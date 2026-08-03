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Mercados: con el petróleo en baja, sube la Bolsa en Wall Street y cae el riesgo país argentino

El barril de crudo cae 6% y los indicadores de Nueva York rebotan hasta 1,5%. Los títulos públicos ganan 0,4% y el indicador de JP Morgan cede a 420 puntos. El S&P Merval baja 0,2% y los ADR cotizan dispares

Las bolsas negocian positivas con el foco puesto en Oriente Medio.
Las bolsas negocian positivas con el foco puesto en Oriente Medio.
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Las bolsas internacionales retoman la tendencia alcista, ante una desescalada de los precios del petróleo, frente a un avance de las negociaciones de paz para normalizar el tráfico de buques en el Estrecho de Ormuz.

A las 11:40 horas, los indicadores de las bolsas de Nueva York progresaban hasta 1,5%, con los valores tecnológicos a la cabeza de las mejoras.

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street se registraban cifras dispares. Destaca el ascenso de más de 6% en los títulos de Satellogic.

Fuente: Rava Bursátil-pecios en dólares (actualizado a las 11:40 horas)
Fuente: Rava Bursátil-pecios en dólares (actualizado a las 11:40 horas)

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ganan un 0,3% en promedio, junto con un descenso de 14 unidades para el riesgo país de JP Morgan, en los 420 puntos básicos para la Argentina.

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El equipo de Research de Puente indicó que esta “semana, la atención se concentrará en los proyectos que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso y en la capacidad oficial para construir apoyo legislativo. Si las restricciones al financiamiento monetario y la regla fiscal conservan mecanismos de aplicación creíbles, podrían fortalecer las expectativas de estabilidad y reducir la percepción de dominancia fiscal”.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae un 0,2% en pesos, en los 3.280.000 puntos, influido por la baja de cotización de los títulos ligados a la energía.

Los precios del crudo perdían unos cicno dólares por barril este lunes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendiera un nuevo ataque contra Irán mientras busca un acuerdo rápido que frene las ambiciones nucleares de Teherán y reabra el Estrecho de Ormuz.

Los contratos futuros del Brent del Mar del Norte descontaban 5,5%, a USD 83,12 por barril para entregar en octubre, tras recuperar parte del declive registrado desde el mínimo de tres semanas alcanzado más temprano en la sesión. El WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos restaba un 6,7%, a USD 79,03 en los contratos para septiembre.

Ambos referenciales registraban sus mayores descensos diarios, tanto en términos absolutos como porcentuales, desde el pasado lunes.

Ambos contratos se dispararon más de un 20% el mes pasado, tras reanudarse los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán y de que los ataques a varios petroleros cerca de Omán avivaran las preocupaciones en materia de seguridad, lo que disuadió a los transportistas de entrar en el Golfo Pérsico para cargar petróleo.

En una señal de distensión, Trump afirmó el sábado por la noche en su plataforma Truth Social que Irán y otros países de Oriente Medio habían solicitado tiempo para cerrar un acuerdo que condujera a la reapertura “inmediata, completa y total” del Estrecho de Ormuz y al “fin de la amenaza nuclear iraní”.

“La cuestión principal es si esta semana se convertirá en una repetición de la semana pasada, con las esperanzas de un acuerdo desmoronándose a medida que Irán se mantiene firme y sigue aprovechando su control sobre el estrecho”, señaló a Reuters Tony Sycamore, analista de mercado de IG.

Dos petroleros cargados de crudo saudí cruzaron el estrecho de Bab el-Mandeb desde el mar Rojo durante el fin de semana, pero el tráfico tanto en el estrecho de Ormuz como en Bab el-Mandeb se ralentizó, según datos de transporte marítimo.

El domingo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocida como OPEP+, aprobó un aumento de la cuota de producción de crudo de unos 188.000 barriles por día a partir de septiembre.

En otro orden, “la agenda internacional incluyó la decisión de tasas de los principales bancos centrales del mundo, la presentación de balances de grandes tecnológicas, y una tensa calma en el frente geopolítico. Sobre lo primero, la Reserva Federal de EEUU mantuvo su tasa de referencia en el rango de 3,5% a 3,75% por quinta reunión consecutiva. El presidente Kevin Warsh ratificó el compromiso con la meta del 2%, sin descartar futuras subas de tasas, con algunos miembros del FOMC respaldando una política monetaria más dura antes que arriesgarse a que la inflación se consolide", señaló TSA Bursátil.

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