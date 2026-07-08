El sector que más divisas genera: cuáles son los gigantes de la agroexportación en la Argentina

Bunge, Cargill y COFCO encabezaron el ranking de agroexportadoras durante el primer semestre de 2026.

El comercio exterior agroindustrial atravesó un primer semestre marcado por cambios en la composición de las ventas al exterior y en el mapa de las compañías que lideran las operaciones. Los datos oficiales permiten reconstruir tanto el desempeño global del sector como la posición que ocupa cada firma exportadora en los principales complejos agroindustriales del país.

En base a los registros de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) informados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), se observa que los compromisos de exportación de granos y subproductos sumaron 52,3 Mt en el primer semestre de 2026.

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Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, este volumen representa una caída del 19% respecto a las 64,5 Mt registradas en igual período de 2025. No obstante, se ubica 17% por encima del promedio de los últimos cinco años y constituye el tercer volumen más elevado para un primer semestre, solo por detrás de 2025 y 2021.

Las empresas líderes

El ranking de agroexportadores del primer semestre es encabezado por Bunge, seguida por Cargill y Cofco. La firma líder registró 11,6 Mt en ventas externas, volumen que se constituyó como el mayor anotado por una compañía en un primer semestre en al menos los últimos cinco años. Con ese volumen, además, Bunge logró una mejora del 104% en un año.

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El estudio de la BCR destaca que este liderazgo se explica en gran parte por la fusión entre Bunge y Viterra, que terminó de concretarse a nivel global a mediados de 2025 y completó su integración operativa en la Argentina en enero y febrero de 2026. Como resultado, Viterra dejó de registrar ventas externas agroindustriales en el país desde enero de este año, momento a partir del cual sus operaciones comenzaron a centralizarse bajo la denominación de Bunge.

Considerando ambas razones sociales de manera conjunta, el volumen declarado en el primer semestre alcanzó 11,8 Mt, 14% menos que en igual período del año anterior, cuando había sumado 13,8 Mt. Aun así, su participación conjunta sobre el total de tonelaje declarado llegó al 22%, un punto porcentual por encima de lo registrado en el primer semestre de 2025.

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El protagonismo del maíz

El complejo maíz concentró el mayor volumen de toneladas registradas durante el primer semestre, con 23 Mt, seguido por el complejo soja con 13,7 Mt y el complejo trigo con 9,4 Mt. Más atrás se ubicaron el complejo girasol con 3,3 Mt, el complejo cebada con 2,2 Mt y el complejo sorgo con 0,6 Mt.

Según señala el informe, “es la primera vez desde 2021 que el maíz supera a la soja en el volumen registrado de ventas de exportación en el primer semestre de cada año”.

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El maíz concentró el 44% del total registrado entre los seis principales complejos agroindustriales. Las 23 Mt declaradas se ubicaron apenas 1% por encima de lo registrado en igual período del año anterior y constituyeron el segundo mayor nivel de los últimos cinco años para un primer semestre, solo detrás de 2021. La mayor parte de las declaraciones correspondió a maíz en grano.

El complejo maíz totalizó 23 millones de toneladas declaradas entre enero y junio, el mayor volumen entre los seis principales complejos agroindustriales. (EFE)

En cuanto al ranking de exportadores del maíz, Cargill encabezó las registraciones con 4,8 Mt, equivalentes al 21% del total. Le siguieron Cofco con 3,8 Mt (17%) y ADM Agro con 3,6 Mt (16%).

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Qué pasó con la soja

Con 13,7 Mt registradas durante el primer semestre, el complejo soja se ubicó en el segundo lugar entre los principales complejos agroindustriales, representando el 26% del total del tonelaje declarado. En términos interanuales, este volumen implicó una caída del 56% y se situó 30% por debajo del promedio de los últimos cinco años.

Al desagregar las declaraciones por producto, el 76% del total de toneladas correspondió a subproductos de soja, 16% a aceite de soja y el 8% restante a poroto de soja. El podio de exportadores fue liderado por Bunge con 4,5 Mt (33%), seguido por Cargill con 1,8 Mt (13%) y Molinos Agro con 1,5 Mt (11%).

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Trigo, cebada, sorgo y girasol

El trigo alcanzó los 9,4 Mt en DJVE durante el primer semestre, 71% más que en igual período del año anterior. Este volumen constituyó el segundo mayor total para un primer semestre en al menos los últimos cinco años y se ubicó 75% por encima del promedio del último quinquenio.

Del total declarado, el 96% correspondió a trigo pan y el 3% a harina de trigo. Además, en 2026 se incorporaron registraciones de trigo candeal por 57.200 toneladas. El podio de exportadores del complejo fue encabezado por Bunge con 2,3 Mt, seguida por Cargill con 1,6 Mt y LDC con 1,3 Mt.

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Las exportaciones de trigo crecieron 71% interanual y alcanzaron el segundo mayor registro de los últimos cinco años para un primer semestre. (Reuters)

El complejo girasol ocupó el cuarto lugar en tonelaje declarado durante el primer semestre. Con 3,33 Mt registradas, prácticamente igualó el total registrado durante todo 2025 y alcanzó el mayor volumen para el período analizado desde al menos 2020, con un crecimiento interanual del 82%. En este complejo, las declaraciones se distribuyeron de manera equitativa entre aceite de girasol y subproductos. En ese caso, el ranking fue liderado por Bunge con 1,1 Mt, seguida por AGD con 0,5 Mt y Unión Agrícola de Avellaneda con 0,4 Mt.

Por su parte, el complejo cebada se ubicó en el quinto lugar en términos de volumen declarado. Con 2,24 Mt, mostró un incremento interanual del 4% y alcanzó el segundo mayor registro para un primer semestre de los últimos cinco años. Dentro del complejo, la cebada forrajera explicó el 67% de las toneladas registradas, seguida por la cebada cervecera con el 19% y la malta con el 14%. De acuerdo con la BCR, los principales exportadores fueron Bunge con 0,6 Mt, Cervecería y Maltería Quilmes con 0,4 Mt y la Asociación de Cooperativas Argentinas con 0,3 Mt.

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Finalmente, el complejo sorgo registró 0,63 Mt durante el primer semestre, un 45% menos que el máximo alcanzado en igual período de 2025. El ranking de exportadores estuvo integrado por Unión Agrícola de Avellaneda con 0,2 Mt, la Asociación de Cooperativas Argentinas con 0,13 Mt y Bunge con 0,1 Mt.