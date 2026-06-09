El dólar blue subió a su precio más alto desde enero, pero el oficial retrocedió en bancos

El dólar mayorista mantiene una caída de 14 pesos o 1% en 2026.

Pese a un monto operado en el segmento de contado relativamente magro dada la estacionalidad del comercio exterior, en los USD 400 millones, la oferta fue suficiente para hacer bajar al dólar mayorista, que recortó 5,50 pesos o 0,4% en el día, a 1.441 pesos.

“El dólar mayorista amaga con intercalar un respiro tras el reacomodamiento reciente, el cual viene dejando positivas lecturas entre los operadores ya que estaría siendo validado por las autoridades. Ello se refleja en que el BCRA redujo su participación en la plaza, dejando más espacio a la demanda privada por diferentes canales, más allá de extender las compras, posiblemente buscando adaptar la estrategia hacia el segundo semestre”, sintetizó el economista Gustavo Ber.

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El tipo de cambio mayorista anota un incremento de 33 pesos o 2,3%, mientras que en el recorrido de 2026 mantiene una baja de 14 pesos o 1 por ciento.

“En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió 50 centavos, contra una suba de 19 pesos registrada en idéntico lapso de la semana anterior”, mencionó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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El Banco Central fijó un límite superior de $1.774,75 para su esquema de bandas cambiarias, que dejó al tipo de cambio oficial a 333,75 pesos o 23,2% de ese límite para la libre flotación.

El dólar al publico descontó cinco pesos o 0,3%, a $1.460 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.463,83 para la venta y $1.412,46 para la compra.

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Asimismo, sí se observó una clara tendencia alcista para el dólar blue, que subió 15 pesos o 1,1%, a $1.460 para a venta, con lo cual igualó al precio del billete en bancos. El dólar informal registra un alza de 30 pesos o 2,1% en junio, para alcanzar su precio más alto desde el 30 de enero.

“En Argentina, mientras muchos presagiaban que el dólar bajaría por la liquidación de la cosecha gruesa, ocurrió lo contrario. El dólar paso de $1.390 a la zona de $1.440, y no descartamos que la suba se extienda al amplio rango entre $1.450 y $1.500″, expresó el analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano.

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“El Banco Central seguirá activamente en el transcurso del año comprando dólares, según el equipo económico, podría comprar unos USD 14.000 millones adicionales, si a esto le sumamos las compras que realiza la propia tesorería para pagar los intereses de la deuda en dólares, tenemos un piso de demanda muy alto, si el campo no liquida, el dólar buscará un poco más de altura”, añadió Di Stefano.

En tanto, todos los contratos de dólar futuro operaron en baja, en un rango de 0,3% y 0,5%, con negocios equivalentes a USD 1.041,1 millones, según datos de la plataforma A3 Mercados. Las posturas más negociadas, para el cierre de junio, cayeron 6,50 pesos o $1.454, frente a un techo de las bandas cambiarias previsto para fin de mes en los 1.803,03 pesos.

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“El mercado ya incorporó que el swap se renovará y que el BCRA busca mostrar prudencia en el mercado de futuros. Sin embargo, la dilatación en el anuncio puede generar movimientos en las cotizaciones implícitas de Rofex en el tramo largo -donde no hay mucha liquidez-, más por expectativas que por fundamentos”, analizó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

“Hoy, con las tasas implícitas muy parecidas a las tasas de las letras, los activos dollar linked desarbitrados frente al spot resultan más eficientes para cubrir carteras corporativas que armar sintéticos en A3. El diferencial está en aprovechar el desarbitraje antes de que se cierre, porque el mercado tiende a corregir rápido esas oportunidades”, comentó Botto.

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“La primera parte del año estuvo dominada por el carry trade, pero el escenario empieza a cambiar: el dólar volvió a mostrar presión, los flujos que sostuvieron la oferta de divisas perderían fuerza y el segundo semestre luce más desafiante", evaluó Justina Gedikian, estratega de Renta Fija de Cohen Aliados Financieros.