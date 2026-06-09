Cosecha récord, boom minero y emisiones de deuda: por qué el BCRA compró más de USD 10.000 millones en 100 días

Las reservas brutas alcanzaron los USD 48.400 millones, la marca más elevada desde mediados de octubre de 2019. REUTERS/Agustin Marcarian

A finales de 2025, el Gobierno anunció la intención de comprar USD 10.000 millones para fortalecer las reservas del BCRA, con la posibilidad de ampliar la meta a USD 17.000 millones bajo un escenario más optimista.

La decisión generó escepticismo en el mercado, ya que persistía la duda sobre la capacidad de generar un flujo de divisas tal que permitiera concretar compras de semejante volumen sin provocar una presión adicional sobre el tipo de cambio. Cien días después del anuncio, la autoridad monetaria superó el objetivo previsto con la adquisición de USD 10.029 millones.

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Desde el IERAL resaltaron que el BCRA encadenó 100 ruedas consecutivas de compras, registrando la tercera racha más prolongada de la historia, solo superada por los ciclos de febrero-noviembre de 2004 (184 ruedas) y septiembre de 2006-mayo de 2007 (161 ruedas).

Y el balance adquiere mayor relevancia al evaluar los montos acumulados: bajo esta métrica, el ciclo actual escala al segundo puesto histórico, quedando únicamente por detrás del período 2006-2007, cuando se adquirieron USD 11.100 millones.

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En paralelo, el tipo de cambio se movió en contra de lo esperado: en promedio, de acuerdo a estimaciones de GMA Capital, se apreció 2,9% respecto a los valores de diciembre de 2025 ($1.448).

El BCRA encadenó 100 ruedas consecutivas de compras, registrando la tercera racha más prolongada de la historia. REUTERS/Agustin Marcarian

Según GMA, la clave de dicho desempeño fue una cosecha de trigo récord que, junto a la soja significaron liquidaciones por USD 7.667 millones. Además, el complejo energético y minero contribuyó con más de USD 8.200 millones en el primer cuatrimestre del año, y las colocaciones de deuda tanto de empresas como provinciales aportaron más de USD 6.300 millones.

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Aunque esto no se tradujo en una mejora lineal de las reservas netas, dado que hubo pagos de deuda de por medio, estas pasaron de -USD 14.318 millones en diciembre de 2025 a -USD 5.977 millones a principios de junio, medidas bajo la metodología del FMI. Así, ya superan la meta de -USD 7.896 millones propuesta por el organismo en la última revisión.

Las reservas brutas, en tanto, alcanzaron los USD 48.400 millones, la marca más elevada desde mediados de octubre de 2019.

Las reservas netas pasaron de - USD 14.318 millones en diciembre de 2025 a - USD 5.977 millones a principios de junio. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Hacia adelante, los proyectos aprobados bajo el RIGI ya comprometen inversiones por cerca de USD 31.400 millones, mientras que los anuncios en carpeta superan los USD 50.000 millones.

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De mantenerse este panorama, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que podrían comprar entre USD 17.000 y USD 24.000 millones en el año.

Por otro lado, remarcó LCG, la cuenta corriente cambiaria fue positiva por primera vez en el año (USD 1.333 millones), cortando una racha de seis meses en rojo. La cuenta capital y financiera también resultó favorable, con un saldo de USD 1.049 millones. “Del otro lado, la demanda neta de billetes de personas humanas (USD 2.363 millones) siguió drenando, un flujo que conviene seguir porque viene creciendo desde enero”, advirtió la consultora.

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En ese contexto, GMA destacó que los datos positivos del frente externo y la decisión de fortalecer el stock de reservas contribuyeron a un cambio de percepción sobre la capacidad de pago del país: “Desde el anuncio del programa de compras en diciembre, la probabilidad implícita de default (calculada vía Credit Default Swaps) mostró una caída sostenida a lo largo de la curva. Esto fue el reflejo de una mejora gradual en las expectativas de solvencia soberana”.

Por su parte, el IERAL señaló que el hecho de que el BCRA esté llevando este ritmo de compra de divisas robustece la sostenibilidad del esquema cambiario y “empuja” la economía hacia el equilibrio “bueno”.

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“La estrategia cobra especial relevancia al ponderar dos factores de riesgo: la volatilidad latente de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y el exigente cronograma de vencimientos en moneda dura ante el escaso rollover de los vencimientos”, precisó el informe.

Desde otra perspectiva, Outlier puso foco en el retroceso de la demanda transaccional de pesos y del canal de crédito, cuya recuperación constituye un elemento indispensable para la sustentabilidad de la estrategia de acumulación de reservas.

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“Caso contrario, no se están acumulando contra una mejora de la demanda transaccional de pesos, sino contra liquidez bancaria excedente esterilizada por el BCRA y el Tesoro, originada por una combinación de crecimiento de la demanda especulativa de pesos en el contexto de un sistema financiero que no está canalizando esas colocaciones hacia el sector privado”, consideró la consultora.