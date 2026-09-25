El sector que no frena: acumula 64 meses consecutivos de crecimiento y logró un récord exportador

El desempeño de la economía ha sido muy dispar en los últimos años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una rama de la actividad acumula 64 meses consecutivos de crecimiento interanual y, en lo que va de 2026, registró seis mejoras de dos dígitos en siete meses, según la serie del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec.

Se trata de la minería. En julio, la actividad del sector creció 8,43% frente al mismo mes de 2025, lo que completó el mes 64 de la racha. Ese resultado quedó por debajo de los seis anteriores, que superaron el 10% interanual: enero (10,49%), febrero (10,15%), marzo (16,43%), abril (17,13%), mayo (16,20%) y junio (15,80 por ciento).

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La secuencia comenzó en abril de 2021, cuando la actividad subió 18,31% interanual, después de tres caídas al inicio de ese año. Desde entonces, ningún mes tuvo variación negativa. Dentro de la racha, el máximo de mejora fue el 20,67% de mayo de 2021 y el mínimo, el 3,69% de junio de 2024.

El desempeño de 2026 contrasta con los años inmediatamente anteriores. En 2024, solo febrero (11,33%) superó el 10% de crecimiento, y en 2025 pasaron ese porcentaje junio y julio. Una seguidilla de seis meses de dos dígitos no se registraba desde 2022: entre abril de 2021 y agosto de 2022, los 17 meses de la serie habían superado ese nivel.

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Qué rubros traccionan la suba

Para conocer en detalle qué rubros dentro de la minería explican la suba, se puede recurrir al índice de producción industrial minero (IPI minero) del Indec. De acuerdo al estudio, el mayor impulso proviene de los minerales no metalíferos y rocas de aplicación, que crecieron 19,7% interanual en julio y 33,7% en el acumulado del año. Dentro de ese grupo, la extracción de sal subió 78,9% en el mes y 99,2% en los siete meses. La rama de minerales para la fabricación de productos químicos, que incluye el litio, aumentó 9,8% y 46,9%, respectivamente.

La rama de minerales para la fabricación de productos químicos creció 46,9% en el acumulado de los primeros siete meses del año. (Reuters)

El petróleo crudo también tuvo un peso central. Subió 12,7% interanual en julio y 16,7% en el acumulado.

No obstante, no toda la minería va por el mismo camino. Los minerales metalíferos (oro, plata y otros) bajaron 12,4% en julio y 0,7% en el acumulado. Los servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas retrocedieron 16,6% en el mes y 15,7% en los siete meses, con una incidencia negativa de 3,2 puntos.

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Las exportaciones reflejan la mejora

En el frente externo, las exportaciones mineras sumaron USD 4.742 millones entre enero y junio de 2026, el nivel más alto para un primer semestre, según datos de la Secretaría de Minería y un relevamiento de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La cifra más que duplica el récord anterior, de 2011. Frente al primer semestre de 2025, la suba fue de 74,4%: las ventas de litio crecieron 185%, las de minerales metalíferos 58% (oro, 51,2%, y plata, 87,9%) y las del resto del sector, incluidos los no metalíferos, 3,9 por ciento.

El oro concentró alrededor del 61% de lo exportado en el semestre. Su desempeño se explica por los precios internacionales y no por una mayor extracción, ya que las perspectivas de producción para 2026 apuntan a un menor volumen. El litio es el segundo mineral exportado, con cerca de una cuarta parte del total, y las cantidades exportadas del complejo litio subieron más de 68% respecto del primer semestre de 2025. En conjunto, la minería explicó casi el 10% de las exportaciones argentinas del período.

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Las exportaciones mineras registraron un récord histórico en el primer semestre. (Movant Connection)

La inversión también acompaña ese movimiento. De acuerdo con el Banco Central, el stock de inversión extranjera directa en minería llegó a USD 24.849 millones en marzo de 2026, frente a USD 12.402 millones en marzo de 2024. El flujo neto del primer trimestre fue de USD 2.799 millones, el más alto de la serie del organismo.

Qué proyecta el sector y qué condiciones plantea

Las proyecciones del sector indican que, de sostenerse la trayectoria actual, las exportaciones mineras llegarían a USD 18.500 millones en 2030 y a USD 35.000 millones en 2035. Para 2026, la CAEM estima que podrían superar los USD 9.000 millones, frente a los USD 6.075 millones de 2025, que representaron el 6,9% del total exportado por el país.

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Según el sector, el cobre será el protagonista de los próximos años. Al día de hoy, bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se presentaron unos USD 40.000 millones en proyectos: USD 21.000 millones cuentan con aprobación y USD 19.000 millones están pendientes.

Los referentes de la industria identifican dos límites para sostener esa proyección. El primero es la exploración: la Argentina ocupa el octavo lugar mundial por potencial geológico, pero solo el 20% del territorio con aptitud minera fue explorado. El año pasado se invirtieron USD 400 millones en exploración, contra USD 2.000 millones en Australia. El segundo son los regímenes de compre local, que varían según la provincia y se superponen con la exigencia de 20% de producción nacional prevista en el RIGI, lo que genera incertidumbre en las decisiones de inversión.

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