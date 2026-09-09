Economía

Del sándwich al torniquete: el efecto que sirve par explicar la caída sin freno de la industria argentina

Las proyecciones para 2026 anticipan que la desventaja competitiva y el encarecimiento del financiamiento golpearán con fuerza la estructura productiva

Vista interior de una gran nave industrial argentina con varias filas de maquinaria. Varios operarios vestidos de azul están sentados o de pie, con pasillos centrales vacíos.
Operarios en una fábrica argentina con líneas de producción semi-paradas, reflejando el impacto de la crisis económica en la industria nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La actividad industrial cayó otra vez en julio y el informe de septiembre de la consultora I+D advirtió que el sector arrastra más de un año de estancamiento con tendencia a la baja. La firma proyectó para este año la pérdida de 3.300 empresas industriales y de 100.000 empleos directos e indirectos.

La producción industrial bajó 5% en julio frente a junio en la medición desestacionalizada, retrocedió 4,9% frente al mismo mes del año pasado y acumuló una contracción de 2,6% en los primeros siete meses del año. El nivel de actividad se ubica 18,7% por debajo del máximo alcanzado en noviembre de 2017.

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En la comparación mensual desestacionalizada, refinación de petróleo fue la única de las 16 divisiones manufactureras que mostró una mejora frente a junio, con 1,7%. Las otras 15 registraron caídas.

“Al efecto ‘sándwich’ que genera la debilidad de la demanda y el aumento de los costos, se suma un torniquete financiero”, resumió al consultora de Diego Coatz, en un contexto promedio en el que la actividad muestra una recuperación, por sobre los niveles de 2022, pero con un marcada fragmentación productiva.

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Desde I+D se describió cómo los precios de los bienes industriales continúan creciendo por debajo de los costos de producción, algo que profundiza “el efecto sándwich: las empresas venden menos, enfrentan costos crecientes y tienen cada vez menos margen para trasladarlos a precios”.

“Para sostener el dólar en $1.500 el Gobierno recurrió a un apretón monetario que, aun después de relajarse, dejó la curva de tasas un escalón más arriba, con tasas reales positivas que se trasladan directamente a los adelantos y al descuento de cheques con que la pyme financia su capital de trabajo, afectando a una ya estresada cadena de pagos”, agregó la consultora, qué advirtió también que se corre el riesgo de que para el final del año, con menor liquidación del agro y riesgo país arriba de 500 puntos, el equilibrio cambiario vuelva a lograrse vía recalentamiento de la tasa. “Si eso ocurre, y con 4.000 industrias en mora, la capacidad ociosa puede dejar de ser un indicador y profundizar el cierre de empresas”, dijó.

El deterioro ya golpea al empleo y a las empresas

Entre los descensos mensuales más marcados estuvieron maquinaria y equipo, con 9,2%; muebles, con 13,9%; y productos químicos, con 8,3%. En la comparación interanual, la actividad retrocedió 4,9%, pese a la base baja de comparación del segundo semestre de 2025.

Los primeros datos de agosto de 2026 mantuvieron la tendencia negativa, de acuerdo con I+D. La producción de autos cayó 12% interanual y acumuló un descenso de 17% en el año, mientras los despachos de cemento cedieron 8,1% interanual y 4,2% en el acumulado anual.

Los bajos niveles de actividad impactaron en el empleo industrial. En mayo se perdieron más de 3.000 puestos y, en el último año, la caída acumuló 53.000 empleos, que llegan a 93.000 al sumar los indirectos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae) La industria acumula una caída del 2,6% en los primeros siete meses del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para 2026, I+D proyectó una pérdida total de 100.000 empleos industriales directos e indirectos. En el conjunto del sector privado, mayo cerró con 9.000 empleos menos y el total ya perdió casi 138.000 asalariados formales en los últimos 12 meses.

Comercio superó a la industria en destrucción de puestos durante mayo, con 4.200 empleos menos. Ese sector encadenó 12 meses consecutivos de bajas mensuales y acumuló una pérdida de 39.000 puestos.

El deterioro también alcanzó al entramado empresario. En mayo, la cantidad de industrias se redujo en más de 400 establecimientos, el valor más alto desde 2019, y en lo que va del año ya se perdieron casi 1.500 empresas industriales.

La proyección para el resto del año suma otras 1.800 bajas. De cumplirse ese escenario, el cierre total llegaría a 3.300 empresas industriales en el año.

Tasas, costos y menor demanda agravan la crisis industrial

El informe atribuyó la presión sobre el sector a una demanda débil, costos en alza y condiciones financieras más duras. Para sostener el dólar en $1.500, señaló, el Gobierno recurrió a un apretón monetario que dejó la curva de tasas un escalón más arriba, con tasas reales positivas.

Diego Coatz, titular de la consultora Industria + Desarrollo
Diego Coatz, titular de la consultora Industria + Desarrollo

Esa suba se trasladó a los adelantos y al descuento de cheques con que la pyme financia su capital de trabajo. El documento advirtió que esa carga afecta a una cadena de pagos ya tensionada.

Los precios de los bienes industriales, añadió I+D, siguen por detrás de los costos de producción. En julio, los precios industriales subieron 1,7%, frente a un índice de precios al consumidor de 2,1% y un alza de 3,1% en servicios.

Esa dinámica se arrastra desde comienzos de 2024. Desde enero de ese año hasta julio de 2026, los precios industriales acumularon 148%, mientras el índice de precios al consumidor avanzó 242% y los servicios, 415%.

El documento sumó otro factor de presión: las restricciones en la disponibilidad y el mayor precio del gas. Esa situación afectó de forma especial a ramas intensivas en energía, como arcilla y cerámica.

La economía se recupera de forma desigual y deja rezagada a la industria

El informe describió una recuperación promedio de la actividad económica por encima de los niveles de 2022, aunque con una fragmentación marcada entre sectores. Minería e hidrocarburos crecieron más de 40% frente al mismo período de 2022, el agro más de 10% e intermediación financiera 16%.

Esa mejora no alcanza a la industria, según I+D. Los sectores de bienes de capital, como maquinaria y equipo y otros equipos, aparatos e instrumentos, quedaron 47,6% por debajo de julio de 2022.

La entidad remarcó que “los sectores ganadores no son grandes generadores de empleo”. La combinación de agro, energía y minería representa apenas el 8% del empleo asalariado formal.

En sentido contrario, los principales sectores empleadores figuran entre los más rezagados. Industria y Construcción cayeron más de 10% frente a 2022, mientras comercio se contrajo 3%, y entre los tres explican casi la mitad del empleo asalariado formal.

El cuadro que trazó I+D combina ventas débiles, costos en alza y crédito más caro para sostener la operación diaria. Bajo esa presión, más empresas quedan expuestas a atrasos y cierres.

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