflación mayorista de la eurozona fue de 1,9% en setiembre. El número inesperado preocupó a Estados Unidos porque preanuncia una inflación minorista por encima de lo imaginado por los analistas. Europa padece el alza de los combustibles y el gas en más de 100% interanual y la proximidad de las temperaturas bajas alertan sobre un fuerte avance de la inflación que hará subir las tasas del euro. Los bonos europeos siguieron ajustando a la baja y sus rendimientos preocupan como en el caso de Francia, el más delicado, que se acercan a 5 por ciento.

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Brasil fue la campana que blindó a la Argentina, más allá de que los inversores disfrutaron la suba de más de 7% de la Bolsa de San Pablo y el alza de los bonos. El EWZ, el ETF que representa a Brasil, subió 12,5% contra 1,6% del de los mercados emergentes.

La Bolsa local tradujo en alzas el resultado de Brasil. El Merval de las acciones líderes subió 3,7% en pesos y 5,1% en dólares, por la fuerte caída del contado con liquidación (CCL).

Los papeles que sobresalieron fueron Transportadora Gas del Sur (5,9%), BBVA (5,6%) y Banco Supervielle (5,3%). Por otro lado, el mercado monetizó la noticia de la suba de los despachos de cemento consecutivo con alzas de 5% en las acciones de Loma Negra. Los despachos de cemento de setiembre fueron de 964 mil toneladas (+4.5% interanual) e interrumpieron un rally negativo de 5 variaciones interanuales negativas.

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En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 413 millones y el Banco Central compró USD 14 millones. El dólar mayorista quedó sin cambios en 1.520 pesos.

Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “en futuros el volumen operado fue de 820.528 contratos que es el menor desde el 22 de setiembre y los ajustes fueron negativos empujando a la baja a las tasas implícitas. El interés abierto mostró un desarme neto de USD 38,4 millones producto del desarme de USD 91 millones en fin de octubre mientras que en la rueda de bonos dollar linked BYMA, t+1 el volumen de operaciones se elevó desde los USD 117 millones previos (VN) a 176 millones”.

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En la plaza financiera, el MEP cedió $11 ((-0.7%) a $1.538 y el CCL retrocedió $22,27 (-1,4%) a $1.603. El “blue” bajó 415 (-1%) a 1.545 pesos.

El otro buen dato fue que las tasas de interés bajaron. Las LECAP a tasa fija rinden 1,95% al 31 de enero y se elevan por encima de 2% recién en abril.

El petróleo, en tanto, se está desprendiendo de la dependencia del estrecho de Ormuz y los inversores se acomodan a la nueva situación, aunque saben que lo peor no se vivió. El invierno exacerbará el precio del crudo con la consecuente inflación. De hecho, Donald Trump subsidiará el gasoil para el agro posponiendo el pago del impuesto que castiga al combustible con ese destino. El gasoil para el agro tiene color rojo provocado por una tintura para diferenciarlo del resto.

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El petróleo bajó impulsado por el recorte en los precios de Saudi Aramco para Asia. La medida fue sorpresiva e hizo bajar 2% al Brent a 100,26 dólares. La medida toma sentido porque las exportaciones a Asia no dependen del estrecho de Ormuz y el costo de los fletes es notablemente menor. Además, Estados Unidos anunció que venderá 40 millones de barriles.

Anoche, en el overnite, las Bolsas de Nueva York operaban en verde, mientras subía el oro a USD 4.147 (+0,60%) y el dólar se mantenía equilibrado. Los futuros del petróleo estaban equilibrados en alrededor de 100,30 dólares.

La onda expansiva que vino de Brasil se puede prolongar hoy. El mercado se quitó por el momento el lastre político que ponía en duda la reelección de Javier Milei. No quiere decir que esta percepción se cumpla, pero desaparecieron del primer plano las dudas sobre el futuro electoral, que era el dato que la economía no podía derrotar.

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