Reorganizar la deuda en tiempos de incertidumbre: por qué refinanciar exige mirar más allá de la cuota mensual

Según el BCRA, el ratio de irregularidad o mora del financiamiento destinado a las familias alcanzó un 12,9% (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el contexto económico actual, el análisis del crédito al sector privado ofrece un diagnóstico claro sobre el estado financiero de los hogares. Según el último Informe sobre Bancos, publicado a mediados de septiembre por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con datos a julio de 2026, el ratio de irregularidad o mora del financiamiento destinado a las familias alcanzó un 12,9 por ciento.

Ante un escenario de retraso en los pagos o acumulación de vencimientos, la refinanciación surge de forma natural como una alternativa para aliviar la presión sobre el presupuesto. Sin embargo, recurrir a un nuevo plan de pagos sin una evaluación exhaustiva de los costos de fondo involucrados puede convertir un respiro momentáneo en una carga superior.

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Frente a una situación de acumulación de vencimientos, el primer paso indispensable es construir una imagen completa y precisa de la deuda existente. Esto implica diferenciar con exactitud cuánto corresponde al capital original, cuánto a intereses y qué porción pertenece a cargos derivados del atraso.

Recurrir a un nuevo plan de pagos sin una evaluación exhaustiva de los costos de fondo involucrados puede convertir un respiro momentáneo en una carga superior

Una vez identificado el mapa de compromisos, esa información debe cruzarse con el dinero que realmente queda disponible cada mes tras cubrir las necesidades fundamentales. Esa medición de la capacidad real de pago constituye la única base sólida para negociar un acuerdo sostenible a largo plazo.

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Al evaluar una propuesta concreta de reestructuración, resulta riesgoso enfocar la atención de forma exclusiva en el valor de la cuota mensual. Es imperativo revisar el costo financiero total, el número de cuotas, el monto final que se terminará devolviendo y la naturaleza del esquema de pago, determinando si las cuotas son fijas, variables o ajustables.

Asimismo, es clave clarificar si los intereses acumulados por la mora se incorporan al capital para generar nuevos intereses. Aunque una cuota reducida otorga aire financiero inmediato, se debe comprender con precisión qué costo tiene esa liquidez temporal y durante cuántos meses se extenderá el compromiso.

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Errores comunes y el rol de la transparencia tecnológica

En este proceso suele surgir la duda entre consolidar las deudas o simplemente extender sus plazos. Consolidar implica unificar diversos compromisos en una sola obligación, habitualmente cancelando las anteriores mediante la toma de un nuevo crédito. Si bien este esquema simplifica la gestión y puede reducir costos si se obtienen mejores tasas, no genera un ahorro automático, ya que demanda computar los gastos de cancelación previos y los costos asociados al nuevo financiamiento.

Incurrir en errores al momento de renegociar con una entidad es frecuente cuando se prioriza fijar un monto mensual pagable sin auditar la totalidad del contrato

Extender plazos, por su parte, reconfigura el calendario de una obligación existente para diferir pagos en el tiempo. En cualquier escenario, se debe evitar que las tarjetas de crédito o líneas comerciales que quedan liberadas vuelvan a utilizarse sin planificación previa, lo que derivaría en la acumulación de la deuda consolidada junto a nuevos pasivos.

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Incurrir en errores al momento de renegociar con una entidad es frecuente cuando se prioriza fijar un monto mensual pagable sin auditar la totalidad del contrato. También es imprudente asumir compromisos cuyo cumplimiento dependa exclusivamente de incrementos futuros en los ingresos o de condiciones ideales del entorno.

Dentro de las cláusulas y costos que suelen pasarse por alto figuran los cargos por mora, las comisiones operativas, los gastos de cobranza, las penalizaciones por cancelación anticipada y las garantías solicitadas. De existir un período de gracia, corresponde verificar si continúan acumulándose intereses durante ese lapso; y ante una oferta de quita, es crucial precisar sobre qué porción de la deuda se aplica y qué consecuencias surgen ante un hipotético incumplimiento del nuevo plan. Todo lo conversado debe formalizarse por escrito en un cronograma transparente que detalle la cancelación de los pasivos previos.

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En este terreno, la tecnología y las plataformas de intermediación financiera aportan herramientas clave para dotar de transparencia a las alternativas de refinanciación. La posibilidad de comparar distintas opciones bajo parámetros homogéneos —visualizando el costo financiero total, plazos, cuotas y requisitos en una misma plataforma— ayuda a comprender las diferencias reales entre las propuestas del mercado. Asimismo, los marketplaces permiten vincular a los usuarios con las entidades cuyas condiciones mejor se adaptan a su perfil crediticio específico.

Entendemos que facilitar el acceso al crédito implica asegurar su comprensión. Bajo la premisa de “Saber elegir”, el objetivo es brindar información clara y objetiva para que las personas tomen decisiones financieras sólidas que puedan sostener en el tiempo.

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El autor es CEO y cofundador de Alprestamo