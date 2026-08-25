Mercados: bajan las acciones argentinas y sube el riesgo país mientras Wall Street no tiene una tendencia clara

Las tasas de la deuda de EEUU ceden por segundo día seguido.

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Los principales índices de Wall Street negocian este martes con alzas en un rango de 0,1% a 0,5%, mientras que el petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano caen.

A las 11:30 horas el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedía 0,8%, en los 2.970.000 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- operan con cifras mixtas.

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Ante un descenso de las tasas de los bonos del Tesoro de EEUU -base de comparación con los títulos públicos argentinos- en unos cuatro puntos básicos, el riesgo país argentino exhibe un alza de un entero, en los 508 puntos básicos.

Las acciones estadounidenses suben ya que los inversores dejaron de lado las preocupaciones sobre las nuevas medidas comerciales contra Canadá e Irán, los inminentes resultados de Nvidia (+2,6%) y las predicciones sobre el primer discurso de Kevin Warsh en Jackson Hole como presidente de la Reserva Federal.

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Entre los ADR y acciones de compañias argentinas que son negociados en dólares en Nueva York se observan mayoría de bajas. Destacan los descensos de YPF (-1,9%, a USD 50,31) y Vista Energy (-3,5%), asociados a la caída de cotización del crudo.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se hunde un 3% y se sitúa en los USD 89,45 por barril, después de que Estados Unidos anunciara el inicio de la ofensiva comercial contra Irán, denominada “paria económico”, bajo la que busca aislar completamente a la economía iraní, incluyendo posibles sanciones contra los países que mantengan cualquier lazo económico con el país asiático.

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Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:30 horas).

El Brent caía desde los USD 92,11 marcados en la apertura del mercado tras una madrugada en la que el Gobierno estadounidense ha desvelado un paquete de sanciones contra entidades, individuos y buques vinculados a la República Islámica como parte de la anunciada como la “mayor ofensiva financiera jamás orquestada contra un adversario”.

Por su parte, el barril de petróleo WTI (West Texas Intermediate), de referencia en Estados Unidos, reducía su precio por encima del 3% y se ubicaba en los 82,3 dólares.

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“A partir de hoy (este lunes), las acciones del Departamento del Tesoro y otras agencias estrecharán el cerco y bloquearán toda posible fuente de ingresos que financie a la Guardia Revolucionaria y al malvado régimen iraní. Estamos aplicando un enfoque de cero fugas”, sostuvo el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, en rueda de prensa.

La Administración Trump llevaba días anunciando la implementación de medidas coercitivas contra la economía iraní, llegando a denominar la operación como el “Día D económico” -referencia al Desembarco de Normandía de la Segunda Guerra Mundial-. Sin embargo, Bessent solamente detalló nuevas sanciones contra 60 organizaciones y personas, incluidos militares y altos funcionarios del país asiático.

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Por otro lado, Bessent hizo una llamada a la comunidad internacional para acabar con toda relación económica con Irán, amenazando con castigos para quien permita la financiación iraní, sin especificar acciones concretas ni naciones afectadas.

Precisamente, preguntado sobre la falta de contundencia y la demora en su actuación, el responsable del Tesoro ha proclamado que consideran “importante” dar un periodo de corrección a los países. “Creemos que una advertencia y un nivel de expectativas claro es apropiado, y si las personas no quieren cumplir con nuestras expectativas, entonces esperamos, y ellos deberían esperar, que abandonen el sistema del dólar”, sentenció.

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La cuestión central se encuentra en hasta qué punto decidirá Estados Unidos llevar a término futuras sanciones contra países que continúan comerciando con Irán. China se posiciona como el mayor comprador de crudo iraní, Emiratos Árabes Unidos (EAU) cuenta con un comercio bilateral de hasta USD 21.000 millones con Irán y Turquía importa una gran cantidad de gas natural del país asiático, entre otros ejemplos.

Por el momento, el alto funcionario del Gobierno estadounidense ha mostrado su preferencia por la diplomacia para que estas naciones, y otra muchas, corten su lazos con Irán, aunque China ya ha respondido que adoptará “todas las medidas necesarias” para “proteger con firmeza sus derechos e intereses legítimos” frente a cualquier acción por parte de Estados Unidos.

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“China está siguiendo de cerca los acontecimientos y adoptará todas las medidas necesarias para proteger con firmeza sus derechos e intereses legítimos”, explicó el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, quien ha reiterado la oposición de Pekín a “las ilegales sanciones unilaterales”, según recogió el diario chino Global Times.