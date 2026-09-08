El crédito en pesos volvió a caer en agosto: las líneas que explicaron la baja y qué pasó con los préstamos en dólares

El financiamiento en pesos al sector privado cayó 1% real en agosto. (Franco Fafasuli)

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En medio de la morosidad récord, el crédito en pesos al sector privado cayó 1% en términos reales en agosto. Por el contrario, el financiamiento en dólares sigue mostrando un crecimiento por encima del índice de inflación.

Así se desprende del Informe Monetario Mensual del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Fue la primera baja desde marzo de 2026, aunque el volumen promedio de préstamos registró una expansión nominal de 1,8 billones de pesos.

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El informe atribuyó la contracción principalmente al desempeño de las líneas destinadas al consumo y, en menor medida, a los préstamos comerciales. “La contracción se concentró en los préstamos al consumo y, en menor medida, se observó en los comerciales”, indicó la autoridad monetaria.

Los préstamos al consumo disminuyeron 1,9% mensual en términos reales y sin estacionalidad, según el BCRA. La principal incidencia correspondió a las financiaciones con tarjetas de crédito, que retrocedieron 3,3% real frente a julio.

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El BCRA explicó que la caída del crédito en pesos respondió al retroceso de las líneas de consumo. (Foto: Reuters)

Los préstamos personales se mantuvieron relativamente estables durante el mes. En el segmento comercial, la baja fue de 0,7% real sin estacionalidad, con trayectorias diferentes según cada instrumento.

Los adelantos en cuenta corriente aumentaron 1,8% real, mientras que los documentos descontados y los documentos a sola firma descendieron 2% y 1,9%, respectivamente. El reporte señaló que estas últimas líneas fueron las que explicaron la caída dentro del financiamiento comercial.

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La evolución no fue uniforme en todas las modalidades de préstamos en pesos. Los créditos con garantía real crecieron 1,1% real sin estacionalidad, impulsados por los hipotecarios, que avanzaron 2,8% mensual a precios constantes.

En tanto, los créditos prendarios cayeron 1,1% real durante agosto y acumularon una reducción de 8% en los últimos 12 meses.

El crédito al sector privado asciende al 9% del PIB, según el BCRA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En simultáneo, la mora del sistema bancario volvió a aumentar en julio. De acuerdo con un reporte de la consultora 1816, basado en cifras del BCRA, el nivel de créditos irregulares del sector privado no financiero pasó de 7,63% en junio a 7,73 por ciento.

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El deterioro se verificó tanto entre las familias como entre las compañías. En los hogares, los préstamos con demoras de más de 90 días representaron el 12,94% del total, frente al 12,77% del mes previo. Para las empresas, la tasa avanzó de 3,50% a 3,61 por ciento. Se trata de los mayores valores en más de 20 años.

En paralelo, el stock de financiamiento en pesos al sector privado permaneció relativamente estable en torno al 9% del Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos meses. Si se incorporan los préstamos en moneda extranjera, el ratio asciende a 12,6% del producto.

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De esta manera, el indicador aumentó 0,8 puntos porcentuales del PIB frente a agosto de 2025. Esa evolución estuvo apuntalada por los préstamos en moneda extranjera, que crecieron USD 258 millones en agosto y cerraron el mes con un saldo de 25.241 millones de dólares.

Por otra parte, el BCRA destacó que los préstamos hipotecarios acumularon más de dos años de variaciones mensuales positivas. En la comparación interanual, el financiamiento para la compra de vivienda aumentó 41,6% a precios constantes, con incidencia de los créditos ajustables por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).

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A propósito de este segmento, serán claves las licitaciones de $200.000 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para fondear a bancos a fin de otorgar nuevos créditos hipotecarios.

En efecto, el Gobierno realizó este lunes una licitación por $200.000 millones para impulsar una nueva línea de financiamiento hipotecario ajustada por UVA. La medida apunta a aumentar los recursos disponibles para créditos destinados a la compra de viviendas.

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El dinero surge del FGS, que administra la Anses. El Banco Central participó como soporte técnico y operativo de la convocatoria. La licitación reunió 42 propuestas presentadas por 18 bancos, que ofrecieron en conjunto 258.640 millones pesos. Finalmente, 13 entidades obtuvieron adjudicaciones por alrededor del 77% de ese total.

La operación tuvo dos segmentos. El primero correspondió a depósitos a un año y asignó $35.570,7 millones, con una tasa equivalente a UVA más un diferencial promedio ponderado de 2,67 por ciento.

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El tramo restante, con un plazo de cinco años, concentró 164.429,3 millones de pesos. Para esos fondos se fijó una remuneración de UVA más un spread promedio ponderado de 4,94 por ciento. Los recursos captados deberán canalizarse hacia créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda.

Por otro lado, el BCRA precisó que el crédito en dólares mantuvo una trayectoria de expansión prácticamente ininterrumpida desde enero de 2024. Los documentos a sola firma, destinados en gran medida a operaciones de comercio exterior, impulsaron ese avance.

A propósito de este tipo de financiamiento, el equipo económico aspira a consolidar su crecimiento a través de la ampliación del universo de empresas que pueden recibirlos. Esta medida se adoptó en agosto y apunta a que los bancos le presten a firmas no generadoras de divisas. Según estimaciones oficiales y privadas, las entidades bancarias podrían prestar hasta 6.000 millones de dólares por esta vía.