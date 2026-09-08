Economía

El crédito en pesos volvió a caer en agosto: las líneas que explicaron la baja y qué pasó con los préstamos en dólares

La cartera en moneda nacional mostró retrocesos en consumo y empresas durante agosto, mientras las líneas hipotecarias y la demanda de financiamiento dolarizado mantuvieron su avance

Nuevo Billete 10000 pesos argentinos
El financiamiento en pesos al sector privado cayó 1% real en agosto. (Franco Fafasuli)
Guardar

En medio de la morosidad récord, el crédito en pesos al sector privado cayó 1% en términos reales en agosto. Por el contrario, el financiamiento en dólares sigue mostrando un crecimiento por encima del índice de inflación.

Así se desprende del Informe Monetario Mensual del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Fue la primera baja desde marzo de 2026, aunque el volumen promedio de préstamos registró una expansión nominal de 1,8 billones de pesos.

PUBLICIDAD

El informe atribuyó la contracción principalmente al desempeño de las líneas destinadas al consumo y, en menor medida, a los préstamos comerciales. “La contracción se concentró en los préstamos al consumo y, en menor medida, se observó en los comerciales”, indicó la autoridad monetaria.

Los préstamos al consumo disminuyeron 1,9% mensual en términos reales y sin estacionalidad, según el BCRA. La principal incidencia correspondió a las financiaciones con tarjetas de crédito, que retrocedieron 3,3% real frente a julio.

PUBLICIDAD

El BCRA explicó que la caída del crédito en pesos respondió al retroceso de las líneas de consumo. (Foto: Reuters)
El BCRA explicó que la caída del crédito en pesos respondió al retroceso de las líneas de consumo. (Foto: Reuters)

Los préstamos personales se mantuvieron relativamente estables durante el mes. En el segmento comercial, la baja fue de 0,7% real sin estacionalidad, con trayectorias diferentes según cada instrumento.

Los adelantos en cuenta corriente aumentaron 1,8% real, mientras que los documentos descontados y los documentos a sola firma descendieron 2% y 1,9%, respectivamente. El reporte señaló que estas últimas líneas fueron las que explicaron la caída dentro del financiamiento comercial.

La evolución no fue uniforme en todas las modalidades de préstamos en pesos. Los créditos con garantía real crecieron 1,1% real sin estacionalidad, impulsados por los hipotecarios, que avanzaron 2,8% mensual a precios constantes.

En tanto, los créditos prendarios cayeron 1,1% real durante agosto y acumularon una reducción de 8% en los últimos 12 meses.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El crédito al sector privado asciende al 9% del PIB, según el BCRA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En simultáneo, la mora del sistema bancario volvió a aumentar en julio. De acuerdo con un reporte de la consultora 1816, basado en cifras del BCRA, el nivel de créditos irregulares del sector privado no financiero pasó de 7,63% en junio a 7,73 por ciento.

El deterioro se verificó tanto entre las familias como entre las compañías. En los hogares, los préstamos con demoras de más de 90 días representaron el 12,94% del total, frente al 12,77% del mes previo. Para las empresas, la tasa avanzó de 3,50% a 3,61 por ciento. Se trata de los mayores valores en más de 20 años.

En paralelo, el stock de financiamiento en pesos al sector privado permaneció relativamente estable en torno al 9% del Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos meses. Si se incorporan los préstamos en moneda extranjera, el ratio asciende a 12,6% del producto.

De esta manera, el indicador aumentó 0,8 puntos porcentuales del PIB frente a agosto de 2025. Esa evolución estuvo apuntalada por los préstamos en moneda extranjera, que crecieron USD 258 millones en agosto y cerraron el mes con un saldo de 25.241 millones de dólares.

Por otra parte, el BCRA destacó que los préstamos hipotecarios acumularon más de dos años de variaciones mensuales positivas. En la comparación interanual, el financiamiento para la compra de vivienda aumentó 41,6% a precios constantes, con incidencia de los créditos ajustables por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).

A propósito de este segmento, serán claves las licitaciones de $200.000 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para fondear a bancos a fin de otorgar nuevos créditos hipotecarios.

En efecto, el Gobierno realizó este lunes una licitación por $200.000 millones para impulsar una nueva línea de financiamiento hipotecario ajustada por UVA. La medida apunta a aumentar los recursos disponibles para créditos destinados a la compra de viviendas.

El dinero surge del FGS, que administra la Anses. El Banco Central participó como soporte técnico y operativo de la convocatoria. La licitación reunió 42 propuestas presentadas por 18 bancos, que ofrecieron en conjunto 258.640 millones pesos. Finalmente, 13 entidades obtuvieron adjudicaciones por alrededor del 77% de ese total.

La operación tuvo dos segmentos. El primero correspondió a depósitos a un año y asignó $35.570,7 millones, con una tasa equivalente a UVA más un diferencial promedio ponderado de 2,67 por ciento.

El tramo restante, con un plazo de cinco años, concentró 164.429,3 millones de pesos. Para esos fondos se fijó una remuneración de UVA más un spread promedio ponderado de 4,94 por ciento. Los recursos captados deberán canalizarse hacia créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda.

Por otro lado, el BCRA precisó que el crédito en dólares mantuvo una trayectoria de expansión prácticamente ininterrumpida desde enero de 2024. Los documentos a sola firma, destinados en gran medida a operaciones de comercio exterior, impulsaron ese avance.

A propósito de este tipo de financiamiento, el equipo económico aspira a consolidar su crecimiento a través de la ampliación del universo de empresas que pueden recibirlos. Esta medida se adoptó en agosto y apunta a que los bancos le presten a firmas no generadoras de divisas. Según estimaciones oficiales y privadas, las entidades bancarias podrían prestar hasta 6.000 millones de dólares por esta vía.

Temas Relacionados

Crédito en pesosCrédito en dólaresCréditos hipotecariosMoraMorosidadBanco CentralTasasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un dato electoral clave: proyectan que la inflación bajará al 20% anual en los próximos 12 meses

La estabilidad cambiaria será clave para lograr el objetivo. En caso de que los próximos datos del IPC se mantengan debajo del 2% mensual la desinflación se hará sentir desde principios del 2027

Un dato electoral clave: proyectan que la inflación bajará al 20% anual en los próximos 12 meses

Proyectan que habrá suficientes dólares en 2026, pero cada vez preocupa más 2027

Estiman que los saldos de cuenta corriente y financiera serán positivos en lo que resta del año, pero anticipan mayor demanda de ahorristas y menor ritmo de liquidación de Obligaciones Negociables

Proyectan que habrá suficientes dólares en 2026, pero cada vez preocupa más 2027

No paran los cambios entre los modelos más baratos de la categoría de autos más cool: hasta apareció uno 100% eléctrico

El segmento volvió a moverse con los aumentos de precios aplicados este mes. El modelo de entrada arranca en USD 22.000 y el décimo puesto quedó apenas por encima de los $40 millones. Se mezclan ambas monedas por la aparición de importados extrazona

No paran los cambios entre los modelos más baratos de la categoría de autos más cool: hasta apareció uno 100% eléctrico

Demoras en sueldos, bancos e impuestos: casi la mitad de las empresas industriales tienen problemas para afrontar sus pagos habituales

El reporte de la UIA muestra que los problemas por escasez de clientes y mayores costos provocan consecuencias inéditas en relaciones con proveedores y operaciones de producción

Demoras en sueldos, bancos e impuestos: casi la mitad de las empresas industriales tienen problemas para afrontar sus pagos habituales

“No nos vamos a cansar”: el Gobierno aseguró que el plan de Sturzenegger ya superó las 17.000 desregulaciones

Un informe oficial detalló los cambios normativos acumulados desde diciembre de 2023 y las medidas incorporadas durante agosto en áreas como agroindustria, comercio exterior y transporte

“No nos vamos a cansar”: el Gobierno aseguró que el plan de Sturzenegger ya superó las 17.000 desregulaciones

DEPORTES

Nació en España, pero eligió representar a Argentina en el Mundial femenino Sub 20: “Es un sueño hecho realidad”

Nació en España, pero eligió representar a Argentina en el Mundial femenino Sub 20: “Es un sueño hecho realidad”

Javier Frana: “En Copa Davis no hay ranking y no hay rivales fáciles”

La estrella del Manchester City que se rindió ante Enzo Fernández: “Es uno de los mejores”

El secreto que descubrió un ex piloto de F1 en el sobrepaso de Colapinto a Piastri en el GP de Italia: “Fue inteligente”

Se terminó la fecha 8 del Torneo Clausura y arde la lucha por entrar a los playoffs, la Libertadores y la Sudamericana

TELESHOW

Charlotte Caniggia versus Yanina Zilli en Gran Hermano: una jugadora fue eliminada y se definieron las cuatro finalistas

Charlotte Caniggia versus Yanina Zilli en Gran Hermano: una jugadora fue eliminada y se definieron las cuatro finalistas

Tini Stoessel posó con carteras de Gucci, stilettos y un look de lujo valuado en miles de dólares: las fotos

Susana Giménez sorprendió con un glamoroso look floral y habló por primera vez de la serie de Moria Casán

Soledad Silveyra fue internada tras sufrir una caída en su casa: “Tiene una fisura en la cadera”

MasterChef Celebrity anunció a una estrella de la cumbia, dos periodistas de noticiero y un galán para su próxima temporada

INFOBAE AMÉRICA

Tras el fin de la tregua acordada durante las negociaciones de paz de EEUU, Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y drones contra Kiev

Tras el fin de la tregua acordada durante las negociaciones de paz de EEUU, Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y drones contra Kiev

Rusia y Corea del Norte inauguraron un puente vial sobre el río Tumen para ampliar el comercio y la cooperación estratégica

EEUU lanzó un nuevo ataque contra una narcolancha de la banda criminal ecuatoriana Los Choneros en el Pacífico Oriental

A menos de un mes de las elecciones, Lula y Bolsonaro llevaron la disputa electoral a los actos por la Independencia de Brasil

Canadá activó los aranceles de represalia por USD 20.000 millones a importaciones de EEUU y escaló la guerra comercial con Trump