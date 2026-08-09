Día del Niño: caen las ventas de juguetes, cierran comercios y las fábricas operan al 30 por ciento

El sector del juguete se prepara para la fecha más importante de su calendario comercial, en un escenario de consumo más medido (Foto: Gustavo Gavotti)

Guardar

El sector del juguete llega al Día del Niño, que se celebrará el domingo 16 de agosto, con una caída del 10% en las ventas durante el primer semestre y un escenario marcado por el menor poder adquisitivo, el avance del canal puerta a puerta y un fuerte proceso de ajuste entre fabricantes, importadores y comercios.

La fecha concentra alrededor del 60% de las ventas anuales de la actividad, por lo que los últimos días previos a la celebración resultan determinantes para el resultado de toda la temporada.

PUBLICIDAD

Desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) esperan un consumo medido y orientado principalmente a aprovechar ofertas, descuentos y promociones. Las jugueterías que lograron sostenerse llegan a la fecha expectantes por el impulso que puedan generar las promociones bancarias, mientras que las grandes superficies muestran una mayor demanda de productos de primer precio.

La fecha concentra alrededor del 60% de las ventas anuales de la actividad

El escenario es diferente según las categorías. Los didácticos más económicos tienen un impulso propio, mientras que los juguetes licenciados, como los vinculados a Toy Story 5 y Spider-Man, funcionan como motores de venta en los distintos canales. La campaña “Jugar es crecer”, impulsada por la CAIJ, también busca reforzar el interés por los juguetes y poner en primer plano la importancia del juego físico frente al uso de pantallas.

PUBLICIDAD

La CAIJ busca reforzar el interés por los juguetes y poner en primer plano la importancia del juego físico frente al uso de pantallas (Foto: Gustavo Gavotti)

Los números del semestre y las diferencias por región

El primer semestre cerró con baja del 10% en las ventas, aunque desde la Cámara remarcan que ese resultado todavía no define el desempeño del año completo. Se trata de una actividad con una marcada estacionalidad y el grueso de las operaciones se concentra en la previa del Día del Niño y durante fin de año. En particular, los últimos cuatro días anteriores a la fecha resultan determinantes para el resultado de toda la temporada.

El comportamiento del mercado también presenta diferencias regionales. Neuquén muestra un buen nivel de ventas, mientras que el resto del país enfrenta un escenario más golpeado. La Cámara señala particularmente a Mendoza y a las regiones del NEA y del NOA, donde el contrabando agrega presión sobre los comercios establecidos.

PUBLICIDAD

Neuquén muestra un buen nivel de ventas, mientras que el resto del país enfrenta un escenario más golpeado

En las jugueterías de barrio, el ajuste resulta especialmente visible. Según las fuentes consultadas del sector, decenas de comercios cerraron sus locales físicos o migraron exclusivamente a la venta online durante los últimos dos años y medio. Los comercios que continúan funcionando llegan a la fecha con expectativas sobre el efecto que puedan generar las promociones bancarias gestionadas por la entidad.

Silvia Shocron, dueña de Yamanca, una juguetería con 40 años de trayectoria ubicada en el barrio de Flores, contó a Infobae que este año el escenario es algo más difícil por el poder adquisitivo de los consumidores. “Este año quizás está un poquitito más difícil básicamente por el poder adquisitivo de la gente. Los juguetes no aumentaron de precio, pero otros gastos sí subieron, y eso dificulta la actividad”, remarcó la comerciante, que colabora también con la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Feboca).

PUBLICIDAD

En varios locales el ticket promedio se ubica entre $15.000 y $20.000 (Foto: Adrián Escandar)

En Yamanca, el ticket promedio se ubica entre $15.000 y $20.000 (el promedio general se ubica en $25.000), aunque el comercio cuenta con productos desde $3.000 hasta $400.000. Shocron explicó que la juguetería trabaja de manera equilibrada con productos de industria nacional e importados, porque considera que ambos segmentos ofrecen mercadería diferente. Para la temporada de este año, Shocron todavía no cuenta con un panorama definitivo.

“Ya estamos trabajando con horario corrido y recibimos consultas de consumidores. Algunos compran, otros reservan productos y otros regresan más adelante. Pero todavía resulta necesario esperar las dos semanas previas a la fecha para evaluar el resultado”, explicó. Su expectativa es positiva y espera que la temporada resulte buena, aunque describió al año como más difícil y señaló que el primer semestre no respondió a lo que esperaba el sector.

PUBLICIDAD

Impacto del puerta a puerta

El canal puerta a puerta aparece entre los factores que complican la actividad de los comercios establecidos, ya que algunos consumidores eligen comprar desde sus casas para evitar trasladarse. También los afecta la venta ilegal.

La Cámara, por su parte, mantiene una expectativa sobre una posible regulación del canal puerta a puerta. El planteo no se limita a la competencia comercial y a la franquicia de USD 400 sin pago de derechos, sino que también incorpora una preocupación por la seguridad de los juguetes que ingresan por esa vía.

PUBLICIDAD

La Cámara mantiene una expectativa sobre una posible regulación del canal puerta a puerta que no se limita a la competencia comercial, sino que incorpora la preocupación por la seguridad de los juguetes

La entidad hizo una compra de prueba en Temu y, según informó, la gran mayoría de los productos analizados presentó no conformidades. Algunos productos incluso dieron positivo por presencia de ftalatos. Se trata de sustancias químicas utilizadas para aportar flexibilidad a determinados plásticos y cuyo uso está restringido en juguetes y productos destinados a niños.

La preocupación por la seguridad también aparece en los productos que ingresan por otros canales. La CAIJ presentó más de 30 denuncias vinculadas con juguetes que, según la entidad, deberían estar prohibidos. Una de las denuncias correspondió al juguete “Squeezy Dumplings” y derivó en múltiples allanamientos en distintos puntos del país.

PUBLICIDAD

Importaciones en baja y exceso de stocks

El comportamiento de las importaciones también cambió entre 2025 y 2026. Durante todo 2025 ingresaron juguetes por USD 114,5 millones, equivalentes a 22,6 millones de kilos netos, con un valor promedio de USD 5,07 por kilo.

Las importaciones alcanzaron USD FOB 37,8 millones durante el primer semestre de 2026, con una baja de 13,8% en valor y 11,8% en volumen (Foto: Gustavo Gavotti)

El volumen representó un incremento del 75,8% frente a 2024, mientras que el valor aumentó 40,5%. En ese universo participaron 612 importadores y 381 empresas, el 62,3%, fueron nuevos jugadores, sin operaciones registradas durante 2024.

PUBLICIDAD

Ese fuerte ingreso de mercadería durante 2025 generó un sobredimensionamiento del mercado y dejó stock acumulado entre las empresas importadoras. Durante el primer semestre de 2026, las importaciones tradicionales alcanzaron USD 37,8 millones y 7,2 millones de kilos, con una caída de 13,8% en valor y 11,8% en volumen frente al mismo período de 2025. En ese período participaron 411 importadores. De ese total, 132 fueron nuevos jugadores, equivalentes al 32,1%, sin antecedentes de operaciones durante el año previo.

Según la Cámara, parte del stock acumulado durante 2025 se liquidó a pérdida durante 2026 entre empresas importadoras. El ajuste se produjo en un mercado con menor demanda y con mercadería acumulada.

Durante el primer semestre de 2026, las importaciones tradicionales alcanzaron USD 37,8 millones y 7,2 millones de kilos, con una caída de 13,8% en valor y 11,8% en volumen

El problema que marca la entidad no se limita al volumen de productos importados. También apunta a la subfacturación. Durante 2025, 103 importadores declararon valores inferiores a USD 2 por kilo, un nivel que la Cámara considera técnicamente sin justificación para ningún juguete. Esas empresas explicaron el 33,4% del volumen físico total importado.

Durante el primer semestre de 2026, la dinámica continuó. La Cámara identificó 59 importadores que declararon valores inferiores a USD 2 por kilo y 28 de ellos también participaron en esa operatoria durante 2025.

La Cámara identificó 59 importadores que declararon valores inferiores a USD 2 por kilo y 28 de ellos también participaron en esa operatoria durante 2025 (Foto: Reuters)

El indicador también muestra una diferencia frente a otros países de la región. En Argentina, el 36,6% del volumen importado ingresa a menos de USD 2 por kilo, frente al 30,2% de Chile, el 28,3% de Perú, el 21,6% de Brasil y el 3,6% de Uruguay.

Fábricas en procesos de cierre

El ajuste también alcanza a la producción nacional. Actualmente, cinco fábricas se encuentran en proceso de cierre, mientras el sector trabaja con alrededor de 30% de capacidad instalada.

La merma del empleo responde en buena parte a jubilaciones y contratos que no se renovaron, según la información aportada por la Cámara. Las empresas involucradas son pyme familiares con muchos años de trayectoria, por lo que la reducción de puestos no se concentra en despidos directos.

Algunas empresas también atraviesan procesos de reconversión. El presidente de la CAIJ, Matías Furio, explicó que existen fabricantes que buscan pasar a la actividad importadora. Sin embargo, el escenario comercial también resulta complejo para los importadores, por la menor demanda y por el stock que quedó acumulado después del fuerte ingreso de productos durante 2025.

Existen fabricantes que buscan pasar a la actividad importadora (Furio)

El ajuste también aparece en los procesos productivos. En los juegos de mesa, por ejemplo, Furio explicó que algunas empresas dejaron de tercerizar la impresión de las cajas y comenzaron a optimizar costos dentro de sus propios procesos.

De cara al Día del Niño, el sector espera un consumo medido, pero confía en que las promociones puedan traccionar las ventas durante los días de mayor movimiento. En las grandes superficies, la demanda se concentra principalmente en productos de primer precio, mientras los didácticos económicos mantienen un impulso propio.

Para el cierre del año, las expectativas del sector aparecen divididas. El 35% espera una mejora, mientras el resto se reparte entre una expectativa moderada y la posibilidad de que la caída se profundice, sin una recuperación clara a la vista.