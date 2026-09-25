Qué autos importados pagan el arancel del 35% en la Argentina y por qué son clave para las marcas nuevas

El cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos le dio un impulso muy grande a muchas marcas, pero si no traen autos fuera del cupo, pueden ver complicada su operación en Argentina. REUTERS/Yves Herman

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A pocos días de terminar septiembre, el mercado automotor argentino espera con más expectativas que certezas, una definición del Gobierno respecto al formato que tendrá el cupo anual de autos híbridos y eléctricos de 2027.

La decisión se esperaba para este mes, pero la magnitud del impacto que tuvo este programa que permitió que 100.000 unidades ingresen al mercado sin pagar el 35% de arancel de importación, ha generado que se estudie con especial cuidado qué cambios aplicar o no, para la tercera llamada a licitación.

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“Lanzar una marca nueva implica mucho más que traer autos, porque es necesario tener una red de concesionarios, un depósito de repuestos, y un mínimo de talleres oficiales de servicios para posventa”, explicó un empresario a Infobae.

“Si una empresa trae pocos autos, no le da volumen para sostener toda esa estructura, porque además, son autos de precios competitivos del mercado. Si se venden muy caros para tener margen, no los compra nadie. No es una Ferrari o un Lamborghini, que los podés cobrar caros y ganar dinero aunque vendas pocas unidades”, completó.

Quién paga arancel del 35%

Actualmente, en Argentina hay 118 marcas, de las cuales, más de la mitad no llegan a vender 30 autos por mes, entre ellas las premium más famosas como Ferrari, Porsche o Land Rover, y otras que están ligadas a otras marcas como Alfa Romeo o DS.

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Los autos premium y súperdeportivos vienen todos importados pagando el arancel del 35%

Pero también hay varias marcas asiáticas nuevas que no alcanzaron un volumen de ventas significativo, porque en las asignaciones del cupo 2025 y 2026 tuvieron pocas unidades. Esas marcas esperan que en el cupo 2027 haya una distribución más equitativa de cantidades de unidades, pero ese no es el pensamiento de todos, y probablemente este sea uno de los puntos clave que todavía demora la publicación del decreto en el Boletín Oficial.

La disputa del cupo

“El año pasado hubo marcas que se llevaron más de 10.000 autos cuando el límite para total es 50.000, pero las fábricas tienen 25.000 y los importadores los otros 25.000. Si le dan a marcas grandes ese beneficio, las marcas más chicas no podemos crecer”, se quejaron desde una importadora que pidió muchas más unidades de las que le asignaron.

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Del otro lado, la respuesta es que “no se puede esperar que todos los autos que traiga una marca sean del cupo. Quién lo haga no tendrá futuro, se terminará cayendo. Hay que usar el cupo para traer una parte del portafolio de productos con el beneficio arancelario, pero también hay que traer autos de combustión que completen un volumen razonable para sostener el negocio y tener concesionarios. Por eso, de a poco se van a empezar a ver más autos nafteros de marcas nuevas, porque con los híbridos y eléctricos no alcanza”, explicaron a Infobae.

Ford acaba de lanzar la Territory Platinum, el tercer modelo naftero del SUV más vendido del país, que solo evita el arancel de importación con la versión híbrida, de la que vende el 47% de la gama. (Ford Argentina)

El ejemplo más tangible de esta situación es el de Ford con Territory, el SUV más vendido del mercado este año, y a la vez, el auto importado con mayor cantidad de patentamientos, incluso por sobre los modelos que vienen de Brasil sin arancel de importación.

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La Territory viene de China en cuatro versiones, tres nafteras y una híbrida. El único modelo que no paga arancel de importación es este último, mientras los otros tres sí pagan el 35%. En los primeros ocho meses del año se vendieron 13.848 vehículos, de los cuales 6.561 fueron híbridas, es decir que el 53% de las ventas fueron de los vehículos que sí pagan el arancel.

Aún así, este auto es el quinto modelo más vendido del año, solo superado por Toyota Hilux, Ford Ranger, Fiat Cronos y Peugeot 208, todos modelos de producción nacional.

La lista de autos que pagan 35%

Territory es el auto importado que paga arancel de importación, de una lista que 62 modelos que integran también todos los autos de pasajeros y SUV de Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Volvo o Subaru.

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Pero de la que forman parte también algunos autos de marcas generalistas como son el Ford Everest; los Peugeot 408, 3008 y 5008; Renault Koleos; Citroën C5 Aircross (arancel 17% por acuerdo UE); los Hyundai Tucson y Santa Fe; Kia con Carnival, Tasman y K4 GT Line; Toyota con los RAV 4, Land Cruiser, Crown, bZ4x, GR86 y GR Yaris; Honda con CR-V, Civic y Accord; Mitsubishi con Outlander; Nissan con XTrail; o Jeep y RAM con Gran Cherokee y Wrangler o 1500 y 2500, entre otras.

El Peugeot 408 regresó este año al mercado, pero viene importado de Europa pagando el 35% de arancel. El año próximo podrá pagar la mitad por el acuerdo Mercosur - UE. (Stellantis)

Sin embargo, a esa lista se sumaron las nuevas marcas que entendieron esa necesidad de importar autos de combustión interna para extender su presencia en el mercado más allá del cupo, y que traen esos modelos pagando el 35% de derecho de importación.

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En esa lista se destacan Baic con X35, X55 II, y los BJ40 y BJ60 fuera del cupo; BYD con la pickup Shark y el Seal U SUV, Haval con versiones nafteras del H6, a las que sumaron el H7 4x4 con motor turbo también fuera del cupo; Jetour con Dashing, X50 y el T1 naftero; y MG con versiones nafteras del MG3 y el ZS, por citar los ejemplos de autos con volúmenes interesantes de ventas.

En total, de los 363.019 autos y vehículos comerciales de pasajeros que se patentaron entre enero y agosto de este año, 34.322 pagan el arancel extra zona, es decir el 9,5% del total. El resto son autos argentinos, brasileños, colombianos, mexicanos, uruguayos que entraron sin arancel de importación, y los 50.000 autos del cupo de híbridos y eléctricos que tampoco pagan el arancel.

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