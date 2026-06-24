¿Vuelve el carry trade?: con los dólares financieros otra vez arriba de $1.500, revive el atractivo de posicionarse en pesos

Los dólares financieros superaron nuevamente los $1.500 y reviven el atractivo por el carry trade, según especialistas. (REUTERS/Willy Kurniawan)

El dólar mantuvo ayer su tendencia alcista y, salvo el oficial, el resto de las cotizaciones superaron los 1.500 pesos. La mayor presión compradora del mercado obligó al Banco Central a reducir su participación en el mercado, donde adquirió solo USD 20 millones, una de las cifras más bajas de los últimos meses.

El “blue” cerró la jornada a $1.505, mientras que el dólar MEP (que es el que operan los inversores no autorizados a comprar y vender por el oficial) trepó 1,6% para finalizar en 1.507 pesos. La cotización más alta quedó para el contado con liquidación, que llegó 1.550 pesos.

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La suba del CCL también reflejó mayor presión de los inversores por dolarizarse y enviar divisas al exterior. La brecha con el tipo de cambio oficial subió significativamente desde menos de 3% a 4,5% en las últimas horas.

La suba de la divisa de los últimos días habría estado influida por distintos factores: por un lado el pago del medio aguinaldo, que llevó a mucha gente a comprar dólares con el dinero adicional que recibieron en sus cuentas. También estaría influyendo que muchos inversores aprovecharon para dolarizarse a lo largo del mes, aprovechando que el tipo de cambio venía muy planchado.

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El ajuste del dólar ya se ubica en alrededor del 4,5% en lo que va de junio. Esto significa que por primera vez en lo que va de 2026 le gana a la inflación del mes, que perforaría el 2 por ciento. De esta forma, la economía dejó de encarecerse en moneda dura, un tema que preocupa especialmente a los sectores que se ven obligados a competir con las importaciones.

En los primeros cinco meses del año, producto de un dólar planchado y la inflación que acumuló un incremento superior al 14%, la apreciación cambiaria resultó significativa. Pero para adelante se espera un escenario más parejo, donde el tipo de cambio no se atrasaría tanto en relación a la evolución de la inflación.

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El nuevo escenario, con el dólar nuevamente arriba de los $1.500, llevó a algunos asesores de inversión a recomendar un regreso al “carry trade”. “Estamos diciéndoles a nuestros clientes que aprovechen el tipo de cambio a este nivel para pasarse a pesos, porque creemos que la cotización del dólar no tiene mucho recorrido en estos niveles”, explicó el director de una Alyc local.

La desaceleración de compras por parte del Banco Central sería una clara muestra de la voluntad del Gobierno de evitar que el tipo de cambio se escape. Por eso, el ritmo de compras oficiales a lo largo de junio disminuyó sustancialmente. Si el BCRA se hubiera mantenido con la mismas posturas compradoras de mayo, por ejemplo, el tipo de cambio hubiera tenido un ajuste mucho más sustancial.

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No obstante, el BCRA ya compró casi USD 11.000 millones en lo que va del año, aunque desacelerando de manera sustancial en lo que va de junio. Además, este mes también dejaron de subir las reservas, que ayer finalizaron en 47.469 millones de dólares.

Junto a la suba del dólar, también repuntó el riesgo país más de 2%, hasta los 433 puntos básicos. Fue una jornada muy negativa para los mercados internacionales y el índice tecnológico Nasdaq se derrumbó 3%. Esto impactó negativamente en los bonos argentinos y también en las acciones. Pero en este último caso pegó la decisión del MSCI de no abrir la consulta para recalificar a la Argentina como mercado fronterizo o emergente.

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La decisión del Gobierno de mantener los controles cambiarios para las empresas y los inversores en general llevó al MSCI a mantener al mercado argentino en la categoría de “aislado” o como ellos mismos lo califican “Standalone”.