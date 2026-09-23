El Gobierno enfrenta un nuevo vencimiento de deuda con el FMI: el impacto en las reservas y cómo espera compensarlo

Ademas de la misión por la tercera revisión, está semana Economía tiene que enfrentar un pago por USD 803 millones al FMI. (Foto: Reuters/Tomas Cuesta)

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Con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Argentina por la tercera revisión del acuerdo, el Gobierno enfrentará el próximo viernes un vencimiento por USD 800 millones con el organismo multilateral. Según pudo saber Infobae con fuentes al tanto de la operación, el pago se afrontará con los depósitos en moneda extranjera que el Tesoro tiene en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y luego se buscará compensar esa salida con el desembolso pendiente de USD 1.000 millones, que depende de la aprobación de esa instancia del programa.

La operación prevista implica que el Ministerio de Economía utilizará los dólares que mantiene depositados en el BCRA para comprar Derechos Especiales de Giro (DEG), la unidad de cuenta oficial del FMI, y efectuar la cancelación ante la entidad presidida por Kristalina Georgieva.

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En las últimas instancias de pago, Economía le compró los DEG directamente a Estados Unidos. El ingreso posterior de recursos desde el Fondo permitiría recomponer las divisas utilizadas para el vencimiento de esta semana, aunque el giro aún está sujeto a la resolución de la tercera revisión.

Los depósitos en moneda extranjera del Tesoro sumaban USD 2.341 millones al 18 de septiembre, según la última información disponible. Si se descuenta el pago de USD 803 millones previsto para el FMI, esos recursos bajarán a 1.538 millones de dólares. El equipo económico espera que el desembolso de USD 1.000 millones compense buena parte de esa disminución, en un contexto en el que la misión del organismo está en el país para analizar el cumplimiento de las condiciones del acuerdo.

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Al 18 de septiembre, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro sumaban USD 2.341 millones. (Foto: Reuters/Irina Dambrauskas)

Una fuente al tanto de la operatoria explicó que el pago y el posterior ingreso de divisas se inscriben dentro de la administración del programa financiero. “Siempre son con los dólares que tiene el Tesoro en el BCRA y ahí comprás los DEGs. Esa plata se recompone con los desembolsos del FMI, por lo cual, en términos del programa financiero, es neutro porque es plata que sale y que después entra”, señaló esa voz en diálogo con Infobae.

Impacto en reservas

Más allá de cómo pretendan compensarlo en el Palacio de Hacienda, en el corto plazo, el pago al Fondo también tendrá un impacto sobre las reservas internacionales brutas del Banco Central. Con la compra de USD 7 millones del martes, las reservas quedaron en 49.414 millones de dólares y la salida de recursos para cumplir el vencimiento con el FMI reduciría ese nivel.

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A su vez, el Tesoro cuenta además con otra herramienta para captar dólares, aunque esa vía quedó suspendida luego de la suba de las tasas. La Secretaría de Finanzas dejó de licitar el Bonar 2029 (AO29), instrumento que permitió sumar moneda extranjera a través de adjudicaciones. Hasta el momento, el área colocó USD 1.179 millones mediante ese bono.

El monto total previsto para las licitaciones del AO29 asciende a 2.000 millones de dólares. Por lo tanto, la Secretaría de Finanzas conserva un margen de USD 821 millones para captar divisas si decide retomar esas operaciones. La interrupción de las licitaciones frenó una de las vías con las que el equipo económico reunía dólares, aunque el cupo disponible permanece vigente dentro del esquema previsto para ese instrumento. Esta decisión responde al incremento del riesgo país, hoy en torno a 555 puntos básicos, que encarece el crédito para la Argentina.

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Próximo vencimientos

El pago de capital al Fondo integra un cronograma de compromisos externos que se concentra durante el último tramo de 2026. Un informe de la consultora Analytica estimó obligaciones en dólares por USD 3.826 millones entre septiembre y diciembre. Esa proyección incorpora vencimientos con acreedores privados, con el FMI, por el Bopreal y con otros organismos internacionales.

Según Analytica, los pagos previstos para septiembre ascienden a 1.452 millones de dólares. De ese total, USD 800 millones corresponden al vencimiento de capital con el FMI que el Gobierno cancelará este viernes. El resto del mes incluye otras obligaciones dentro del calendario externo, mientras que los compromisos de octubre, noviembre y diciembre serán menores en comparación con la cifra estimada para septiembre.

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El Bopreal —bono otorgado a empresas para cancelar deuda comercial con el exterior— forma parte de ese esquema de obligaciones. El calendario que elaboró la consultora también contempla pagos a acreedores privados y a otros organismos internacionales, además de las cuotas comprometidas con el Fondo. En conjunto, el acumulado de los últimos cuatro meses del año se acerca a 4.000 millones de dólares.

EcoGo, otra consultora económica, proyectó un monto similar para los vencimientos restantes del año. El economista Lucio Garay Méndez señaló que todavía quedan compromisos por USD 4.100 millones en 2026. Cerca de la mitad de ese total corresponde a pagos de capital e intereses con el FMI, incluido el vencimiento previsto para septiembre, mientras que la otra parte incluye pagos puntuales a organismos internacionales y cupones de bonos soberanos en dólares.

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“El Tesoro no tiene de momento, con énfasis en esto último, un desafío en el programa financiero de dólares”, afirmó Garay Méndez en conversación con Infobae. La evaluación se refiere a la disponibilidad para atender las obligaciones previstas, entre ellas el pago que se realizará con los depósitos en moneda extranjera que el Tesoro mantiene en el Banco Central.