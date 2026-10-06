Política

Presupuesto porteño 2027: La Libertad Avanza propuso cambios en ABL, Patentes e Ingresos Brutos

La legisladora y presidente del bloque, Pilar Ramírez, pidió revisar cada partida oficial y entre las iniciativas se incluyó el cierre de varias áreas

La Libertad Avanza condiciona el Presupuesto 2027 de la Ciudad de Buenos Aires

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La Libertad Avanza (LLA) condicionó su respaldo al Presupuesto 2027 de la Ciudad de Buenos Aires a la aprobación de un plan de recorte del gasto público y reducción de impuestos, que incluye la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), una baja del ABL y cambios en Ingresos Brutos.

El bloque de 14 legisladores porteños, presidido por Pilar Ramírez, difundió su posición a través de un video en redes sociales y planteó que revisará cada partida del proyecto enviado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Según el espacio, el objetivo es que el alivio tributario se financie con una reducción de estructuras y erogaciones de la administración porteña, sin recurrir a endeudamiento ni a nuevos tributos.

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El presupuesto lo estamos revisando partida por partida, gasto por gasto, porque esa plata no es del Gobierno: es de los porteños”, afirmó Ramírez. La legisladora sostuvo que su bloque busca una baja de impuestos “permanente y sostenible”, sin modificaciones contables ni aumentos en otros gravámenes.

Uno de los principales reclamos de LLA es la supresión de las PASO en la Ciudad. El bloque calculó que dicho proceso electoral implica un desembolso de $ 29.000 millones y propuso destinar esos recursos a la reducción de la carga tributaria. En sus estimaciones, el paquete completo de medidas permitiría dejar $ 435.000 millones en manos de los contribuyentes porteños.

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Pilar Ramírez, Presidente de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña
Pilar Ramírez, Presidente de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña

La propuesta contempla eximir del pago de Patentes a los vehículos híbridos y eléctricos, reducir un 10% el ABL y modificar Ingresos Brutos. Sobre este último tributo, La Libertad Avanza planteó una rebaja del 25% para las industrias manufactureras, la ampliación del límite de facturación para comercios y servicios y una alícuota de 0% para monotributistas de servicios de todas las categorías.

Para cubrir el costo de esas reducciones, el bloque apuntó a áreas y organismos de la estructura estatal que considera prescindibles. Entre ellas mencionó la Dirección General de Política y Estrategia Ambiental, la Dirección General de Economía Circular, la Dirección General de la Mujer, la Secretaría de Asuntos Estratégicos y la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional.

Los legisladores también propusieron eliminar la Subsecretaría Autódromo de la Ciudad y concesionar el predio. El anuncio del espacio violeta surge luego del anuncio del gobierno porteño, que se encuentra en obras y tratativas para reabrirle la puerta a la Fórmula 1 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, con una obra de renovación integral que ya alcanzó un 60% de avance. Y que contempla una inversión de 150 millones de dólares.

Recinto de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en plena sesión parlamentaria
El recinto de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde se discutirá el Presupuesto 2027

A su vez, también cuestionaron el funcionamiento del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, al que atribuyeron un costo cercano a $124.000 millones, y reclamaron recortar las partidas de publicidad y propaganda, que estimaron en más de $ 60.000 millones.

Si queremos bajar impuestos, tenemos que achicar el Estado que sobra. Todo lo que sobra se tiene que eliminar”, señalaron desde la bancada libertaria. LLA sostuvo que la supresión de esas dependencias y gastos permitiría financiar las modificaciones tributarias incluidas en su planteo.

Además de la discusión por el Presupuesto, el partido de Javier Milei anticipó que buscará que la Legislatura trate antes de fin de año los proyectos de Libertad Comercial y Silencio Positivo. Ramírez concluyó que el bloque trabajará esas iniciativas en las próximas semanas y convocó a otros sectores a acompañar las propuestas.

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