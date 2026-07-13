La ofensiva en Ucrania y Medio Oriente sacude el mercado global del petróleo

El memorándum roto en Ormuz reaviva la incertidumbre sobre el suministro global de energía

El aumento de los ataques en la guerra entre Rusia y Ucrania, junto con la escalada militar en Medio Oriente, genera incertidumbre sobre el precio del petróleo a nivel internacional. Los recientes episodios afectan directamente el abastecimiento global y repercuten en la economía argentina, que observa con atención las fluctuaciones del mercado ante la posibilidad de cambios en el costo de los combustibles.

En la última semana, Ucrania intensificó sus acciones militares contra la flota rusa en el mar de Azov. Según explicó en Infobae en Vivo el analista internacional, Andrei Serbin Pont, los ucranianos atacaron 90 blancos en siete días, lo que equivale a casi un buque ruso afectado cada dos horas. Estas operaciones se concentran en buques petroleros que abastecen a la región de Crimea, bajo control ruso.

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La situación no solo impacta a nivel militar. El mercado internacional del petróleo experimenta movimientos sensibles por la reducción en la capacidad de refinamiento rusa.

La guerra entre Rusia y Ucrania y la escalada militar en Medio Oriente alimentan la incertidumbre sobre el precio internacional del petróleo

El especialista explicó que en lo que va del 2026 se registraron 194 ataques contra refinerías en territorio ruso. Las estimaciones ucranianas indican que el 43% de la capacidad de refinamiento quedó fuera de servicio, lo que afecta el suministro doméstico en Rusia y podría influir en la disponibilidad internacional de derivados del petróleo.

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Efectos de los ataques en Ucrania sobre el mercado energético

Serbin Pont detalló que la ofensiva ucraniana no solo se dirige a buques, sino también a las instalaciones de refinación. Los ataques, que se centraron en productos derivados del petróleo, provocan preocupación sobre cómo Rusia podrá mantener su mercado interno abastecido.

El experto advirtió que la continuidad de estos ataques puede obligar a Rusia a buscar insumos en el exterior. En ese contexto, el mercado global observa con inquietud el desarrollo de la situación, ya que cualquier alteración en el flujo de refinados afecta los precios internacionales.

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El impacto de los ataques reviste especial interés para Argentina. Según lo expuesto, las proyecciones de una posible baja en el precio del combustible por la caída internacional del petróleo quedan en duda ante la escalada actual. Serbin Pont recordó que el mercado local se ve directamente afectado por estos movimientos y calificó la situación como preocupante para el bolsillo de los argentinos.

Los 194 ataques contra refinerías en territorio ruso en 2026 dejaron fuera de servicio el 43% de la capacidad de refinamiento, según estimaciones ucranianas EFE/EPA/HORCAJUELO GUILLAUME

Escalada militar en Medio Oriente y consecuencias en el estrecho de Ormuz

El conflicto en Medio Oriente también presenta novedades relevantes. El memorándum de entendimiento que regulaba ciertas acciones en la región quedó anulado en la última semana.

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Estados Unidos realizó ataques contra la isla de Qeshm, situada sobre el estrecho de Ormuz, en respuesta a acciones iraníes contra petroleros y buques de gas que cruzan la zona. La isla de Qeshm, clave para el control del tráfico marítimo, representa un punto estratégico donde Irán ejerce presión sobre el paso de embarcaciones.

De acuerdo a Serbin Pont, Estados Unidos efectuó al menos 300 ataques en los últimos días, enfocados en infraestructura militar y portuaria iraní. El despliegue incluyó el uso de drones navales, que mostraron su capacidad en ataques directos contra muelles y otras instalaciones relevantes para las operaciones marítimas iraníes.

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La reducción de la capacidad de refinamiento rusa altera el mercado energético y pone en duda el abastecimiento interno de Rusia y la disponibilidad global de derivados del petróleo REUTERS/Stringer

Reacciones iraníes y reducción del tráfico marítimo

Por otra parte, Irán respondió con ataques mediante misiles balísticos y de crucero contra bases estadounidenses ubicadas en Catar, Kuwait, Baréin, Omán y Emiratos Árabes Unidos. Jordania reconoció que tuvo que interceptar varios misiles sobre su espacio aéreo, lo que evidencia la intensidad del enfrentamiento.

Durante el fin de semana, las imágenes satelitales mostraron una drástica reducción del tráfico en el estrecho de Ormuz. El temor a nuevos ataques detuvo el paso de numerosos buques petroleros y gasíferos, lo que profundizó la preocupación por el abastecimiento global de energía.

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El especialista remarcó que la semana previa se registraron múltiples ataques contra embarcaciones que transportaban petróleo y gas. Esta situación incrementa la volatilidad en el mercado y eleva la incertidumbre sobre la evolución de los precios internacionales.

Irán respondió con misiles balísticos y de crucero contra bases de Estados Unidos en Catar, Kuwait, Baréin, Omán y Emiratos Árabes Unidos

Actualización de precios del petróleo y expectativas del mercado

Serbin Pont precisó el valor de referencia del petróleo en el inicio de la semana: el Brent cotizaba a USD 78 y el WTI a USD 74. Ambos precios se mantienen por encima de los niveles anteriores a la escalada de conflictos, aunque sin alcanzar los USD 120 registrados durante los momentos más críticos de otras crisis recientes.

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El experto aclaró que, si bien los precios subieron, el mercado no observa aún una disparada como en ocasiones anteriores. Sin embargo, la atención permanece sobre posibles reacciones de Estados Unidos y la evolución de la situación en Medio Oriente.

Donald Trump, durante una reunión en Ankara, declaró que el memorándum está “muerto” y sugirió que existen miles de misiles listos para ser disparados contra Irán en caso de escalada.

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En tanto, voceros del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa señalaron que, aunque políticamente el acuerdo parece terminado, todavía podría haber margen para reactivarlo en términos técnicos.

Consecuencias para la economía argentina y perspectivas regionales

Para Argentina el escenario presenta desafíos. Según Serbin Pont, las expectativas de una baja en el precio internacional del petróleo se desvanecen ante la persistencia de los conflictos. El especialista planteó dudas sobre la capacidad del país para aprovechar oportunidades derivadas de la coyuntura internacional, citando la tradicional dificultad argentina para capitalizar contextos favorables.

El memorándum, que establecía bases para un posible acuerdo y exigía un alto el fuego, ya no se respeta. La ausencia de acuerdo abarca temas como el cruce por el estrecho de Ormuz, el programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos.

Así, el escenario actual genera preocupación en el mercado energético global y en economías como la argentina, que dependen de la estabilidad internacional para definir sus estrategias de abastecimiento y precios internos. La continuidad de los conflictos y la falta de soluciones concretas mantienen la incertidumbre sobre la evolución del mercado del petróleo y sus derivados.

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