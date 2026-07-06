Economía

Mientras la inversión extranjera directa se mantiene en negativo crece el giro al exterior de utilidades y dividendos

En mayo, los egresos por utilidades y dividendos ascendieron a USD 484 millones y la inversión extranjera directa fue negativa en USD 798 millones

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El mayor giro de utilidades y dividendos correspondió al sector de Petróleo, electricidad y gas. EFE/EPA/RONALD WITTEK
El mayor giro de utilidades y dividendos correspondió al sector de Petróleo, electricidad y gas. EFE/EPA/RONALD WITTEK

Mientras la inversión extranjera directa (IED) mostró un saldo negativo, el giro de utilidades y dividendos al exterior mantiene una tendencia creciente. Los datos correspondientes a mayo reflejan una persistencia en la salida de divisas vinculada a las empresas con participación extranjera, en un contexto en el que el ingreso de nuevos capitales sigue sin revertir su dinámica.

Durante ese mes, el rubro de Utilidades y dividendos registró egresos por USD 484 millones, mientras que la IED arrojó un saldo negativo de USD 798 millones, según resaltó la consultora CP en un informe. Esto evidencia que las salidas de capital asociadas a las inversiones existentes continúan superando ampliamente el ingreso de nuevos fondos desde el exterior.

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A nivel sectorial, la mayor salida correspondió al sector de Petróleo, electricidad y gas, que registró egresos por USD 172 millones.

Gráfico de barras que compara utilidades y dividendos con inversión extranjera directa en millones de dólares desde enero de 2016 hasta diciembre de 2025. Incluye fuente
Evolución mensual de utilidades y dividendos e Inversión Extranjera Directa (IED) en Argentina desde enero de 2016

Según un informe presentado por el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning, las empresas giraron al exterior USD 2.600 millones en concepto de utilidades durante el primer semestre del año, el monto más alto registrado en más de una década.

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El funcionario destacó que actualmente las compañías cuentan con “libertad de pagos” para cancelar importaciones, deudas y distribuir dividendos al exterior. Además, señaló que el BCRA flexibilizó los plazos para concretar estas operaciones.

Este movimiento responde a la flexibilización implementada por el Banco Central mediante la Comunicación “A” 8226, emitida el 11 de abril de 2025 y vigente desde el 14 de ese mismo mes.

La normativa habilitó a las entidades financieras a dar acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para girar divisas al exterior en concepto de utilidades y dividendos, aunque con una condición central: solo pueden transferirse las ganancias correspondientes a ejercicios anuales iniciados a partir del 1° de enero de 2025. De este modo, los dividendos acumulados durante los años de vigencia del cepo cambiario continúan alcanzados por las restricciones.

Por otro lado, en la IED también se destacó negativamente el sector de Petróleo, electricidad y gas, que registró un egreso de USD 883 millones.

Cabe recordar que Argentina registró en 2025 el nivel más bajo de IED entre las principales economías de América Latina. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Brasil recibió USD 76.877 millones en IED; México, USD 40.871 millones; Chile, USD 13.152 millones; Colombia, USD 11.462 millones; y Costa Rica, USD 5.733 millones. En contraste, la Argentina captó apenas USD 3.134 millones netos.

Argentina registró en 2025 el nivel más bajo de IED entre las principales economías de América Latina. REUTERS/Dado Ruvic
Argentina registró en 2025 el nivel más bajo de IED entre las principales economías de América Latina. REUTERS/Dado Ruvic

Un informe de Misión Productiva sostiene que este desempeño pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el país para consolidarse como un destino atractivo para inversiones de largo plazo, incluso en sectores donde cuenta con ventajas competitivas y marcos regulatorios favorables.

“El dato resulta especialmente significativo porque se produce en un contexto en el que el Gobierno impulsó un fuerte esquema de incentivos para grandes proyectos a través del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones). Sin embargo, las cifras de la OCDE muestran que esas inversiones, concentradas principalmente en recursos naturales y energía, no alcanzan para generar un proceso amplio y sostenido de atracción de capitales”, señaló la red de profesionales.

Según Misión Productiva, entre los principales factores que explican el bajo desempeño de la inversión en la Argentina se destacan:

  • La fuerte caída del consumo y de la demanda interna, que reduce los incentivos para ampliar la capacidad productiva.
  • La paralización de la obra pública, con impacto directo sobre la industria y las cadenas de proveedores.
  • La escasez de crédito para la producción.
  • La apreciación cambiaria y el deterioro de la competitividad de los sectores transables.
  • La elevada incertidumbre respecto de la sostenibilidad del esquema macroeconómico.
  • El debilitamiento del entramado pyme y la retracción de sectores intensivos en generación de empleo.

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