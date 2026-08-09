Remonetización, más crédito y baja de la inflación: los tres pilares del Gobierno para apuntalar la actividad

Caputo y Milei, cuando recibieron a Georgieva en la Casa Rosada. La directora del FMI detectó la necesidad de paciencia

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En su visita a la Argentina Kristalina Georgieva pidió que la gente tenga paciencia para ver los resultados del plan económico. La directora del FMI dio en la tecla: las encuestas de humor social reflejan una impaciencia creciente de la población con una economía a la que le cuesta arrancar, en especial en aquellos sectores que generan más empleo.

La encuesta de Atlas Intel mostró en julio una caída de la aprobación e la gestión presidencial desde 40 a 37 por ciento. El índice de confianza en el Gobierno también sufrió una fuerte caída y quedó en 38 puntos. El politólogo Sergio Berensztein explicó durante el encuentro organizado por la Cámara de Agentes de Bolsa: “Con estos números hoy Javier Milei no llega al 40% en las elecciones del año que viene y tendría que ir a un ballotage”.

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Claro que falta más de un año para las elecciones y el contexto es muy dinámico. Lo que parece quedar bastante claro es que la baja de la inflación ya no es suficiente para consolidar el apoyo de la gente. En las encuestas aparece la preocupación por el empleo y los salarios bajos como las principales preocupaciones.

En el mismo evento, Luis “Toto” Caputo se mostró convencido de la reelección de Milei, aseguró que la economía crecerá en 2027, pero evitó la euforia: “Nunca dijimos que íbamos a solucionar todo en dos años y medio, después de 100 años de hacer mal las cosas”, afirmó.

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Economía bifronte

La economía sigue mostrando dos caras bien diferenciadas.

De un lado, hay récord de exportaciones, el BCRA llegó la semana pasada a USD 50.000 millones de reservas brutas, baja la inflación y se mantiene la estabilidad cambiaria.

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Del otro, los sectores “perdedores” de los últimos dos años -industria, comercio y construcción- siguen sin dar señales claras de recuperación. La consecuencia es que se sigue cayendo el empleo formal y el consumo no levanta.

Aunque en el Gobierno sostienen que las encuestas vienen errando hace tiempo, igual observan con preocupación la caída de la imagen de Milei. Sobre todo porque la mayoría de ellas coinciden en mostrar una merma del apoyo, que había llegado al punto más alto en las elecciones de octubre pasado.

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El mercado sabe que se viene un año electoral pero nosotros también, por eso estamos trabajando para evitar sorpresas

La ventaja relativa para el oficialismo es que no se produjo un evento disruptivo y posiblemente tampoco suceda hasta las elecciones del año que viene. Al contrario, el Banco Central acumula reservas y tiene muchos instrumentos para enfrentar presiones cambiarias. Caputo también sugirió que habrá más medidas de cara al 2027: “El mercado sabe que se viene un año electoral pero nosotros también, por eso estamos trabajando para evitar sorpresas”, adelantó.

Ni la recuperación de las reservas ni la baja de la inflación alcanzan para que repunte la imagen del Gobierno. Hace falta algo más y el equipo económico lo sabe. Aunque no habrá Plan Platita, aparecen algunos pilares de un plan para apuntalar la reactivación.

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Son tres pilares que aparecen con nitidez y que definirán si en los próximos meses se puede dar una recuperación más nítida:

1-Remonetización de la economía

En la presentación del Informe de Política Monetaria (IPOM), el presidente del Banco Central aseguró que se registra un aumento de la demanda de dinero. “Vemos que están las condiciones para avanzar con la remonetización de la economía, porque tenemos indicadores que muestran que el público y las empresas quieren más saldos de pesos”, aseguró Santiago Bausili.

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“El BCRA anticipa que la demanda de dinero aumentará a medida que avance el ciclo de expansión del crédito y se afiance la recuperación de la actividad económica”, se asegura en el informe correspondiente al segundo trimestre.

Santiago Bausili y Vladimir Werning, presidente y vice del BCRA, que ve señales de remonetización

De esta forma, se retomaría el espíritu de la fase 4 del plan monetario, que arrancó a principios de año. En aquel momento se planteó la necesidad de avanzar con la acumulación de reservas y como contrapartida emitir pesos, pero sin la necesidad de esterilizar.

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Hasta ahora se dio solo una parte de la ecuación: el Central compró USD 13.000 millones en siete meses. Sin embargo, se mantuvo una política monetaria muy restrictiva sobre todo para evitar cualquier sorpresa con el tipo de cambio. Todo indica que ahora el objetivo sería aflojar las riendas, lo que en la práctica implicaría más disponibilidad de pesos en el mercado.

2-Recuperación del crédito

Fue uno de los factores que apuntaló la reactivación a partir de mediados de 2024. Sin embargo, el aumento de la morosidad provocó que los bancos y las fintech pisaran el freno. La situación parece ya controlada y empiezan a aparecer señales incipientes de mejoría. “Los bancos se tomaron el primer trimestre para replantear y volvieron a la cancha a prestar. La economía debería ir dejando atrás estos meses de enfriamiento”, aseguró Leo Chialva, director de Delphos Investment.

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Por ahora, esa recuperación crediticia se está dando sobre todo para empresas, mientras que los préstamos a individuos siguen algo rezagados. El aumento de los depósitos en pesos y la baja de las tasas debería ayudar a consolidar esta mejora incipiente, que debería consolidarse en los próximos meses.

3-Profundización de la desinflación

Aunque julio podría repetir el dato de junio o marcar incluso un leve repunte (entre 1,9% y 2,1%), el Relevamiento de Expectativas de Mercado muestra que la expectativa es a la consolidación del proceso de baja de la inflación en los próximos meses. Desde agosto hasta diciembre, el índice de ubicaría en el rango de 1,8% a 1,6% mensual.

La expectativa oficial es que de agosto a diciembre la inflación esté entre 1,6 y 1,8% mensual REUTERS/Agustin Marcarian

En este caso, la expectativa es que la inflación debería apuntalar la mejora de los salarios en términos reales, lo cual tendría un efecto reactivante. Este proceso hasta ahora no se dio, sobre todo por el aumento acelerado de las tarifas de los servicios públicos. Aún cuando los salarios registran casi un empate contra la inflación acumulada, el “ingreso disponible” cae porque se dedica una proporción mayor del salario al pago de las boletas de luz y de gas, entre otras. Se espera para los próximos meses que los ajustes tarifarios sean inferiores, lo que permitirá la mejora lenta pero mejora al fin de los ingresos.

Tiempo, derrame y riesgo país

El Gobierno además insiste en la idea de que los sectores ganadores del modelo también impulsen la recuperación de los que vienen más rezagados. Pero reconoce que llevará tiempo. “Como consecuencia del impulso de los sectores primarios exportadores —como Agro, Petróleo, Gas y Minería metalífera— se espera que en los próximos años se reactive la generación de puestos de trabajo formal a nivel nacional en sectores como industria, construcción e incluso comercio”, dice el informe de política monetaria del BCRA.

El trabajo se basa en lo sucedido en Neuquén en los últimos años: “La experiencia del desarrollo de Vaca Muerta en Neuquén muestra que la mayor parte del empleo derivado del crecimiento de los sectores primarios —en este caso, petróleo y gas— no se genera en empresas del propio sector, sino en el resto de la economía”.

El rebote del riesgo país hasta los 450 puntos básicos, pese a una mejora del clima internacional, refleja un aumento en la preocupación de los inversores. Las dificultades que presenta la economía y las dudas crecientes respecto al futuro del proceso electoral empiezan a pasar factura.