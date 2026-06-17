Economía

El Gobierno apuesta a créditos externos para afrontar el pago de deuda de julio y acumular reservas de cara a 2027

Con las garantías del Banco Mundial, el equipo económico obtendría unos USD 4.000 millones para asegurar el vencimiento del mes que viene. Economía busca asegurarse liquidez sin recurrir a fondos propios ante la proximidad del año electoral

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El Gobierno busca financiamiento externo para pagar deuda y evitar el uso de las reservas del Banco Central. (REUTERS/Matias Baglietto)
El Gobierno busca financiamiento externo para pagar deuda y evitar el uso de las reservas del Banco Central. (REUTERS/Matias Baglietto)

Hubo toma de ganancias en los mercados. No era lo que se esperaba pero el acuerdo de Estados Unidos con Irán y los ataques de Israel ponen en duda el final del conflicto en Medio Oriente. Además, otros temores llegan del exterior y contagian, como el temor a una burbuja en las acciones de inteligencia artificial que tendrían un efecto dominó sobre las economías del mundo.

Los inversores optaron por la cautela pese a las noticias positivas difundidas al cierre de la rueda. Además de la inversión récord en minería, el Banco Mundial aprobó una garantía por USD 2.000 millones que permitirá a la Argentina acceder a nueva deuda. A este respaldo se sumará hoy el BID, con otros USD 550 millones, lo que facilitará que el país solicite préstamos al mercado internacional de capitales por un monto total de hasta 4.000 millones de dólares.

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De esta manera, el equipo económico evitará utilizar las reservas de libre disponibilidad, un recurso clave para atender la demanda de dólares prevista para 2027, año en el que se celebrarán elecciones.

Se estima que si la Argentina sale al mercado internacional con este riesgo país de alrededor de 425 puntos y con la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos en retroceso (ayer bajó a 4,43%) podría conseguir fondos a una tasa de 6,5%, similar a la que paga hoy por bonos a dos años.

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Con un dólar debilitado a pocas horas del anuncio de la Reserva Federal sobre la continuidad de las tasas de referencia, la divisa se revaluó en el mercado local. En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se registraron operaciones por USD 723,8 millones, de los cuales el Banco Central adquirió USD 79 millones, lo que permitió incrementar las reservas en USD 255 millones y ubicarlas en 47.655 millones de dólares. El dólar mayorista avanzó $8,50 (+0,6%) hasta 1.436,50 pesos.

La consultora F2 de Andrés Reschini señaló que “el volumen operado en futuros se contrajo por tercera rueda consecutiva hasta los 768.698 contratos y el interés abierto sufrió un desarme neto de USD 25 millones. Mientras tanto en la rueda de soberanos dollar linked (BYMA, t+1) se operaron USD 118 millones (VN) un volumen que es levemente inferior al registro de la jornada previa. La curva de sintéticos mejoró el atractivo del tramo más corto por una caída en la tasa implícita de fin de junio y tasas en pesos más altas".

“Por lo tanto, en la hipótesis de que la participación del BCRA en soberanos sea similar a la de la rueda anterior, habría conseguido mejorar las condiciones para el carry trade (apostar a inversiones en pesos). Pero, además, el mercado se habría quedado con una porción mayor de la rueda spot. Al mismo tiempo, la Secretaría de Finanzas anunció para mañana un canje del TZV26 (DL) que vence a fin de junio por una letra con vencimiento el 31 de julio y un bono con vencimiento el 15 de diciembre de 2028 para suavizar las presiones sobre el mercado de cobertura y, eventualmente, sobre el spot que este tipo de vencimientos genera dejando sobre las espaldas del Tesoro la carga de la cobertura en lugar de forzar al BCRA a intervenir con ventas de bonos y/o futuros”, sumó el reporte.

En tanto, los bonos soberanos tuvieron leves alzas que se destacan porque en la rueda de ayer hubo una baja generalizada de emergentes. El índice que los representa bajó 1,6 por ciento. El riesgo argentino aumentó 5 unidades (+0,10%) a 430 puntos básicos.

El S&P Merval de las acciones líderes soportó una toma de ganancias que lo llevó a ceder 2,92% en pesos y 3,18% en dólares. Las bajas más importantes fueron en YPF (-8%), tras el derrumbe del petróleo en el mundo y, consecuentemente, de Transportadora Gas del Sur con 4,9% porque el retroceso del crudo provocó la baja del gas.

En paralelo, las tasas de interés tuvieron una leve suba a entre 1,7% y 1,8% desde fin de junio hasta fin de abril próximo.

En el exterior, el mercado overnite operaba con leves alzas en los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York. mientras el oro no terminaba de afirmarse. Los analistas estiman que el metal está ofrecido por la necesidad de dólares para comprar petróleo y reponer las reservas estratégicas y para pagar la compra de IPOS (nuevas acciones de empresas) que se están lanzando al mercado.

En tanto, el petróleo Brent y el WTI parecen haber detenido su caída y los futuros cercanos cotizaban neutros. El dólar estaba cediendo ante las principales monedas del mundo. Es notorio que el optimismo inicial por el acuerdo de paz con Irán, encontró un límite y quedaron pocas, pero importantes preguntas sin responder.

Se espera que hoy el mercado argentino ponga en precio los buenos anuncios del Banco Mundial a la par de que se conozca el apoyo del BID para permitir que la Argentina salga a fin de mes al mercado internacional de capitales.

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