Economía

G20 en Estados Unidos: Caputo y Bessent se encontraron para profundizar la alianza bilateral y analizar el tablero internacional

Tras elogiar los resultados del programa de ajuste, el secretario del Tesoro recibió al ministro de Economía para avanzar en la agenda común entre la administración Trump y el gobierno de Milei

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Luis Caputo y Scott Bessent en el G20 de Finanzas, (Carolina del Norte, Estados Unidos)
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Enviado especial a Asheville, Carolina del Norte, EEUU - A pocas horas de concluir el G20 de Finanzas, Luis Caputo y Scott Bessent se reunieron el hotel Ommi Grove Park Inn para profundizar la alianza estratégica entre Donald Trump y Javier Milei.

Caputo aprovechó la oportunidad para “conocer de primera mano” que piensa la administración republicana sobre la crisis en Medio Oriente y su impacto geopolítico.

Bessent es un jugador clave para Trump, ya que diseñó las sanciones económicas y financieras que despliega Estados Unidos para asfixiar al régimen chiíta.

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El cónclave fue previo al cierre del G20 de Finanzas, y se extendió por veinte minutos.

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Luis Caputo y Scott Bessent en el G20 de Finanzas, (Carolina del Norte, Estados Unidos)

La reunión fue precedida por un elogio contundente del secretario del Tesoro al plan de ajuste de la Argentina, que arrancó una sonrisa espontánea al jefe del Palacio de Hacienda.

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Cuando Bessent ponderó al programa económico, Caputo estaba sentado en la segunda fila del Pabellón Seely, adonde el secretario del Tesoro era entrevistado por Larry Kudlow.

“Argentina está liderando una oportunidad histórica en el hemisferio occidental”, destacó Bessent.

Y completó:

“Si analizamos en detalle la última elección del presidente Milei, vemos que los sectores más pobres de la sociedady los jóvenes—que antes se inclinaban por la izquierda—le dieron su apoyo. Así que, como usted mencionó, estamos viendo cambios en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, y creo que veremos muchos más casos similares”.

En el auditorio estaban todos los ministros de Finanzas del G20, más Kristalina Georgieva -titular del FMI- y Ajay Banga, presidente del Banco Mundial. Georgieva y Banga, como Bessent, son aliados clave de la Argentina en el sistema económico global.

El Secretario del Tesoro Scott Bessent participa en una rueda de prensa durante la cumbre del G20 Asheville 2020. Dos hombres están sentados en un escenario con banderas de Estados Unidos y estandartes del evento. Un público asiste a la presentación. Bessent utiliza un micrófono para dirigirse a los asistentes.

La relación política y la sintonía ideológica entre Caputo y Bessent es notoria: anoche en la cena oficial del G20 de Finanzas, el secretario del Tesoro sentó en su mesa al ministro de Economía junto a sus colegas de Italia, Francia, Japón y Polonia, en un gesto político que fue observado con atención.

Y al otro día, cuando está concluyendo el G20, Bessent acuerda una cita a puertas cerradas para profundizar la relación bilateral entre Balcarce 50 y la Casa Blanca.

Bessent es el anfitrión del G20 y su agenda estaba en jaque por los constantes pedidos de los 20 ministros de Economía, los 20 presidentes de los Bancos Centrales y las decenas de funcionarios y burócratas que se apiñan en los pasillos del hotel Ommi Grove Park.

Sin embargo, el secretario del Tesoro fue selectivo al momento de cerrar su agenda de trabajo, y no dudó cuando desde el Palacio de Hacienda pidieron una reunión formal.

Bessent y Caputo repasaron la relación bilateral entre ambos países, y además el ministro argentino le preguntó al secretario del Tesoro su mirada sobre la crisis de Medio Oriente, que impacta sobre los mercados globales y las economías domésticas.

Bessent se encuentra en el centro de la toma de decisiones de Trump. El secretario del Tesoro diseñó las sanciones comerciales contra Irán y juega un papel esencial al momento de fijar disposiciones que sirvan para contener la inflación doméstica.

Hasta hora, ese paquete de medidas no han tenido resultados concretos. Irán sigue controlando el estrecho de Ormuz, China -que comercia en secreto con Teherán- se ha mostrado reluctante y la Unión Europea ha criticado su sentido y alcance.

Luis Caputo mantuvo una reunión con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.
Luis Caputo y Kristalina Georgieva en el G20 de Estados Unidos, (Asheville, Carolina del Norte)

Antes del encuentro con Bessent, Caputo dialogó con Kristalina Georgieva. La relación entre ellos es óptima, y el diálogo es frecuente entre el jefe del Palacio de Hacienda y la directora gerente del FMI.

Gran encuentro con en el marco de las reuniones del G20. Aprovechamos para conversar sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento”, posteó el jefe del Palacio de Hacienda.

Por su parte, la titular del FMI expresó: “Fue un gusto ponerme al día con Luis Caputo sobre la impresionante recuperación económica de Argentina, fruto de buenas políticas y una implementación sólida”.

Tras su participación en el G20 de Finanzas, Caputo tiene previsto volar directo a Buenos Aires.

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