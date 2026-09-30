Presupuesto porteño 2027: el gobierno de la Ciudad prevé una baja de Patentes y una inversión récord en subte

La inversión destinada a subte llegará a los $917.000 millones durante el próximo año

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El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires envió este miércoles a la Legislatura porteña el proyecto de Presupuesto 2027, que contempla una reducción de la carga del Impuesto a las Patentes, medidas de alivio fiscal para pymes y una inversión récord en obras para el subte, la más alta de los últimos 20 años.

La iniciativa calcula recursos totales por $24 billones 95 mil millones y gastos por $24 billones 94 mil millones, con un resultado financiero superavitario de $1.000 millones. El resultado primario, sin contabilizar los intereses de la deuda, se estima en $593.000 millones.

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Para elaborar estas proyecciones, la Ciudad tomó como referencia los parámetros macroeconómicos incluidos en el Presupuesto nacional: crecimiento de la actividad del 4%, inflación del 18% y un tipo de cambio de $1.847,6 al cierre de 2027.

En paralelo, los Servicios Sociales consolidan el 60,6% del presupuesto. Educación concentrará el 19,7%, con $4,738 billones, y Salud recibirá el 16,5%, equivalente a $3,966 billones. Seguridad tendrá una participación del 15%, con $3,604 billones, de los cuales más de $300.000 millones se orientarán a inversión y mantenimiento de patrulleros, equipamiento policial y sistemas de videovigilancia y seguridad digital.

Los Servicios Sociales consolidan el 60,6% del presupuesto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inversión en subte

Si el proyecto recibe luz verde, la inversión destinada a subte llegará a los $917.000 millones durante el próximo año, equivalentes al 21,2% del gasto de capital. El monto duplica la participación promedio que tuvo el sistema en las últimas dos décadas, cuando implicó el 10% del total asignado a infraestructura.

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Ello responde a que está previsto el inicio de las obras de la línea F, que conllevarán unos $360.000 millones. Conectará Barracas con Plaza Italia, tendrá 12 estaciones, que atravesarán 8 barrios, y se estima que circularán más de 300.000 pasajeros diarios.

Por otro lado, en abril empezará la instalación de las nuevas formaciones de las líneas A y C y a mitad de año se hará lo mismo con los vagones de la línea B.

Además, se llevarán adelante trabajos de modernización en la línea D. El paquete de Movilidad y Transporte incluye la finalización de la renovación de la Autopista Dellepiane, el Puente Anillo Pampa y el paso bajo nivel de Álvarez Thomas.

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Por otra parte, antes de fin de año se terminarán las obras de los pasos bajo nivel de García Lorca e Irigoyen y el Puente Labruna.

Medidas de alivio fiscal

En materia tributaria, el ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, Gustavo Arengo, señaló que “habrá una muy fuerte baja impositiva para la clase media”.

En este sentido, el proyecto plantea una reducción de las alícuotas de Patentes en todos los tramos. La alícuota efectiva promedio bajaría del 3% al 2,3%, mientras que el rango pasaría de 1,6%-8% a 1,5%-5%. Según las estimaciones oficiales, sobre un padrón de 1,63 millones de vehículos, unos 824.000 —el 50%— pagarán menos que este año; 654.000 mantendrán el mismo importe y otros 152.000 dejarán de abonar el tributo.

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Comparativa de tramos de valuación y alícuotas del impuesto automotor para 2026 y 2027

La exención por antigüedad será ampliada: el límite pasará de 25 a 20 años, por lo que los vehículos que superen ese período quedarán alcanzados por el beneficio.

A modo de ejemplo, un Fiat Cronos modelo 2020, que hoy paga $110.900 por boleta bimestral, pasaría a abonar $56.800, mientras que un Peugeot 208 modelo 2023 bajaría de $136.500 a $87.800. Un Volkswagen Gol modelo 2014, uno de los autos más comunes, mantendrá la misma factura en 2027, que actualmente asciende a $17.600.

El proyecto también incorpora beneficios para distintos sectores de la economía porteña. Hoteles y restaurantes volverán a estar exentos del ABL durante el primer semestre de 2027, al igual que las librerías.

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El objetivo es fortalecer a estas actividades estratégicas que “generan empleo y dinamizan el desarrollo económico para seguir posicionando a la Ciudad como uno de los principales destinos culturales y turísticos de la región”, afirmaron fuentes oficiales.

“En 2026 se beneficiaron 10.000 partidas de ABL (700 gastronómicos y 9.300 del sector hotelero) y para el próximo año se calcula alcanzar un universo similar”, agregaron.

A su vez, las micro, pequeñas y medianas empresas que hayan facturado menos de $461 millones durante 2026 quedarán eximidas de la Contribución por Publicidad. El gobierno porteño estima que unas 17.500 firmas podrán acceder a la medida.

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Por otro lado, se propone una bonificación del 30% en el cálculo de la plusvalía urbana, el impuesto que pagan los constructores cuando realizan obras que aprovechan una mayor capacidad de edificación. Se busca reducir la carga sobre el sector y, según los fundamentos oficiales, incentivar la inversión privada y la generación de empleo.

En cuanto al ABL y el Impuesto Inmobiliario, el proyecto no prevé cambios estructurales. El Inmobiliario se ajustará únicamente por el índice de precios al consumidor porteño. Para el ABL, las partidas con una valuación fiscal de hasta $41,4 millones —el 68% del padrón— tendrán una actualización equivalente a la inflación. A los inmuebles que superen ese valor se les aplicará un 1% mensual adicional.

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Beneficios para contribuyentes

Patentes

Los vehículos eléctricos conservarán la exención del 100% de Patentes, a la vez que en los híbridos se mantendrá un esquema gradual según la valuación fiscal.

Híbridos de hasta $91.150.000: tendrán cinco años de exención progresiva. Durante los primeros dos años será del 100% y luego se reducirá al 60%, 40% y 20%. A partir del sexto año comenzarán a tributar el total del impuesto.

Híbridos de más de $91.150.000: contarán con una exención del 100% durante los primeros 12 meses.

Los vehículos eléctricos conservarán la exención del 100% de Patentes

Además, se sostendrán los descuentos generales para los contribuyentes:

Pago anticipado: 10% de descuento.

Buen cumplimiento: 10% de bonificación para quienes hayan cumplido en 2026 y abonen en término todas las cuotas bimestrales de 2027. El beneficio alcanza a personas con dominios correctamente titularizados y sin deuda vencida.

Débito automático: bonificación del 8,33% anual sobre la última cuota bimestral para quienes adhieran antes del 30 de abril de 2027 y cumplan con las condiciones del régimen de buen cumplimiento.

Pago a término: 5% de descuento para personas que abonen cada cuota dentro del plazo establecido.

En el caso de las personas con discapacidad, la exención alcanza a un único vehículo por beneficiario, siempre que este tenga la titularidad.

Inmobiliario y ABL

Pago anticipado: 10% de descuento.

Buen cumplimiento: 10% de bonificación sobre las cuotas mensuales de 2027 para personas con partidas titularizadas y sin deuda vencida que hayan cumplido durante 2026.

Débito automático: bonificación del 8,33% anual sobre la última cuota para quienes adhieran antes del 30 de junio de 2027 y accedan también al régimen de buen cumplimiento.

Pago a término: 5% de descuento para personas que abonen las cuotas mensuales antes de su vencimiento.

Para jubilados y pensionados se propone seguir con el sistema aplicado desde 2025. En 2027 podrán acceder a la exención quienes tengan una propiedad con una Valuación Fiscal Homogénea de hasta $62.290.000, destinada a vivienda única y permanente, y perciban un haber equivalente o inferior a cuatro jubilaciones mínimas. Para las personas con discapacidad regirán los dos primeros requisitos.

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El ABL tendrá otras exenciones:

Clubes de barrio y entidades deportivas sin fines de lucro: el beneficio tendrá una vigencia de 5 años.

Comercios que empleen trabajadores con discapacidad.

Instituciones que brinden prestaciones de rehabilitación, preventivas, terapéuticas, educativas o asistenciales.

Impuesto a los Sellos

El proyecto actualiza el valor máximo para acceder a la exención total del Impuesto a los Sellos en operaciones vinculadas con vivienda única y permanente.

Para 2027, el beneficio abarcará las transferencias de dominio y contratos de compraventa cuando la valuación fiscal, el Valor Inmobiliario de Referencia o el precio de la operación —el que resulte mayor— no supere los $291 millones, unos USD 187.000.

Si el valor supera ese límite, el impuesto se abonará únicamente sobre el excedente.

Otros proyectos

En otro orden, el Ejecutivo porteño también presentó una iniciativa de Ley Arancelaria que propone llevar a costo cero 18 trámites, entre ellos certificados vinculados con profesionales de salud y farmacia, antecedentes de tránsito y distintos procedimientos del Registro Civil.

Asimismo, elevó un proyecto de Emergencia Hídrica y Climática por 12 meses, con herramientas para atender eventuales precipitaciones extraordinarias y un refuerzo de los fondos destinados a infraestructura vinculada.