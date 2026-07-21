Economía

Nuevo récord de compras al exterior: las importaciones vía courier se duplicaron en el primer semestre

Se importaron USD 125 millones mediante este esquema en junio, en un contexto de mayor estabilidad cambiaria y reciente unificación de beneficios impositivos para envíos postales y courier

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Primer plano de un repartidor entregando una caja de cartón a una persona. La caja muestra una etiqueta con el texto "Argentina" y un código QR.
Las compras vía courier marcaron un nuevo récord en junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las compras realizadas por argentinos en plataformas internacionales como Shein, Temu y Amazon marcaron un nuevo máximo en junio. El sistema courier, que facilita la importación directa de productos desde el exterior con trámites simplificados y sin los procedimientos habituales de la Aduana, volvió a registrar un récord histórico el mes pasado. El volumen importado por esta vía en lo que va de 2026 duplicó el total alcanzado el año anterior para el mismo período.

Aunque el fenómeno está consolidado, las cifras siguen siendo llamativas. Los informes mensuales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reflejan una tendencia persistente: desde finales de 2024, las compras externas mediante este canal no bajaron de los USD 100 millones al mes.

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El aumento responde a una serie de elementos identificados por especialistas: estabilidad en el tipo de cambio, menor cantidad de restricciones regulatorias, mayor presencia de plataformas internacionales y una capacidad de compra en dólares reforzada para ciertos sectores, a pesar de que los salarios en pesos muestran una retracción en lo que va del año.

“En junio, se importaron USD 125 millones vía courier, nuevo máximo histórico que superó el pico anterior de USD 118 millones de abril. En el acumulado del primer semestre, se importaron USD 643 millones, un 104,2% más que en el primer semestre del año pasado y apenas USD 251 millones menos que en todo el 2025″, graficó un informe de la consultora Analytica.

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Bajo la perspectiva de los analistas de dicha firma, la nueva tendencia alcista que comenzó a verse en los últimos cuatro meses posiblemente esté vinculada “a la recuperación del salario en dólares gracias a la estabilidad del tipo de cambio: el privado registrado acumuló una suba del 21,4% entre noviembre y mayo pasado, mientras que en términos reales se contrajo un 2,7% en el mismo período”.

Cambios para compras en el exterior

La semana pasada, el Gobierno implementó una modificación en el régimen que regula las compras internacionales bajo el sistema puerta a puerta y las exportaciones efectuadas por correo postal. La disposición unificó los beneficios impositivos para los diferentes mecanismos de ingreso de productos al país, simplificó los trámites aduaneros y creó una estructura específica para facilitar las exportaciones comerciales por correo, modalidad que hasta este momento no contaba con una normativa clara.

Las modificaciones fueron oficializadas a través del Decreto 604/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La disposición modificó el Decreto 1001/82, que reglamenta el Código Aduanero, y eliminó el artículo 8° del Decreto 161/99. Entre otros puntos, igualó el tratamiento fiscal de los envíos postales con el régimen courier y determinó que las exportaciones comerciales por correo postal dejan de tener límites de valor.

Uno de los puntos centrales de la reforma afecta a quienes realizan compras en el extranjero. Hasta este cambio, existían dos esquemas con beneficios diferenciados: uno para los envíos que llegaban mediante operadores postales (puerta a puerta) y otro para las operaciones gestionadas por Prestadores de Servicios Postales (PSP/Courier). Esta diferencia generaba que una compra similar pudiera recibir un tratamiento fiscal distinto según el canal de ingreso utilizado.

Caja de cartón siendo entregada entre dos pares de manos. En la caja, una etiqueta blanca con la palabra Argentina y un código QR.
En el acumulado del primer semestre, se importaron USD 643 millones vía courier. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El decreto reconoció que esa situación generaba dudas entre los consumidores, al dificultar la identificación previa del régimen aplicable a cada operación. Para resolverlo, se decidió unificar las exenciones fiscales para ambos sistemas. Infobae había adelantado esta iniciativa hacia fines de 2024. Cuando se dispusieron cambios en el régimen courier, ya se evaluaba la posibilidad de igualar ambos esquemas. Finalmente, la unificación se concretó dieciocho meses después.

La modificación más relevante es que los envíos postales recibirán el mismo tratamiento fiscal que ciertas operaciones bajo el régimen courier.

Desde la entrada en vigor del decreto, los envíos postales quedarán exentos del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística si el valor de la mercadería no supera el equivalente a USD 400 FOB por envío, hasta un máximo de cinco envíos anuales por persona.

La normativa también prevé qué sucede si se superan estos límites: el excedente deberá tributar conforme al régimen general de importación para consumo. Por último, la disposición determina que tanto el Operador Postal como el destinatario serán responsables de las obligaciones fiscales, de acuerdo con lo que establece la legislación vigente.

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