Jornada financiera: las acciones argentinas rebotaron hasta 8% en Wall Street y subió el riesgo país

Las acciones argentinas se recuperaron en el cierre de la semana.

Las acciones argentinas subieron en su mayoría, mientras que los bonos quedaron ligeramente negativos este viernes, con el trasfondo de leves bajas en los indicadores de Wall Street. Además los agentes sopesaron la evolución del dólar en el mercado doméstico y una importante licitación de deuda del Tesoro, cuyo resultado se conoció al cierre de la operatoria.

Los principales indicadores de Nueva York cerraron con bajas en un rango de 0,1 a 0,3 por ciento.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires registró un alza de 0,8% en pesos, a 3.120.836 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares promediaron una caída de 0,3%, con un riesgo país de JP Morgan que subió tres unidades para a Argentina, en los 437 puntos básicos.

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Wall Street se impusieron las ganancias, encabezadas por Globant (+8,3%) y Mercado Libre (+2,9%).

“El S&P Merval, motivado por esta corrección generalizada y por la decisión de MSCI de mantener a Argentina en la categoría de Standalone, presentó un comportamiento aún más volátil resultando en una caída semanal en torno al 10% en dólares y un rendimiento acumulado de 1,6% para los últimos treinta días”, señaló IEB.

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La última licitación mensual del Tesoro estuvo en la mira de los inversores, ante la millonaria renovación de vencimientos que se busca y el efecto sobre los niveles de liquidez, en momentos en que los mercados se ajustan a condicionantes externos.

La Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación del día adjudicó un total de $13,22 billones, habiendo recibido ofertas por un total de 14,93 billones de pesos. Esto significa un rollover de 81,26% sobre los vencimientos del día de la fecha.

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La operatoria financiera del Gobierno debía cubrir vencimientos internos por unos $16,3 billones (unos USD 10.035 millones) en base a un variado menú de opciones.

“El mensaje al mercado es doble. Por un lado, el Tesoro muestra flexibilidad y voluntad de atender todas las preferencias de cobertura. Por el otro, reconoce que la demanda exige premio y que no hay espacio para convalidar tasas demasiado bajas”, expresó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

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Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, afirmó que “la última semana completa de junio concluyó con una marcada reconfiguración de expectativas en los mercados globales. El optimismo inicial derivado de los avances diplomáticos se vio matizado por dos factores críticos: una selectiva toma de ganancias en el sector de hardware para Inteligencia Artificial y la reaparición de fricciones logísticas en el Estrecho de Ormuz. En el plano local, el mercado absorbió el impacto institucional del veredicto anual de la calificadora MSCI”.

“La jornada de los mercados financieros estuvo marcada por una atmósfera de cierta incertidumbre, impulsada por una compleja intersección de tensiones geopolíticas en el Estrecho de Ormuz, donde persisten incidentes con drones, y una incertidumbre macroeconómica que mantiene a los inversores en alerta”, reseñó Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants.

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“El mercado petrolero reaccionó con una marcada caída al desplomarse por debajo de los 70 dólares el barril de WTI (-3%) ante una mayor oferta reanudada por Arabia Saudí y otros productores del Golfo", añadió Torres. En este sentido, el ADR de YPF restó 0,9% (a USD 45,35) y Vista Energy resignó un 0,7 por ciento.

El dólar terminó estable

El monto operado en el segmento de contado del mercado mayorista alcanzó los USD 734,4 millones, de los más altos de junio, mientras que el dólar terminó sin cambios, en los 1.477 pesos.

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“La rueda se mantuvo equilibrada y pareció encontrar un techo en la zona de $1.480. Cada vez que alcanzaba esos valores aparecía una mayor oferta, permitiendo una leve corrección”, afirmó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“El Mundial pasó a un segundo plano. El nuevo tema de la semana fue el tipo de cambio: el MEP superó los $1.500, el ‘contado con liquidación’ tocó $1.580 y el mayorista llegó a $1.479, máximo nominal desde las elecciones de octubre. Solo en junio, el dólar acumula subas de entre 4% y 6% según el segmento. La estrategia más golpeada fue el carry trade, que evaporó dos meses de ganancias en dólares y acumula en el mes una pérdida de 2,5% en moneda dura, la primera desde septiembre de 2025″, definió un informe de GMA Capital.

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El Banco Central fijó un techo para su esquema de bandas cambiarias en los $1.800,75, referencia que dejó al tipo de cambio oficial a una distancia de 323,75 pesos o 21,9% de dicho limite.

El dólar al público permaneció sin cambios, a $1.495 en el Banco Nación, el precio más alto desde el 5 de enero. En junio, el billete minorista sube 65 pesos o un 4,5 por ciento. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.495,57 para la venta y $1.444,18 para la compra.

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El dólar blue recortó 15 pesos o 1% en su precio de venta, a $1.515, para ajustar el alza experimentada a lo largo de la semana a 35 pesos o 2,4 por ciento.

El BCRA compró este viernes USD 50 millones en el mercado, el 6,8% de la oferta spot. A lo largo de la semana la entidad absorbió USD 240 millones con su intervención en el segmento de contado, a la vez que las reservas internacionales brutas, en los USD 47.081 millones, crecieron en USD 120 millones en el día.