Boom minero: la producción creció 8,4% en el primer semestre y registró un nuevo récord en junio

La producción minera argentina alcanzó en junio su nivel más alto desde que el Indec comenzó a medir el índice, en 2017.

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El Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) que elabora el Indec registró en el primer semestre de 2026 un crecimiento de 8,4% respecto a igual período del año anterior, según el informe técnico difundido este jueves por el organismo. Con este resultado, el indicador alcanzó el nivel más alto desde que comenzó a medirse la serie, en enero de 2017.

El dato del semestre se apoya en un cierre de junio particularmente fuerte. Según el reporte del Indec, en junio la producción minera ”registró una suba de 11,4% respecto a igual mes de 2025”. En la comparación desestacionalizada, el índice trepó 1,7% frente a mayo, mientras que la serie de tendencia-ciclo, que suaviza las variaciones de corto plazo, subió 0,8% mensual y acumula ya 24 meses consecutivos de crecimiento, según señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta de X.

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El comportamiento del semestre no fue parejo entre las distintas actividades que integran el sector. La extracción de petróleo crudo acumuló un alza de 17,4% en los primeros seis meses del año, la de minerales no metalíferos y rocas de aplicación trepó 36% y la de minerales metalíferos avanzó 1,3 por ciento. En sentido contrario, los servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural cayeron 15,3% en la comparación acumulada, mientras que la extracción de gas natural mostró una suba más moderada, de 1,2 por ciento.

El salto del litio

Dentro del segmento de minerales no metalíferos, el principal impulso provino de la extracción de minerales para la fabricación de productos químicos, categoría que incluye al litio junto con el boro y otros insumos. Ese índice acumuló un incremento de 54% en el primer semestre, con una incidencia determinante del carbonato de litio, cuyo índice específico subió 57,1% en el acumulado enero-junio.

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La extracción de carbonato de litio acumuló un crecimiento de 49,4% en el primer semestre de 2026, según el Indec. (Reuters)

En términos físicos, la producción de carbonato de litio también mostró una fuerte expansión. El informe del Indec precisó que en junio se extrajeron 11.987,1 toneladas de ‘Carbonato de litio’, que registra una suba de 59,1% respecto al mismo mes de 2025”, mientras que “el acumulado enero-junio de 2026 presenta un aumento de 49,4% respecto a igual acumulado del año anterior”.

De acuerdo con el organismo, el crecimiento del litio se explica por la mayor utilización de la capacidad instalada en los proyectos existentes y el avance de nuevas operaciones en producción.

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Petróleo, sal y minerales metalíferos

El petróleo crudo fue el otro gran motor del semestre. Su índice acumuló una suba de 17,4% interanual, explicada casi por completo por la extracción no convencional, que creció 35,2% en el primer semestre de la mano de Vaca Muerta, mientras que la producción convencional cayó 8,8% en el mismo período. El gas natural, en cambio, mostró un comportamiento más moderado: su extracción no convencional subió 8,3% acumulado, pero la convencional retrocedió 10,9%.

Dentro de los minerales no metalíferos también se destacó la extracción de sal, que acumuló un crecimiento de 102,6% en el semestre, impulsada principalmente por la salmuera o solución saturada de sal, con una suba acumulada de 106,3%.

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En el segmento de minerales metalíferos, la extracción de plata y oro y sus concentrados acumuló una suba de 1,4% en el primer semestre, mientras que el índice de bullón dorado/doré mostró un incremento más leve, de 0,9% acumulado. El conjunto de la categoría metalífera cerró el semestre con un alza de 1,3 por ciento.

El correlato en las exportaciones

El crecimiento de la producción minera tuvo su reflejo en el frente externo. Las exportaciones del sector alcanzaron los USD 4.742 millones entre enero y junio de 2026, un récord histórico para un primer semestre y un salto de 74,4% frente a igual período de 2025, según datos de la Secretaría de Minería difundidos por el Ministerio de Economía.

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Las exportaciones del sector sumaron USD 4.742 millones entre enero y junio, un récord histórico impulsado por el salto del litio. (ProActivo)

El litio también lideró ese salto exportador, con un incremento de 185% interanual en el valor vendido al exterior. Los minerales metalíferos avanzaron 58%, con subas de 51,2% en las exportaciones de oro y de 87,9% en las de plata. Entre los principales destinos de las exportaciones mineras sobresalieron China, con un aumento de 205%, Corea del Sur, con 196%, Canadá, con 95%, y Estados Unidos, con 90 por ciento.

Un récord de corto plazo

El IPI minero se mide desde enero de 2017, con base en el año 2016, cuando se realizó el último censo nacional a la actividad minera. El indicador toma como variables la producción en unidades físicas y las ventas a precios corrientes deflactadas de más de 600 establecimientos industriales mineros de todo el país.

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Con el resultado de junio, el nivel general del índice llegó a 148,8 puntos, el registro más alto de toda la serie iniciada hace casi una década, en un semestre marcado por el impulso conjunto del litio, el petróleo no convencional y la extracción de sal. Ahora bien, aunque es un hecho que la actividad registrada por el sector minero en junio es la más alta de la que se tiene registro, técnicamente no se puede definir como “la más alta de la historia”, debido a la falta de datos comparables en años anteriores.