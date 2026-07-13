Economía

“La plata no está alcanzando”: panaderos advierten que la venta de pan cayó 60% y la de facturas se desplomó 85% en un año y medio

El precio del kilo de pan en la Ciudad de Buenos Aires ronda los $5.000 y el poder adquisitivo de los consumidores no acompaña. Mientras, el empleo en el sector acumula meses sin recuperarse

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Daniel Rodriguez, secretario general de la unión de personal de panaderias y afines habló sobre la baja del consumo en las panaderías

En el último año y medio, la venta de pan cayó 60% y la de facturas se desplomó 85%. El dato lo aportó Daniel Rodríguez, representante de la Unión de Personal de Panaderías y Afines —el gremio que nuclea a los trabajadores del sector en la Ciudad de Buenos Aires—, en una entrevista con Infobae en Vivo. “La plata no está alcanzando”, dijo.

Rodríguez describió un cambio profundo en los hábitos de compra. “Antes se vendía un kilo de pan, dos docenas de facturas. Hoy se vende por unidades o $2.000 de pan. Se llevan dos flautitas, o lo justo”, señaló. Un kilo de pan en la Capital ronda actualmente los $5.000, un precio que, según el dirigente, empuja al consumidor a llevarse lo mínimo indispensable.

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Según contó el dirigente, el propio modelo de negocio de la panadería artesanal está bajo presión. El formato tradicional —que requería más de 400 metros cuadrados entre horno, salón de venta y depósito de harina— pierde terreno frente al pan industrializado que ofrecen los supermercados, que “si bien no tienen tanta calidad, suelen ser más económicos”, reconoció Rodríguez. A eso se suma un factor inmobiliario: cuando el propietario del local advierte que el negocio de la construcción o la venta del inmueble resulta más rentable que la panadería, el cierre se vuelve inevitable. “Muchas panaderías de barrio se pierden, empiezan a cerrar”, advirtió.

Las elevadas temperaturas y las variaciones climáticas también están impactando en el consumo de productos de panadería.
La caída del consumo, el avance del pan industrial en los supermercados y el peso de los costos operativos explican el cierre de panaderías de barrio

Detrás de esos cierres confluyen varios frentes: el alquiler, los servicios de luz y gas, y el costo de la materia prima. Para sobrevivir, muchos comerciantes optaron por bajar la calidad de los productos. “El 70% de las facturas se hacen con margarina, no con manteca. Esto no es de hoy, es de hace más de 20 años”, aclaró el dirigente, aunque señaló que quien trabaja con manteca cobra en consecuencia, porque “es cara y es otra calidad”. Otros cambios apuntan a optimizar costos: la levadura en paquetes fue reemplazada por el formato en polvo, y los huevos frescos ceden paso a sustitutos en polvo o líquidos.

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El impacto en el empleo es otro de los focos de preocupación del gremio. Rodríguez indicó que, si bien la rotación de personal siempre fue una característica del sector, en los últimos ocho meses los puestos que quedan vacantes no se reponen. “Una panadería que tenía 12 empleados hoy tiene nueve. Los mismos trabajadores se tienen que reubicar y hacer otras tareas; hoy la vendedora a veces cocina o acompaña a quienes producen”, describió.

En cuanto a los salarios, el representante gremial reveló que un trabajador aprendiz cobra alrededor de $1.000.000 mensuales, un ayudante llega a $1.200.000 por una jornada de siete horas con un franco semanal, y un oficial —el cocinero o elaborador— percibe cerca de $1.400.000. Rodríguez advirtió que, ante la dificultad de reemplazar trabajadores, muchos optan por otras salidas: “En muchos casos cuando salen del trabajo se van a hacer Uber o Rappi. Si no tienen una pareja para sostener la familia o más de un ingreso, la estamos pasando mal”.

El dirigente también mencionó factores culturales que incidieron en el consumo, como la difusión de discursos críticos sobre el trigo y la harina. Sin embargo, relativizó su peso en la crisis actual: “La cultura argentina siempre incluye el pan en la mesa. Hay un sector que ha dejado de consumir, pero eso no es el fuerte de la crisis que hoy estamos sintiendo en el sector”.

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Sobre la rentabilidad, Rodríguez explicó que los márgenes varían según el producto: “No es lo mismo un kilo de pan que un cuarto de pepas, que también está a $5.000. Las panaderías tienen esa variable: tal vez con el pan quedan al límite del costo, pero se complementa con otras cosas”. En ese esquema, las fechas festivas y eventos como el Mundial aportan un respiro puntual —“tal vez antes comían asado, hoy capaz comen prepizza o unos sanguchitos”— aunque el efecto dura poco. “Después se vuelve a caer”, admitió.

La lectura del dirigente sobre el panorama general fue sombría: “Nos estamos acercando a la orilla de 2001. Estoy viendo que se está precarizando cada vez más el empleo. Las instituciones están cada vez más complicadas, ya sea el sindicato o el Ministerio de Trabajo”.

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