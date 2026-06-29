Economía

El turismo al exterior avanza en dos velocidades: caen los viajes terrestres de bajo costo y se expanden los aéreos

Al igual que en el resto de la economía, el desempeño del sector turístico muestra marcadas heterogeneidades, que en este caso están vinculadas a los ingresos

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Equipaje en la terminal, airport, ezeiza, aeroparque, vuelos, viajes, vacaciones, extranjeros, promociones, vacations, holidays, temporada alta, baja, media, descuentos, conocer nuevos destinos, avión - (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de un 2025 en auge, con Brasil y Chile como principales destinos, los viajes de turistas argentinos al exterior comenzaron a moderarse. Sin embargo, la merma no es homogénea: se observan “dos velocidades” en el desempeño del sector según el tipo de viaje.

En mayo, el ingreso de viajeros no residentes al país registró un incremento interanual del 20%, mientras que el turismo emisivo mostró una caída del 12% respecto del mismo mes del año pasado, destacó un informe del IERAL.

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Si bien durante 2026 continúa observándose un marcado desequilibrio entre el turismo receptivo y el emisivo, la brecha resulta menor que la registrada el año pasado. En mayo, la diferencia entre ambos flujos fue de aproximadamente 282.000 personas.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, la cantidad de residentes argentinos que viajaron al exterior se redujo un 12% en comparación con igual período de 2025.

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En paralelo, el turismo receptivo acumuló un crecimiento del 8%, una evolución alentadora por su potencial para impulsar la generación de divisas y fortalecer la actividad, especialmente en aquellas regiones y segmentos turísticos orientados al mercado internacional.

Gráfico de barras y líneas que muestra el turismo emisivo, receptivo y el saldo total en millones de turistas por año, de 2016 a 2026
En el acumulado de los primeros cinco meses del año, la cantidad de residentes argentinos que viajaron al exterior se redujo un 12% en comparación con igual período de 2025 (IERAL)

De esta manera, aunque el saldo entre turismo emisivo y receptivo continúa siendo deficitario, el desbalance comienza a moderarse luego de los meses de mayor intensidad de la temporada de verano.

En términos acumulados, la diferencia entre la cantidad de turistas que salieron del país y los que ingresaron pasó de 4,3 millones de personas en 2025 a 3,3 millones en lo que va de 2026.

Entre enero y mayo arribaron al país 2,6 millones de turistas no residentes, mientras que 5,9 millones de residentes realizaron viajes al exterior.

La relación entre el turismo emisivo y el receptivo muestra que, en lo que va de 2026, por cada turista internacional que ingresó al país, 2,3 argentinos viajaron al exterior. Si bien este indicador continúa reflejando un importante desequilibrio entre ambos flujos, el nivel resulta similar al observado en 2018.

Gráfico de líneas y barras de la cantidad de turistas emisivos, receptivos y saldo de enero de 2019 a mayo de 2026, en miles de personas. Fuente IERAL y INDEC
En lo que va de 2026, por cada turista internacional que ingresó al país, 2,3 residentes argentinos viajaron al exterior (IERAL)

En contraste, durante 2025 esa relación alcanzó un máximo histórico: por cada turista internacional que arribó a la Argentina, 2,8 argentinos realizaron viajes al exterior.

Ahora bien, el IERAL observa un reacomodamiento de los diferentes segmentos de viajeros, y de los orígenes y destinos predominantes. En ese marco, el informe destacó que el turismo emisivo por vía aérea fue un 14% superior al registrado en 2025.

A su vez, el turismo receptivo por el mismo medio de transporte también mostró un crecimiento significativo, con un incremento interanual del 19%.

En cambio, las opciones de turismo por vía terrestre o marítima se contrajeron tanto para los flujos emisivos como receptivos. Vale recordar que el año pasado se produjo un fuerte boom de los viajes de argentinos al exterior, con dos destinos claramente protagonistas: Chile, impulsado por el turismo de compras gracias a la significativa diferencia de precios en ropa y tecnología, y Brasil, favorecido por el atractivo de sus playas y por un tipo de cambio que hizo más accesible vacacionar allí.

“La moderación del turismo emisivo no es homogénea. Los viajes de menor costo por vía terrestre muestran una fuerte retracción, mientras que el turismo aéreo continúa expandiéndose, asociado a segmentos de mayor ingreso y a una demanda menos sensible a los cambios de precios relativos”, remarcó el IERAL.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los viajes de menor costo por vía terrestre muestran una fuerte retracción (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa línea, los turistas argentinos que viajaron al exterior en el verano, que fueron menos que la temporada anterior, gastaron 12% más en promedio por viajero. “Posiblemente esto se verifique también en el segundo trimestre, en especial por el efecto de los argentinos que viajaron al Mundial y que afrontan precios relativamente elevados para los servicios, traslados y tickets”, consideró el informe realizado por Marcos Cohen Arazi.

De acuerdo a los últimos datos disponibles, durante el primer trimestre del año, la salida de divisas asociada al turismo emisivo alcanzó los USD 4.825 millones, apenas un 2% por debajo de la registrada en igual período del año anterior. Aun con esa leve disminución, se trata de uno de los mayores niveles de egreso de divisas por turismo observados en la última década.

En contraste, el turismo receptivo generó ingresos por USD 1.641 millones, un 12% más que en el primer trimestre de 2025. Este desempeño constituye una señal alentadora para las cadenas de valor vinculadas a la actividad turística, especialmente si se considera que el crecimiento se produjo en un contexto de tipo de cambio relativamente apreciado y de persistentes desafíos de competitividad estructural.

Como resultado, el déficit de la balanza turística durante el primer trimestre se ubicó en USD 3.184 millones, lo que representa una reducción del 8% respecto del mismo período del año previo.

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