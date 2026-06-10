Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 10 de junio

La estabilización nominal avanza, pero la economía real espera El Informe de Política Monetaria del BCRA advierte que los avances del programa macroeconómico no se reflejan todavía en los salarios ni en el empleo formal

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco Central de la República Argentina retomó en mayo la publicación de su Informe de Política Monetaria correspondiente al primer trimestre de 2026, un documento que funciona simultáneamente como diagnóstico del programa económico en curso y como señal prospectiva sobre los principales frentes que la conducción monetaria considera prioritarios. La lectura del informe en su conjunto deja una conclusión de doble registro. La etapa más crítica de la estabilización parece haber quedado atrás en términos nominales, pero la economía real acumula rezagos que el propio informe reconoce con una franqueza poco habitual en documentos oficiales de esta naturaleza.