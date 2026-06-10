Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 10 de junio

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al publico es operado a $1.460 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.463,83 para la venta y $1.412,46 para la compra.
Luego de superar la meta anual de compra de divisas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 104 jornadas seguidas con balance positivo en el mercado de cambios. El martes, la entidad sumó USD 121 millones, lo que eleva el acumulado de 2026 a más de 10.300 millones de dólares.
El nuevo borrador del proyecto de Inocencia Fiscal que el Gobierno prepara para enviar al Congreso generó una recepción mayormente positiva entre contadores y economistas especializados en tributación.
El Banco Central de la República Argentina retomó en mayo la publicación de su Informe de Política Monetaria correspondiente al primer trimestre de 2026, un documento que funciona simultáneamente como diagnóstico del programa económico en curso y como señal prospectiva sobre los principales frentes que la conducción monetaria considera prioritarios. La lectura del informe en su conjunto deja una conclusión de doble registro. La etapa más crítica de la estabilización parece haber quedado atrás en términos nominales, pero la economía real acumula rezagos que el propio informe reconoce con una franqueza poco habitual en documentos oficiales de esta naturaleza.
Pese a un monto operado en el segmento de contado relativamente magro dada la estacionalidad del comercio exterior, en los USD 400 millones, la oferta fue suficiente para hacer bajar al dólar mayorista, que recortó 5,50 pesos o 0,4% en el día, a 1.441 pesos.
El BCRA compró USD 121 millones en el mercado
El BCRA compró en el mercado USD 121 millones, el 30,3% de la oferta privada. En junio el saldo positivo por la intervención oficial alcanza los 629 millones de dólares. Las reservas internacionales brutas de la entidad crecieron en USD 34 millones, a 47.832 millones de dólares.