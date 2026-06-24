Economía

¿Vuelve el carry trade?: con los dólares financieros otra vez arriba de $1.500, revive el atractivo de posicionarse en pesos

El Banco Central aflojó las compras para no impulsar más la cotización. Ejecutivos de Alycs consideran que es una buena cotización para vender divisas y potenciar la apuesta por las tasas en moneda local

Guardar
Google icon
Los dólares financieros superaron nuevamente los $1.500 y reviven el atractivo por el carry trade, según especialistas. (REUTERS/Willy Kurniawan)
Los dólares financieros superaron nuevamente los $1.500 y reviven el atractivo por el carry trade, según especialistas. (REUTERS/Willy Kurniawan)

El dólar mantuvo ayer su tendencia alcista y, salvo el oficial, el resto de las cotizaciones superaron los 1.500 pesos. La mayor presión compradora del mercado obligó al Banco Central a reducir su participación en el mercado, donde adquirió solo USD 20 millones, una de las cifras más bajas de los últimos meses.

El “blue” cerró la jornada a $1.505, mientras que el dólar MEP (que es el que operan los inversores no autorizados a comprar y vender por el oficial) trepó 1,6% para finalizar en 1.507 pesos. La cotización más alta quedó para el contado con liquidación, que llegó 1.550 pesos.

PUBLICIDAD

La suba del CCL también reflejó mayor presión de los inversores por dolarizarse y enviar divisas al exterior. La brecha con el tipo de cambio oficial subió significativamente desde menos de 3% a 4,5% en las últimas horas.

La suba de la divisa de los últimos días habría estado influida por distintos factores: por un lado el pago del medio aguinaldo, que llevó a mucha gente a comprar dólares con el dinero adicional que recibieron en sus cuentas. También estaría influyendo que muchos inversores aprovecharon para dolarizarse a lo largo del mes, aprovechando que el tipo de cambio venía muy planchado.

PUBLICIDAD

El ajuste del dólar ya se ubica en alrededor del 4,5% en lo que va de junio. Esto significa que por primera vez en lo que va de 2026 le gana a la inflación del mes, que perforaría el 2 por ciento. De esta forma, la economía dejó de encarecerse en moneda dura, un tema que preocupa especialmente a los sectores que se ven obligados a competir con las importaciones.

En los primeros cinco meses del año, producto de un dólar planchado y la inflación que acumuló un incremento superior al 14%, la apreciación cambiaria resultó significativa. Pero para adelante se espera un escenario más parejo, donde el tipo de cambio no se atrasaría tanto en relación a la evolución de la inflación.

El nuevo escenario, con el dólar nuevamente arriba de los $1.500, llevó a algunos asesores de inversión a recomendar un regreso al “carry trade”. “Estamos diciéndoles a nuestros clientes que aprovechen el tipo de cambio a este nivel para pasarse a pesos, porque creemos que la cotización del dólar no tiene mucho recorrido en estos niveles”, explicó el director de una Alyc local.

La desaceleración de compras por parte del Banco Central sería una clara muestra de la voluntad del Gobierno de evitar que el tipo de cambio se escape. Por eso, el ritmo de compras oficiales a lo largo de junio disminuyó sustancialmente. Si el BCRA se hubiera mantenido con la mismas posturas compradoras de mayo, por ejemplo, el tipo de cambio hubiera tenido un ajuste mucho más sustancial.

No obstante, el BCRA ya compró casi USD 11.000 millones en lo que va del año, aunque desacelerando de manera sustancial en lo que va de junio. Además, este mes también dejaron de subir las reservas, que ayer finalizaron en 47.469 millones de dólares.

Junto a la suba del dólar, también repuntó el riesgo país más de 2%, hasta los 433 puntos básicos. Fue una jornada muy negativa para los mercados internacionales y el índice tecnológico Nasdaq se derrumbó 3%. Esto impactó negativamente en los bonos argentinos y también en las acciones. Pero en este último caso pegó la decisión del MSCI de no abrir la consulta para recalificar a la Argentina como mercado fronterizo o emergente.

La decisión del Gobierno de mantener los controles cambiarios para las empresas y los inversores en general llevó al MSCI a mantener al mercado argentino en la categoría de “aislado” o como ellos mismos lo califican “Standalone”.

Temas Relacionados

DólarBlueMEPCCLCarry tradeBanco CentralTasasReservasDivisasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué el Gobierno celebra un consumo privado récord que no se percibe a nivel de calle

Las estadísticas oficiales marcan cifras históricas, mientras las ventas en comercios muestran otra realidad

Por qué el Gobierno celebra un consumo privado récord que no se percibe a nivel de calle

Cronograma para pagar la deuda: paso a paso, qué falta para que el Tesoro llegue a pagar el vencimiento del 9 de julio

La Secretaría de Finanzas hará hoy el llamado para la licitación del viernes del Bonar 2028, pero recién el próximo lunes Caputo va a saber cuántos dólares le faltan. Las divisas que podría aportar el Banco Central

Cronograma para pagar la deuda: paso a paso, qué falta para que el Tesoro llegue a pagar el vencimiento del 9 de julio

Cambio de paradigma en la venta de autos 0 km en Argentina: crece la proporción de marcas importadas en el mercado local

Entre la baja de aranceles e impuestos y los cupos que habilitó el Gobierno, en un año se duplicó la cuota de fabricantes que no tienen plantas en Argentina. Cuáles son las marcas que más venden

Cambio de paradigma en la venta de autos 0 km en Argentina: crece la proporción de marcas importadas en el mercado local

Mercado “aislado”: por qué un banco internacional ubica a la Argentina en el nivel más bajo de su ranking global

Morgan Stanley Capital International (MSCI) mantuvo sin cambios su evaluación sobre la situación financiera del país y, de esta manera, continuará en la categoría Standalone al menos hasta el año que viene

Mercado “aislado”: por qué un banco internacional ubica a la Argentina en el nivel más bajo de su ranking global

Tras casi siete años de cepo cambiario, las empresas energéticas reactivaron la transferencia de dividendos al exterior

Tres firmas del sector confirmaron a los envíos a Infobae. Los datos oficiales muestran que el segmento energético lideró los egresos en algunos meses

Tras casi siete años de cepo cambiario, las empresas energéticas reactivaron la transferencia de dividendos al exterior

DEPORTES

Así están los cruces de 16avos de final del Mundial tras finalizar la segunda fecha

Así están los cruces de 16avos de final del Mundial tras finalizar la segunda fecha

Flavio Briatore confirmó cuándo anunciará el futuro de Franco Colapinto en Alpine en la Fórmula 1

La tajante frase de Mbappé sobre el gran momento de Messi en el Mundial: por qué no está pendiente de sus goles

La reacción de una leyenda de Alemania tras probar el mate y el “gesto” para alentar por Argentina en el Mundial

Ricardo Centurión se va de Racing de Córdoba tras seis meses: el motivo detrás de su sorpresiva salida

TELESHOW

Fabián Cubero reveló el vínculo que lo une a Lionel Scaloni y recordó su llanto en el Mundial de 2022: “Me sigue emocionando”

Fabián Cubero reveló el vínculo que lo une a Lionel Scaloni y recordó su llanto en el Mundial de 2022: “Me sigue emocionando”

El festejo de Sofía Jujuy en el Mundial que generó una ola de críticas: “Gracias por hacerme hincha de Argentina”

El motivo del escándalo de Icardi y la China Suárez con una mujer en un boliche: “Mauro se le tiró para robarle un pico”

El Turco García ingresó a Gran Hermano y se reencontró con Mariela Prieto: “Si no fuese por vos, yo estaría muerto”

El emotivo reencuentro de Marley con la gestante de su hija Milenka: “Tengo un gracias eterno para vos”

INFOBAE AMÉRICA

Un fallo en el sistema de comunicaciones obligó a detener todos los trenes de Alemania durante la noche del martes

Un fallo en el sistema de comunicaciones obligó a detener todos los trenes de Alemania durante la noche del martes

Tribunal impone 280 años de cárcel a 22 miembros de la banda “Los Gery” por narcotráfico y tentativa de homicidio en Costa Rica

Subsecretario de Estado agradece cooperación de Mulino y el fortalecimiento de los lazos entre Panamá y Estados Unidos

Honduras: Dirigencia campesina pide retrasar siembras ante prolongación de la canícula y amenaza de El Niño

Embargan dieta del diputado José Miguel Villalobos por millonaria deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social