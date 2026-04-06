Carlos Melconian: “Los dólares de Vaca Muerta aparecen en Punta Cana”

El economista Carlos Melconian, en diálogo con Infobae en Vivo, se refirió a la salida de dólares con el actual esquema cambiario y a las dudas que comienzan a surgir respecto al programa económico, el cual, a su criterio, se encuentra “estancado”.

El ex presidente del Banco Nación dijo que, con el actual tipo de cambio, “vos producís dólares en Vaca Muerta y se lo lleva la tía al colchón o los dólares de Vaca Muerta aparecen en Punta Cana”.

Resaltó en esa línea que hay “un proceso de dolarización por parte de la gente, o porque turistea, o porque tarjetea, o porque ahorra en dólares. Y cuanto más barato sea el dólar, más lo va a hacer”.

Melconian aseguró que “el tipo de cambio, en países como el nuestro, suele funcionar como un medidor de ineficiencias y una rueda de auxilio incorrecta”. Señaló que las políticas económicas atraviesan distintas etapas y definió al gobierno de Javier Milei como “de transición”. Añadió que, en el período posterior, “habrá que corregir cosas que no son necesariamente el rumbo”.

Melconian: hay “un proceso de dolarización por parte de la gente, o porque turistea, o porque tarjetea, o porque ahorra en dólares

Melconian afirmó que “la Argentina no está en un régimen flotante y libre de verdad”. Señaló que “el mayor precio relativo de una economía es el tipo de cambio” y, al referirse al proceso de reconversión económica, remarcó que “el tipo de cambio juega un rol que nunca puede ser apretar el cinturón hasta el límite para forzar que las cosas se alineen”.

Consultado sobre la posibilidad de que fracase la ley de inocencia fiscal y el plan para que los argentinos saquen los dólares del colchón, Melconian respondió: “Hay una alta probabilidad de que sí”.

Explicó que dejar de comprar dólares o traer los fondos no declarados “depende de un proceso largo que requiere confianza”, y sostuvo que este desafío no es exclusivo del gobierno actual. “Todo eso va a ser un proceso largo”, insistió. “No se tienen que calentar”, agregó.

Al mismo tiempo, afirmó que “nadie que tenga buena fe pide devaluación”. En cuanto a la declaración del ministro de Economía, Luis Caputo, acerca de que el 2027 va a ser “un paseo por el parque”, aun siendo un año electoral. Melconian dijo: “Espero que no se Jurassic Park”. Adepto a las metáforas futboleras, Melconian dijo que “Caputo está picando el penal”, en referencia a que Maravilla Martínez, de Racing, picó el penal contra Independiente en el clásico de Avellaneda.

Consideró además que “el plan económico está estancado” y que el Gobierno debería contestar varias preguntas para dar certidumbre y confianza.

Melconian afirmó que “el Gobierno tiene que salir del estancamiento y del desconcierto, tiene que reaccionar en materia económica”. Cuestionó que se reduzca el futuro del país a “litio, Vaca Muerta, inteligencia artificial y el resto se reconvierte y si no desaparece, porque el resto, es la mitad del país”. También criticó los anuncios de récords de nivel de actividad, calificándolos como “un número índice promedio irrelevante y berreta”.

Melconian: "El gobierno tiene que salir del estancamiento y del desconcierto, tiene que reaccionar en materia económica”

“¿Cuál es la política monetaria? ¿Cuál es la política cambiaria? ¿Qué estrategia se prevé en materia de empleo? Si se parte de la premisa de que la inflación bajó de 300% a 25% y que, desde allí, comienza una nueva etapa, la incógnita es qué ocurrirá con los precios relativos“, planteó Melconian.

También, expuso dudas sobre cómo se enfrentará un eventual problema con el precio de los combustibles en el corto plazo. Y continuó: “¿Cuánto más va a perder el poder adquisitivo? No hay ninguna paritaria que le gane al 30% de inflación anual. ¿Qué va a pasar con la informalidad?“.

Y eso solo en el plano económico. A estos desafíos se suman otros centrales para cualquier gestión, como la educación, la salud y la seguridad, un tema que, según se advierte, prácticamente no aparece en la discusión actual.

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