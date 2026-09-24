Sorpresa en el fútbol: una estrella que fue figura en el Mundial anunció su deseo de cambiar de deporte

Harry Kane mostró sus dotes en el fútbol americano durante su paso por Tottenham

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El capitán de Inglaterra, Harry Kane, dejó abierta la posibilidad de que el tramo final de su carrera como futbolista incluya una experiencia en la Major League Soccer (MLS) y, en paralelo, un intento como pateador especializado de la National Football League (NFL). El delantero de Bayern Munich planteó que la coincidencia de los calendarios de ambas competencias podría permitirle compatibilizar las dos actividades.

Kane, de 33 años, abordó su futuro deportivo durante la concentración de la selección inglesa en St George’s Park. Según contó en declaraciones recogidas por The Athletic, está cerca de renovar su contrato con el club alemán, aunque también piensa en alternativas para cuando deje de competir al máximo nivel en el fútbol europeo.

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“Es algo que intentaré analizar con un poco más de seriedad”, afirmó el atacante sobre su aspiración de convertirse en pateador de fútbol americano. “Todo depende de lo que ocurra en mi carrera durante los próximos cinco o seis años, de la motivación y de lo que quiera hacer. La NFL es mucho más realista que el golf, digámoslo así”.

El goleador explicó que no mantuvo todavía conversaciones concretas con equipos de la NFL. Aclaró, además, que esa posibilidad no formaría parte de sus planes mientras conserve un rendimiento de élite en el fútbol. “Si la gente sabe que todavía estoy en la cima de mi juego en el fútbol, no sería una conversación que se podría tener”, sostuvo Kane.

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Inglaterra, durante esta Fecha FIFA, enfrentará a España, República Checa (de local y visitante) y Croacia (Bradley Collyer/PA via AP)

El delantero introdujo entonces una variante que hasta ahora no había expuesto de manera pública. Consideró que una etapa en la MLS podría darle margen para practicar y competir como pateador en Estados Unidos. “Quizá, si estoy en la MLS en el futuro o en algún lugar así, podría ser algo que permita conectar las dos cosas, por las temporadas”, señaló.

La MLS se disputa de forma mayoritaria entre febrero y diciembre, mientras que la temporada regular de la NFL suele comenzar en septiembre y concluye en enero, antes de los playoffs y el Super Bowl. Kane no precisó cómo resolvería las exigencias de entrenamiento y los compromisos de cada equipo, aunque sugirió que la complementariedad parcial de los calendarios sería un elemento a tener en cuenta.

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Por ahora, el delantero prioriza su recorrido en el fútbol. “Está en el fondo de mi cabeza porque, en este momento, siento que quiero jugar aquí tanto tiempo como pueda”, expresó el máximo anotador histórico de Inglaterra.

Kane sostuvo que sus habilidades como ejecutor de penales podrían tener puntos de contacto con la función de un pateador de la NFL. En ese puesto, los especialistas intentan convertir goles de campo y puntos extra mediante remates a los postes, con una técnica que demanda precisión, potencia y control bajo presión.

El inglés mencionó como referencia a Brandon Aubrey, actual pateador de los Dallas Cowboys, quien tuvo un paso previo por el fútbol profesional. Aubrey formó parte de Toronto FC en sus primeros años como profesional antes de encaminarse hacia el fútbol americano.

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“Lanzo penales y hay una presión y una técnica muy parecidas”, afirmó Kane. “En términos de entrenamiento, estaría más cerca de eso que de cualquier otro deporte”. El jugador, sin embargo, evitó presentar el posible cambio de disciplina como una transición sencilla. “Como ocurre con todos los deportes de alto nivel, uno los ve por televisión y parece que la gente lo hace fácil, y piensa que es posible, pero no siempre es así”, advirtió.

Kane aseguró que asumiría ese desafío con una preparación específica y prolongada. “Si lo hiciera, sería algo que tomaría en serio. Me tomaría entre seis meses y un año para practicar antes”, dijo.

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Antes de considerar la NFL, el atacante había señalado en otras oportunidades su interés por el golf. Es miembro de Wentworth, un club privado situado en las afueras de Londres, y juega con hándicap dos. De todos modos, reconoció que llegar al profesionalismo en ese deporte sería una meta mucho más difícil que probarse como pateador.

La declaración sobre una eventual incursión en la NFL llegó mientras Kane negocia la continuidad de su vínculo con Bayern Munich. El delantero indicó que el acuerdo está avanzado y que el anuncio no debería demorarse. “Estoy bastante cerca” de cerrar el contrato, afirmó. “No faltará mucho para que haya novedades”.

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Kane llegó al conjunto bávaro tras su salida de Tottenham Hotspur y se consolidó como una de las principales referencias ofensivas del equipo. La renovación reforzaría su permanencia en Alemania durante los próximos años y postergaría cualquier decisión sobre un posible traslado a Estados Unidos.

El capitán inglés vinculó cualquier intento en la NFL con una fase posterior de su carrera. No habló de una fecha estimada ni de un equipo interesado, y remarcó que su objetivo inmediato consiste en prolongar su actividad dentro del fútbol profesional.

Kane también repasó el impacto de la eliminación de Inglaterra ante Argentina en las semifinales del último Mundial. Definió aquel resultado como la derrota internacional más dolorosa de su carrera, no solo por la instancia del torneo, sino por la actuación del equipo. “Sentí que no éramos nosotros como equipo”, declaró. “No era el conjunto que queríamos ser ni el que dijimos que íbamos a ser”, añadió.

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El delantero profundizó esa autocrítica al explicar que la derrota resultó más difícil de procesar porque Inglaterra se alejó de la idea que había construido antes del encuentro. “Cuando uno va contra sus propias convicciones y pierde, la sensación es diez veces peor”, señaló.

Tras el triunfo inglés en el partido por el tercer puesto, jugado en Miami, Kane viajó a Nueva York. Allí optó por jugar al golf el día de la final en vez de seguir la definición del torneo. “No vi la final”, contó. “Trataba de ignorar todo lo relacionado con ella”, concluyó.