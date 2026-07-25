La economía volvió a caer: qué se proyecta para lo que queda de 2026 y cuál es la apuesta del Gobierno para reactivarla

La actividad económica cayó por segundo mes consecutivo en mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La economía volvió a mostrar señales de debilidad. Por segundo mes consecutivo, la actividad registró una caída, lo que profundizó el clima de incertidumbre sobre la recuperación. Aunque los analistas anticipan un leve repunte en la segunda mitad del año, el ritmo sigue siendo lento y heterogéneo entre los distintos sectores.

En este escenario, el Gobierno apuesta a la construcción como motor de reactivación, principalmente a través de la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, lo que podría impulsar obras de infraestructura y dinamizar el empleo en ese rubro.

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El panorama actual muestra una economía que no logra consolidar un rebote sostenido. “Economía en clave K”, “a dos velocidades” o “en serrucho” son algunos de los conceptos que se repiten entre las consultoras para definir el momento económico que atraviesa el país.

“Economía en clave K”, “a dos velocidades” o “en serrucho” son algunos de los conceptos que se repiten entre las consultoras

Si bien ciertos sectores exportadores y primarios mantienen niveles elevados, otros, como la industria y el comercio, aún no logran recuperar el terreno perdido en los últimos años.

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El consumo interno muestra señales mixtas por la caída del salario real y la falta de crédito, mientras que el mercado laboral permanece estancado. Las expectativas para el resto de 2026 apuntan a una mejora moderada, en la medida en que la estabilización macroeconómica y la desinflación permitan recomponer parcialmente los ingresos de los hogares.

En este contexto, el equipo económico aspira a que la construcción, uno de los segmentos que más empleo genera y que más cayó desde 2023, acelere el proceso de recuperación. El programa de concesiones viales se posiciona como uno de los ejes centrales del plan oficial, con el objetivo de movilizar capital privado, crear empleo y mejorar la competitividad logística.

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Las consultoras privadas y economistas advirtieron que la recuperación sigue siendo desigual y que la tendencia de corto plazo aún presenta riesgos. Desde Facimex, se alertó: “Probablemente persista la volatilidad intermensual con la economía transitando una reorganización estructural, aunque esperamos que se mantenga la tendencia de crecimiento en los próximos meses”.

Bajo este análisis, el arrastre estadístico para 2027 quedó en 1% con los últimos datos disponibles, aunque la proyección de crecimiento anual se mantiene en 2,5%. Las actividades primarias continúan liderando el crecimiento interanual, mientras que la caída mensual fue generalizada en la mayoría de los sectores.

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El arrastre estadístico para 2027 quedó en 1% con los últimos datos disponibles, aunque la proyección de crecimiento anual se mantiene en 2,5 por ciento

“La actividad se ubica 4,9% por encima de los niveles de noviembre de 2023, impulsada por los sectores primarios y, en menor medida, por los terciarios; las actividades secundarias, en cambio, están 7,2% por debajo del nivel previo al cambio de gobierno”, detalló el informe.

El reporte, elaborado por Adrián Yarde Buller, sostuvo que la desinflación favorecerá la recuperación de los ingresos reales y el consumo privado, mientras que el dinamismo exportador y la baja de tasas podrían impulsar la inversión.

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“Parece difícil esperar que, en el corto plazo, el crecimiento de los sectores más pujantes como Minería, Petróleo y Gas y el Agro se traduzca en un impulso significativo para el resto de la economía”, consideraron los analistas de LCG (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consultora LCG subrayó que la economía mantiene una “dinámica de serrucho con tendencia a la baja” y una gran heterogeneidad entre sectores. “Parece difícil esperar que, en el corto plazo, el crecimiento de los sectores más pujantes como Minería, Petróleo y Gas y el Agro se traduzca en un impulso significativo para el resto de la economía”, consideraron los analistas, al tiempo que resaltaron la falta de un motor claro de demanda interna y un mercado de trabajo estancado como límites para la expansión.

Su proyección para lo que resta del año es de un aumento de apenas 1%, mientras que para 2026 prevé un crecimiento cercano al 2% anual.

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El diagnóstico de la consultora 1816 también pone el foco en la dificultad para consolidar un repunte: “El EMAE de mayo confirmó que sigue costando consolidar la recuperación de la actividad económica: en los primeros cinco meses del año, la serie de actividad sin estacionalidad se contrajo 1,5% acumulado”.

El EMAE de mayo confirmó que sigue costando consolidar la recuperación de la actividad económica (1816)

Según las estimaciones de 1816, la economía exhibe una recuperación en forma de “K”, con sectores como el agropecuario y energético creciendo entre 15% y 27% desde noviembre de 2023, mientras que la industria, la construcción y el comercio permanecen por debajo de los niveles previos al nuevo gobierno.

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A su juicio, los sectores más rezagados son los que generan más empleo directo, motivo por el cual el mercado laboral continúa débil.

La economía se mueve en forma de serrucho, con el agro, la energía y la minería liderando y la industria cayendo (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El empleo asalariado privado registrado cayó en abril por decimoprimer mes seguido y los salarios privados registrados volvieron a descender en mayo, tras el rebote de abril”, afirmaron. A dos años y medio del inicio de la administración Milei, los salarios reales del sector privado registrado siguen 3,6% por debajo de los niveles de noviembre de 2023, según el Indec.

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Juan Manuel Franco, economista jefe de SBS, comenta que la heterogeneidad sectorial se mantiene: “Sectores ‘ganadores’ como agro, minería e intermediación financiera se imponen cómodamente a los ‘perdedores’ como industria y comercio, que además son más trabajo-intensivos”.

Franco destacó que la importancia de recuperar los sectores rezagados para impulsar el empleo privado, los salarios reales y la recaudación tributaria, en un contexto donde la dinámica de la actividad, el empleo y los salarios privados se muestran débiles, será determinante a medida que avanza el ciclo electoral de 2027.

La importancia de recuperar los sectores rezagados para impulsar el empleo privado, los salarios reales y la recaudación tributaria, será determinante a medida que avanza el ciclo electoral (Franco)

La visión de FMyA apuntó a una economía que “sigue estable y a dos velocidades”, lo que se refleja en la caída de la confianza del consumidor durante julio.

La consultora espera mejores datos en los próximos meses, “de la mano del rebote de salarios, inversión y exportaciones”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, apuesta a que la construcción sea uno de los motores de la recuperación económica (Foto: Reuters)

Sin embargo, advirtió que el rebote posterior a la caída de abril resultó muy moderado y que el segundo trimestre cerraría con una baja de 0,5%. Para la segunda mitad del año, proyectó una mejora por la recuperación de salarios y la firmeza de la inversión y las exportaciones, con un crecimiento estimado de 3% para 2026, aunque menor al previsto inicialmente.

La consultora Equilibra, en su anticipo para junio de 2026, estimó una variación interanual positiva de 1% y un estancamiento en términos desestacionalizados respecto del mes previo. Sin embargo, puntualizó que la actividad económica no primaria (es decir, excluyendo agro, minería, energía y pesca) caería 0,6% interanual y 0,5% mensual, acumulando tres bajas mensuales consecutivas.

El desafío para el Gobierno radica en revertir la tendencia negativa y lograr que la reactivación alcance a los sectores más rezagados, en especial a aquellos que generan empleo masivo. El programa de concesión de rutas nacionales busca dinamizar la construcción y, con ello, crear nuevas fuentes de trabajo y movilizar la demanda interna. Al mismo tiempo, las autoridades apuestan a que la desinflación y la estabilidad macroeconómica mejoren el poder adquisitivo, faciliten el acceso al crédito y estimulen el consumo masivo.

Las autoridades apuestan a que la desinflación y la estabilidad macroeconómica mejoren el poder adquisitivo, faciliten el acceso al crédito y estimulen el consumo masivo

La evolución de la economía en lo que resta de 2026 dependerá, en gran medida, de la efectividad de las políticas implementadas y del contexto internacional, que se anticipa complejo por el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

Por ahora, los analistas coinciden en que la recuperación será gradual y que la heterogeneidad sectorial persistirá, con sectores exportadores y primarios a la cabeza y un mercado interno que avanza a paso lento.