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Ucrania bombardeó una instalación energética y almacenes de Wildberries, “el Amazon de Rusia”, en la región de Volgogrado

El gobernador regional Andrei Bocharov informó que el siniestro también alcanzó una instalación energética y dejó cinco heridos, sin detallar qué tipo de planta fue alcanzada

Vista general de la refinería de petróleo de la compañía Lukoil en Volgogrado, Rusia, el 22 de abril de 2022 (REUTERS/Archivo)
Vista general de la refinería de petróleo de la compañía Lukoil en Volgogrado, Rusia, el 22 de abril de 2022 (REUTERS/Archivo)
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Un ataque con drones provocó un incendio en una instalación energética y en almacenes de la principal empresa de venta online minorista , Wildberries, en la región rusa de Volgogrado este viernes y dejó al menos cinco heridos, según informó el gobernador regional, Andrei Bocharov.

El mandatario no precisó detalles sobre el tipo de instalación afectada, aunque en la zona opera una refinería de petróleo propiedad de Lukoil. Esta instalación es una de las refinerías de petróleo más grandes de Rusia y produce gasolina, gasóleo, combustible para aviación y otros productos derivados del petróleo.

Bocharov indicó a través de Telegram que los cinco heridos recibieron atención médica. En la vecina región sureña de Rostov, una mujer resultó herida tras un ataque con drones en la localidad de Gukovo, según comunicó el gobernador Yuri Slyusar.

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En las últimas semanas, Ucrania intensificó los ataques contra centros logísticos rusos, incluyendo almacenes de Wildberries, conocido como “el Amazon de Rusia”, que reportó daños recientes en varias de sus instalaciones. La empresa anunció en Telegram el pago de un segundo tramo de apoyo financiero a cerca de 100.000 vendedores cuyos productos resultaron afectados.

El Gobierno ucraniano sostiene que estos ataques en profundidad en territorio ruso constituyen “sanciones de largo alcance”, cuyo objetivo es debilitar la capacidad bélica de Moscú y forzar el fin de la invasión, que ya supera los cuatro años y medio. Mientras tanto, Ucrania continúa sufriendo bombardeos constantes sobre sus propias ciudades.

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Vista general de la refinería de petróleo de la compañía Lukoil en Volgogrado, Rusia, el 22 de abril de 2022 (REUTERS/Archivo)
Vista general de la refinería de petróleo de la compañía Lukoil en Volgogrado, Rusia, el 22 de abril de 2022 (REUTERS/Archivo)

A su vez, la refinería de petróleo de Ryazan, una de las mayores de Rusia, suspendió el procesamiento de crudo tras un ataque con drones y podría permanecer cerrada durante aproximadamente dos semanas, según informó Reuters con referencia a fuentes del sector.

Ucrania anunció que las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron la refinería, propiedad de la empresa petrolera líder en Rusia, Rosneft, durante la noche del miercoles. Una fuente consultada por el medio indicó que “la refinería de petróleo de Ryazan dejó de operar el miércoles”. “Se espera que el cierre dure aproximadamente dos semanas”, detalló.

El reporte señaló que, tras una parada no programada de este tipo, es necesario un tiempo considerable para reiniciar las operaciones de refinación, volver a poner en marcha las unidades primarias y secundarias, ajustar los procesos tecnológicos y restablecer el cumplimiento de los estándares de calidad del producto.

La infraestructura de la refinería ya había sufrido daños en un ataque con drones el pasado 15 de mayo, lo que también obligó a suspender temporalmente las operaciones. A pesar de la paralización actual, la planta continuó vendiendo productos petrolíferos en la Bolsa Internacional de Materias Primas de San Petersburgo hasta el jueves, ofreciendo lotes de gasolina y diésel.

Vehículos hacen cola para repostar en una estación de servicio de Rosneft, el 29 de julio de 2026 (REUTERS/Sergey Pivovarov)
Vehículos hacen cola para repostar en una estación de servicio de Rosneft, el 29 de julio de 2026 (REUTERS/Sergey Pivovarov)

En paralelo, el Ejército ruso tomó el control de cuatro localidades ucranianas en las últimas 24 horas, según informó el jueves el Ministerio de Defensa de Rusia. Tres de las poblaciones se encuentran en las regiones de Kharkiv y Sumy, donde Moscú busca establecer una franja de seguridad, y la cuarta en la región anexionada de Donetsk.

De acuerdo con el parte militar difundido por la red de mensajería MAX, “las unidades de la agrupación militar Norte establecieron el control de la localidad de Yúrchenkovo en Kharkiv, y de Mogritsia y Mala Slobidka en Sumy”. Además, el mando castrense añadió que “las unidades de la agrupación Centro liberaron la localidad de Krasnoyárske en la república popular de Donetsk”.

Pese al aumento de los ataques aéreos ucranianos contra la retaguardia rusa con drones y misiles, las fuerzas rusas siguen avanzando por tierra en las últimas semanas, aunque a un ritmo lento. Esta situación reavivó rumores sobre una posible segunda movilización en Rusia, algo que el Kremlin negó categóricamente.

(Con información de Reuters)

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