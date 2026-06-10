Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 10 de junio

El billete al público es ofrecido a $1.460 en el Banco Nación, el mismo precio que el dólar blue

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13:21 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al publico es operado a $1.460 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.463,83 para la venta y $1.412,46 para la compra.

13:21 hsHoy

Tras cumplir la meta anual, el BCRA ya compró más de USD 600 millones en junio y acelera la acumulación de reservas

La autoridad monetaria encadenó 104 ruedas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. Las estimaciones oficiales para todo el año

El BCRA hilvana 104 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
El BCRA hilvana 104 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

Luego de superar la meta anual de compra de divisas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 104 jornadas seguidas con balance positivo en el mercado de cambios. El martes, la entidad sumó USD 121 millones, lo que eleva el acumulado de 2026 a más de 10.300 millones de dólares.

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13:21 hsHoy

Dólares del colchón: por qué los expertos creen que el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal atraerá a más contribuyentes

Los especialistas analizaron las principales modificaciones del borrador que el Gobierno prepara para enviar al Congreso: más seguridad jurídica, nuevos límites a las facultades del fisco y un plazo hasta fin de 2027 para utilizar fondos no declarados

El nuevo proyecto de Inocencia Fiscal establece un plazo hasta el 31 de diciembre de 2027 para que los contribuyentes utilicen dólares no declarados sin que el fisco pueda perseguirlos. (Reuters)
El nuevo proyecto de Inocencia Fiscal establece un plazo hasta el 31 de diciembre de 2027 para que los contribuyentes utilicen dólares no declarados sin que el fisco pueda perseguirlos. (Reuters)

El nuevo borrador del proyecto de Inocencia Fiscal que el Gobierno prepara para enviar al Congreso generó una recepción mayormente positiva entre contadores y economistas especializados en tributación.

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13:20 hsHoy

La estabilización nominal avanza, pero la economía real espera

El Informe de Política Monetaria del BCRA advierte que los avances del programa macroeconómico no se reflejan todavía en los salarios ni en el empleo formal

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco Central de la República Argentina retomó en mayo la publicación de su Informe de Política Monetaria correspondiente al primer trimestre de 2026, un documento que funciona simultáneamente como diagnóstico del programa económico en curso y como señal prospectiva sobre los principales frentes que la conducción monetaria considera prioritarios. La lectura del informe en su conjunto deja una conclusión de doble registro. La etapa más crítica de la estabilización parece haber quedado atrás en términos nominales, pero la economía real acumula rezagos que el propio informe reconoce con una franqueza poco habitual en documentos oficiales de esta naturaleza.

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13:20 hsHoy

El dólar blue subió a su precio más alto desde enero, pero el oficial retrocedió en bancos

El billete cerró a $1.460 para la venta en el Banco Nación. En el mercado informal subió 15 pesos y ahora igualó el precio del minorista

El dólar mayorista mantiene una caída de 14 pesos o 1% en 2026.
El dólar mayorista mantiene una caída de 14 pesos o 1% en 2026.

Pese a un monto operado en el segmento de contado relativamente magro dada la estacionalidad del comercio exterior, en los USD 400 millones, la oferta fue suficiente para hacer bajar al dólar mayorista, que recortó 5,50 pesos o 0,4% en el día, a 1.441 pesos.

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13:20 hsHoy

El BCRA compró USD 121 millones en el mercado

El BCRA compró en el mercado USD 121 millones, el 30,3% de la oferta privada. En junio el saldo positivo por la intervención oficial alcanza los 629 millones de dólares. Las reservas internacionales brutas de la entidad crecieron en USD 34 millones, a 47.832 millones de dólares.

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