Mora y crédito: cuáles son los sectores más afectados y por qué los jóvenes están entre los principales deudores

A partir de un informe viralizado en redes, se examina la compleja realidad del endeudamiento en el país. Descubre qué sectores, como los créditos rápidos y el retail, superan el 50% de mora y cómo afecta esta situación a los jóvenes y al interior del país.

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La última actualización sobre la morosidad en el sistema financiero argentino expone diferencias marcadas según regiones, edades y tipos de préstamo. Un informe reciente de Matías Fernández, economista y director de Publika, detalla cómo la deuda impaga afecta de forma desigual a distintos sectores. El análisis, que utiliza datos de la central de deudores del Banco Central, permite identificar los focos más críticos y desmontar mitos sobre el rol de las fintech y otros actores del crédito.

El informe, que se viralizó y fue motivo de discusión pública, presenta cifras que muestran diferencias claras entre bancos públicos, privados, fintech y prestamistas no bancarios.

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Según el trabajo de Fernández, la mora promedio varía de forma significativa según el tipo de entidad financiera. El foco principal se encuentra en los créditos de efectivo rápido y en las casas de electrodomésticos, donde los índices superan el 50%. En contraste, los bancos públicos y provinciales muestran niveles mucho más bajos, alrededor del 10%.

La morosidad en el sistema financiero argentino muestra diferencias marcadas según regiones, edades y tipos de crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distribución de la morosidad según entidades

El informe detalla que los bancos privados presentan una mora promedio del 19%, mientras que los bancos públicos registran solo un 10%. Las tarjetas no bancarias alcanzan un 24%, y las fintech superan el 23%. Los bancos provinciales privatizados mantienen la mora por debajo del 10%.

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El segmento más crítico corresponde a los créditos de efectivo rápido, con una mora del 52,4%. Más de la mitad de los tomadores de estos préstamos no cumple con los pagos durante al menos noventa días. En el caso de las casas de electrodomésticos, la mora también supera el 50%.

La situación de las tarjetas de supermercados también genera preocupación, con un índice cercano al 40%. En estos casos, el crédito promedio ronda los ochocientos mil pesos.

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Catamarca y San Luis concentran altos niveles de irregularidad entre jóvenes con crédito, mientras la ciudad de Buenos Aires registra los valores más bajos

Jóvenes, regiones y niveles de deuda

El análisis señala que la morosidad afecta especialmente a los jóvenes. De cada cien jóvenes, treinta y dos acceden a un crédito. Entre ellos, 9,5% se encuentra en situación irregular. El promedio de mora en este grupo etario se ubica cerca del 40%.

En provincias como Catamarca y San Luis, casi el 50% de los jóvenes con crédito presenta algún nivel de irregularidad. En San Juan, la cifra alcanza el 13%. La ciudad de Buenos Aires muestra los niveles más bajos, con solo 5,4% de jóvenes en situación irregular y un acceso al crédito menor en comparación con otras regiones.

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El informe destaca que la concentración de la morosidad en áreas del interior contradice la idea de que los problemas se limitan a los grandes centros urbanos. En zonas con baja desocupación y salarios bajos, la mora alcanza niveles elevados.

El Gobierno sostuvo que la mora comienza a revertirse, promovió la refinanciación de deudas y negoció tasas y plazos con actores del sector (Captura de video)

Tipos de crédito y montos promedios

El crédito promedio más alto corresponde a las automotrices, con una mora de apenas 4%. En bancos públicos y privados, el crédito promedio ronda el millón cuatrocientos mil pesos. Las tarjetas de supermercados y las tarjetas no bancarias presentan créditos promedios de ochocientos mil y setecientos mil pesos, respectivamente.

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El crédito rápido, tradicionalmente solicitado para necesidades inmediatas, promedia quinientos mil pesos. En el caso de las fintech, el monto promedio es de ciento ochenta y un mil pesos. En la principal fintech del mercado, el valor se reduce a ciento dieciséis mil pesos.

Las tarjetas de supermercados alcanzan una mora cercana al 40% y manejan créditos promedio de ochocientos mil pesos

Polémica y respuestas oficiales

El análisis generó reacciones políticas. El presidente compartió el informe en redes sociales y cuestionó a quienes, según su visión, “se han dedicado a agitar el tema”. Durante una reunión de gabinete, el Gobierno concluyó: “Los indicadores no reflejan una situación de crisis. El incremento de la mora comienza a revertirse y muestra una tendencia descendente”.

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La morosidad en el sistema financiero argentino muestra diferencias marcadas según regiones, edades y tipos de crédito (Captura de video)

Las medidas oficiales incluyeron el trabajo con actores del sector para renegociar tasas y extender plazos, además de estrategias para reducir la inflación y el riesgo país. El Gobierno impulsó experiencias como la del Banco Nación para facilitar la refinanciación de deudas, pero evitó exigir a los bancos privados que adopten la misma política.

El fenómeno de la morosidad afecta especialmente a quienes acceden a créditos de bajo monto y a usuarios jóvenes. En muchos casos, la deuda impaga se vende a empresas de recupero, donde la mora llega al 98%.

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