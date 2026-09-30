Economía

Prepagas, colectivos, luz, agua, subte y peajes: uno por uno, cuáles son los aumentos que impactarán en el bolsillo en octubre

Desde el boleto mínimo del transporte público hasta los planes de salud, los porcentajes de cada ajuste y los montos que regirán desde el mes próximo

Collage de cuatro imágenes: un medidor digital de energía, un grifo goteando sobre un fregadero, una cocina de gas encendida con una mano ajustando el mando y un autobús de la línea 152 en una calle urbana.
Octubre llega con aumentos en los servicios públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cada comienzo de mes trae una nueva ronda de aumentos que se refleja en las facturas y en los gastos fijos de los hogares. Octubre no será la excepción: distintos rubros, desde el transporte hasta la vivienda, modificarán sus valores y el presupuesto de quienes deben afrontarlos.

En ese marco, se pueden repasar los incrementos más importantes, ya sea por su magnitud o por el alcance que tienen sobre la población.

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Colectivos y subte

Desde el jueves 1 de octubre, viajar en colectivo y subte será más caro en la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno porteño aplicará una actualización de 3,7% en las tarifas, en el marco de un esquema que prevé nuevos ajustes mensuales. Los valores se modifican de acuerdo con un índice compuesto por la inflación que publica el Indec más 2%.

De esta manera, el boleto mínimo de colectivo pasará de $887,99 a $920,48 a partir del mes que viene. Quienes paguen con SUBE continuarán abonando según los tramos de distancia, mientras que los pasajeros que utilicen tarjetas o NFC accederán a una tarifa promedio, una modalidad implementada para agilizar el pago.

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El viaje en subte aumentará de $1.753 a $1.817 desde octubre.

En el subte, el viaje aumentará de $1.753 a $1.817 desde octubre. El gobierno porteño indicó que seguirán vigentes los descuentos para pasajeros frecuentes: quienes superen los 20, 30 y 40 viajes tendrán bonificaciones del 20%, 30% y 40%, respectivamente. El premetro, por su parte, pasará a costar $635,95 con SUBE registrada y $1.011,16 sin registrar. También continuarán los beneficios de la Red SUBE y los pases y tarifas especiales integrados en la tarjeta, entre ellos los destinados a jubilados y pensionados, personas con discapacidad, estudiantes y docentes.

Los peajes

Los peajes de las autopistas porteñas también tendrán una suba del 3,7% desde octubre. Para los autos en hora pico, el valor en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo pasará de $6.671,74 a $6.785,16, mientras que en la Illia subirá de $2.773,69 a 2.820,85 pesos.

Desde el gobierno porteño señalaron que los ajustes son necesarios para realizar trabajos de mantenimiento que contribuyen a mejorar la seguridad vial, como la repavimentación de la calzada y las tareas sobre la iluminación de los distintos tramos, las demarcaciones, las defensas, los puentes, las juntas y los alambrados.

Luz, gas y agua

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) informó que en octubre habrá un aumento promedio del 2,24% para los usuarios residenciales de gas de todo el país. El cálculo contempla la suba del 1% registrada por el precio del gas como consecuencia de la variación del tipo de cambio, a lo que se suma un salto del 1,9% sobre el componente de “transporte y distribución”.

En lo que respecta a las boletas de luz, hay dos factores a tener en cuenta. Por un lado, Enrege comunicó que habrá una suba del 2,41% sobre el componente “distribución” de Edenor y un incremento de 2,34% para el mismo ítem de Edesur. Además, podría sumarse un ajuste del precio mayorista, algo que la Secretaría de Energía comunica usualmente en los últimos días del mes previo.

Un mujer sostiene en sus manos una factura de servicios - (Imagen Ilustrativa Infobae)
En octubre se aplicarán aumentos en las tarifas de luz, agua y gas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso del agua, la tarifa para la Ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires aumentará 2,17% en octubre, según la Resolución ERAS N.º 24/26, publicada en el Boletín Oficial. Para el mes se proyecta una factura media mensual, sin impuestos, de $38.002,57 para los usuarios residenciales con agua y cloaca. En los últimos 12 meses, entre octubre de 2025 y octubre de 2026, el aumento acumulado es de 41,37%, mientras que en lo que va de 2026, de enero a octubre, la suba es de 33,25 por ciento.

La Tarifa Social continúa vigente y ofrece a los usuarios alternativas de regularización de deuda acordes a la capacidad económica de cada hogar.

Los planes de las prepagas

Las prepagas informaron un aumento promedio del 2 por ciento. Los incrementos menos pronunciados serán del 1,7% en empresas como Federada Salud y Accord Salud, mientras que los saltos más pronunciados se registrarán en los planes de Omint (2,9 por ciento). También aumentarán por encima del 2% los planes de Prevención Salud (2,2%), Galeno (2,4%) y Avalian (2,5%), entre otras.

Un hombre de perfil entrega una tarjeta blanca a una mujer con uniforme azul a través de una ventanilla de vidrio en un mostrador.
Los aumentos de las prepallas llegarán hasta el 2,9% en octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se debe considerar que, para determinar el valor de sus planes, las prepagas tomaron en consideración la inflación de agosto, que según el Indec fue de 1,7 por ciento. Por lo tanto, aunque algunas compañías aplicaron subas equivalente al IPC, otras lo superaron con amplitud.

El dato alentador, es que el aumento promedio (2%) será inferior al registrado en octubre (2,1%) y está lejos del máximo registrado en el año, que corresponde a mayo, cuando las empresas subieron sus planes un 3,4% promedio.

Los contratos de alquiler

Algunos contratos de alquiler también tendrán actualizaciones en octubre, con porcentajes que varían según el índice que rija el acuerdo y la periodicidad del ajuste. Para los contratos que se rigen por el Índice de Contratos de Locación (ICL), la suba será de 17,04% si corresponde una actualización semestral y de 36,41% si el ajuste es anual.

En los acuerdos libres que se rigen por el IPC, a quienes les corresponda un ajuste anual en octubre tendrán una suba estimada de 33,1 por ciento. Se trata de un porcentaje proyectado: el aumento se calcula en base a la evolución del IPC hasta el último mes publicado, agosto de 2026, y se proyectan los meses restantes según la tendencia del indicador.

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