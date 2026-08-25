Economía
Agregar Infobae enGoogle

Mora y crédito: cuáles son los sectores más afectados y por qué los jóvenes están entre los principales deudores

Los préstamos de efectivo rápido y las compras en casas de electrodomésticos registran los niveles más altos de incumplimiento

A partir de un informe viralizado en redes, se examina la compleja realidad del endeudamiento en el país. Descubre qué sectores, como los créditos rápidos y el retail, superan el 50% de mora y cómo afecta esta situación a los jóvenes y al interior del país.
Guardar

La última actualización sobre la morosidad en el sistema financiero argentino expone diferencias marcadas según regiones, edades y tipos de préstamo. Un informe reciente de Matías Fernández, economista y director de Publika, detalla cómo la deuda impaga afecta de forma desigual a distintos sectores. El análisis, que utiliza datos de la central de deudores del Banco Central, permite identificar los focos más críticos y desmontar mitos sobre el rol de las fintech y otros actores del crédito.

El informe, que se viralizó y fue motivo de discusión pública, presenta cifras que muestran diferencias claras entre bancos públicos, privados, fintech y prestamistas no bancarios.

PUBLICIDAD

Según el trabajo de Fernández, la mora promedio varía de forma significativa según el tipo de entidad financiera. El foco principal se encuentra en los créditos de efectivo rápido y en las casas de electrodomésticos, donde los índices superan el 50%. En contraste, los bancos públicos y provinciales muestran niveles mucho más bajos, alrededor del 10%.

Un sello rojo y negro con "DEUDA PENDIENTE", documentos con cifras de euros, una calculadora, un bolígrafo y una carpeta sobre una mesa de madera.
La morosidad en el sistema financiero argentino muestra diferencias marcadas según regiones, edades y tipos de crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distribución de la morosidad según entidades

El informe detalla que los bancos privados presentan una mora promedio del 19%, mientras que los bancos públicos registran solo un 10%. Las tarjetas no bancarias alcanzan un 24%, y las fintech superan el 23%. Los bancos provinciales privatizados mantienen la mora por debajo del 10%.

PUBLICIDAD

El segmento más crítico corresponde a los créditos de efectivo rápido, con una mora del 52,4%. Más de la mitad de los tomadores de estos préstamos no cumple con los pagos durante al menos noventa días. En el caso de las casas de electrodomésticos, la mora también supera el 50%.

La situación de las tarjetas de supermercados también genera preocupación, con un índice cercano al 40%. En estos casos, el crédito promedio ronda los ochocientos mil pesos.

Catamarca y San Luis concentran altos niveles de irregularidad entre jóvenes con crédito, mientras la ciudad de Buenos Aires registra los valores más bajos
Catamarca y San Luis concentran altos niveles de irregularidad entre jóvenes con crédito, mientras la ciudad de Buenos Aires registra los valores más bajos

Jóvenes, regiones y niveles de deuda

El análisis señala que la morosidad afecta especialmente a los jóvenes. De cada cien jóvenes, treinta y dos acceden a un crédito. Entre ellos, 9,5% se encuentra en situación irregular. El promedio de mora en este grupo etario se ubica cerca del 40%.

En provincias como Catamarca y San Luis, casi el 50% de los jóvenes con crédito presenta algún nivel de irregularidad. En San Juan, la cifra alcanza el 13%. La ciudad de Buenos Aires muestra los niveles más bajos, con solo 5,4% de jóvenes en situación irregular y un acceso al crédito menor en comparación con otras regiones.

El informe destaca que la concentración de la morosidad en áreas del interior contradice la idea de que los problemas se limitan a los grandes centros urbanos. En zonas con baja desocupación y salarios bajos, la mora alcanza niveles elevados.

El Gobierno sostuvo que la mora comienza a revertirse, promovió la refinanciación de deudas y negoció tasas y plazos con actores del sector (Captura de video)
El Gobierno sostuvo que la mora comienza a revertirse, promovió la refinanciación de deudas y negoció tasas y plazos con actores del sector (Captura de video)

Tipos de crédito y montos promedios

El crédito promedio más alto corresponde a las automotrices, con una mora de apenas 4%. En bancos públicos y privados, el crédito promedio ronda el millón cuatrocientos mil pesos. Las tarjetas de supermercados y las tarjetas no bancarias presentan créditos promedios de ochocientos mil y setecientos mil pesos, respectivamente.

El crédito rápido, tradicionalmente solicitado para necesidades inmediatas, promedia quinientos mil pesos. En el caso de las fintech, el monto promedio es de ciento ochenta y un mil pesos. En la principal fintech del mercado, el valor se reduce a ciento dieciséis mil pesos.

Las tarjetas de supermercados alcanzan una mora cercana al 40% y manejan créditos promedio de ochocientos mil pesos
Las tarjetas de supermercados alcanzan una mora cercana al 40% y manejan créditos promedio de ochocientos mil pesos

Polémica y respuestas oficiales

El análisis generó reacciones políticas. El presidente compartió el informe en redes sociales y cuestionó a quienes, según su visión, “se han dedicado a agitar el tema”. Durante una reunión de gabinete, el Gobierno concluyó: “Los indicadores no reflejan una situación de crisis. El incremento de la mora comienza a revertirse y muestra una tendencia descendente”.

La morosidad en el sistema financiero argentino muestra diferencias marcadas según regiones, edades y tipos de crédito (Captura de video)
La morosidad en el sistema financiero argentino muestra diferencias marcadas según regiones, edades y tipos de crédito (Captura de video)

Las medidas oficiales incluyeron el trabajo con actores del sector para renegociar tasas y extender plazos, además de estrategias para reducir la inflación y el riesgo país. El Gobierno impulsó experiencias como la del Banco Nación para facilitar la refinanciación de deudas, pero evitó exigir a los bancos privados que adopten la misma política.

El fenómeno de la morosidad afecta especialmente a quienes acceden a créditos de bajo monto y a usuarios jóvenes. En muchos casos, la deuda impaga se vende a empresas de recupero, donde la mora llega al 98%.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Morosidad CrediticiaFintechCrédito al ConsumoJuventud y DeudaInfobae en VivoInfobae A las Nueve

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué dijo Marcos Galperin sobre la mora en Mercado Pago

El empresario defendió el desempeño de su empresa en la concesión de créditos y cuestionó los argumentos que señalan a las fintech como principales responsables del aumento de la morosidad

Qué dijo Marcos Galperin sobre la mora en Mercado Pago

El Gobierno analiza postergar el plazo para la privatización de AySA: quiénes son los principales interesados

La licitación de la empresa sanitaria más grande del país tiene interesados tanto a grupos locales, como internacionales. Sin embargo, se podría posponer la apertura de sobres por pedido de las propias compañías

El Gobierno analiza postergar el plazo para la privatización de AySA: quiénes son los principales interesados

Mercados: bajan las acciones argentinas y sube el riesgo país mientras Wall Street no tiene una tendencia clara

Los índices de Nueva York operan con leves subas con el foco puesto en la caída de 3% para el petróleo y una baja de las tasas de la deuda norteamericana. El S&P Merval porteño cede 0,8% y los bonos en dólares negocian dispares

Mercados: bajan las acciones argentinas y sube el riesgo país mientras Wall Street no tiene una tendencia clara

Delcy Rodríguez aseguró que Venezuela alcanzó su mayor producción petrolera desde febrero de 2019

La mandataria interina informó que el país suscribió nuevos acuerdos de inversión en hidrocarburos y sumó 21 trimestres de crecimiento económico, pese al impacto de los recientes terremotos

Delcy Rodríguez aseguró que Venezuela alcanzó su mayor producción petrolera desde febrero de 2019

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 25 de agosto

El billete al público es ofrecido a $1.530 para la venta en el Banco Nación, un máximo nominal. El blue alcanza los $1.565

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 25 de agosto

DEPORTES

El repentino giro en la carrera de Francisco Moreno: de debutar en Los Pumas a una transferencia a Inglaterra

El repentino giro en la carrera de Francisco Moreno: de debutar en Los Pumas a una transferencia a Inglaterra

Tras ser figura del Mundial, San Lorenzo vendió al arquero Orlando Gill al fútbol francés: será compañero del hermano de Mbappé

La nueva regla que evalúa la IFAB para evitar los tiempos muertos encubiertos detrás de las lesiones fingidas de los arqueros

Giro inesperado por la posible transferencia de Zeballos al Napoli a una semana del cierre del mercado

La confesión de Roger Federer antes de regresar al US Open y su tajante aclaración al volver a jugar tras cinco años

TELESHOW

Nick Sícaro y Lolo Poggio construyen su amor a pesar de las críticas: nieve, besos y un divertido trend viral

Nick Sícaro y Lolo Poggio construyen su amor a pesar de las críticas: nieve, besos y un divertido trend viral

El bailarín Herman Cornejo presenta su nuevo espectáculo: el legado de Julio Bocca y el click que cambió su vida

Así fue el debut de Moria Casán a los 10 años: bailaba danzas españolas y compartió cartel con Lolita Torres

Valentina Zenere y Sebastián Ortega celebraron 2 años de novios: paseo en yate y cena romántica en Miami

Maxi López se subió a la tendencia viral de farmear aura con un insólito detalle: “A mi estilo”

INFOBAE AMÉRICA

Entre los archivos de la guerra de Guatemala: así se ve una jornada de protección de testimonios del conflicto armado

Entre los archivos de la guerra de Guatemala: así se ve una jornada de protección de testimonios del conflicto armado

Las exportaciones de Costa Rica suben 5% hasta USD 13,821 millones entre enero y julio de 2026

Congreso Nacional de Honduras conoce más de 20 cambios a la Ley Electoral y la oposición exige segunda vuelta

Familias impulsan una ley para la búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador

Quince detenidos durante operativo contra una pandilla que operaba en tres zonas de la capital panameña