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Dólar bajo presión: por qué el Gobierno buscó que no supere los $1.500 antes del vencimiento de un bono clave

El martes se fijó el precio de cierre del tipo de cambio mayorista para una letra atada a la evolución cambiaria que vence a fin de mes. La estrategia apuntó a aligerar la carga que tendrá que pagar el Tesoro en la licitación de deuda de este miércoles

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El dólar mayorista cerró apenas por debajo de los 1.500 pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El escenario internacional sigue más conmovido por la volatilidad del sector tecnológico que por el conflicto en el golfo Pérsico. Es más, la caída del petróleo de 5% que cerró por debajo de los USD 80, evitó que naufraguen las Bolsas de Nueva York donde se destacaron las acciones clásicas.

El Dow Jones subió 1,1%, mientras el Nasdaq, que llegó a estar 1,4% abajo, recortó pérdidas a 0,22 por ciento. Coca Cola (+4,2%) tuvo su mejor comportamiento en 17 años y subieron las acciones de Boeing (+4,76%). La contracara fueron las bajas de 14,25% de SanDisk y de 8,86% de Micron. SpaceX alcanzó USD 116, el valor más bajo desde su lanzamiento. En un mes y medio, perdió casi el 15% de su valor.

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En esta oportunidad, los bonos del Tesoro de Estados Unidos funcionaron como refugio y subió su precio. La renta, que va en sentido opuesto, bajó a 4,6%, después de tocar 4,7% la semana pasada. Este movimiento es una clara señal de que la Reserva Federal no aumentaría las tasas de interés en la reunión que comienza hoy.

Por supuesto, el fortalecimiento de los títulos soberanos de Estados Unidos afectó a los bonos y acciones de países emergentes que perdieron, en promedio, 2 por ciento. En ese sentido, los títulos argentinos tuvieron un comportamiento equilibrado y el riesgo país se mantuvo en 441 puntos básicos después de haber tocado 450 en la rueda.

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En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 529 millones y el Banco Central no hizo compras por primera vez en 135 días. El dólar mayorista terminó con una suba de un peso a $1.498, luego de haber tocado $1.500 por la mañana. La intervención del Banco Central vendiendo futuros y bonos dollar linked (atados a la devaluación) impidieron un cierre más elevado.

En la plaza financiera, el MEP se mantuvo en $1.533 y el contado con liquidación (CCL) subió tres pesos a 1.600 pesos. El blue sigue en los máximos históricos y cerró $10 arriba a 1.570 pesos. La presión compradora está a la vista y tiene una explicación puntual.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini destacó que “el fixing de la D31L6 (bono dollar linked que vence a fin de mes, pero ayer fijó precio en pesos) hizo de las suyas tal como se esperaba y la demanda por divisa se fortaleció. El BCRA se corrió de la rueda spot y no pueden descartarse otro tipo de intervenciones como organismos públicos del lado de la oferta que hayan puesto un techo al tipo de cambio en $1.500 evitando que la carga del vencimiento del Tesoro no se haga más pesada. En la rueda de futuros el volumen operado ascendió a 2.050.672 contratos con un alto grado de rollover ya que el interés abierto apenas se incrementó en USD 671 millones”.

El informe agregó que “en la rueda de soberanos dollar linked, el volumen saltó a USD 843 millones (VN en BYMA, t+1) y presumiblemente tuvo a la autoridad monetaria ofreciendo rolleo (renovación) habida cuenta de que la letra que vence el 31 de agosto dejará de actuar como hedge (cobertura) a partir de la próxima rueda”.

Las tasas de interés operaron en alza. Las Lecap a tasa fija de mediano plazo rendían 1,97% efectivo mensual. Los bonos CER operaron en alza lo que implica menor rendimiento de 0,33% efectivo mensual.

El Merval de las acciones líderes bajó 1,5% en pesos y 1,8% en dólares. Metrogas encabezó las pérdidas con 4,25%, mientras que Edenor cedió 3,45% y Transportadora Gas del Norte, 2,97 por ciento.

En el overnite, que opera en la noche hasta la apertura de los mercados, los inversores se vieron sorprendidos por la noticia de un ataque de Irán a fuerzas militares de Estados Unidos. Aparentemente, todos los misiles fueron interceptados, pero es la primera confrontación de los últimos cuatro días. El ataque coincide con el anuncio de Irán de que no quiere negociar el cese de fuego.

El petróleo registró una suba inmediata y, en las primeras horas de la rueda nocturna, avanzaba con fuerza: superó el 3% y se acercaba al 4 por ciento. Las Bolsas de Nueva York, en cambio, ignoraban el incidente y operaban con alzas de hasta 0,6 por ciento.

Se espera que hoy debería ceder la presión compradora sobre el dólar, ya que lo de ayer fue especulativo para aumentar el precio del bono dollar linked que vence el viernes.

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