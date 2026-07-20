Economía

La canasta de servicios públicos aumentó por encima de la inflación en julio: cuánto representa para una famiila del AMBA

Los hogares del área metropolitana debieron afrontar una nueva suba mensual de tarifas, encabezada por la energía eléctrica

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La luz fue el servicio que más subió en julio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La canasta de servicios para un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzó en julio los $295.826, monto necesario para cubrir las necesidades de electricidad, gas, transporte y agua potable. El valor representa un incremento del 4,6% respecto del mes anterior y un 53% en comparación con el mismo mes de 2025.

De acuerdo a un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, el transporte fue el rubro de mayor peso, con un gasto mensual de $121.023. Le siguieron la energía eléctrica, con $68.210; el gas natural, con $64.862; y el agua potable, con $41.724.

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El transporte fue el rubro de mayor peso, con un gasto mensual de $121.023 por hogar (Luciano González)

La suba del gasto de los hogares respecto de junio se explica por:

  • Gas: en julio el cargo fijo subió 2,8% y el variable 3%. A esto se sumó el efecto de la estacionalidad en el consumo, que se encontró en el pico del invierno durante ese mes. La combinación de ambos factores arrojó un aumento de la factura del 5,2%.
  • Energía eléctrica: al igual que en el gas, se incrementaron las cantidades consumidas por el pico de consumo invernal. Esto se combinó con aumentos tarifarios del 3% en el cargo fijo y 5,7% en el variable para usuarios sin subsidio. El resultado fue un incremento del gasto del 12,5% respecto de junio.
  • Colectivos: las líneas de la Ciudad aumentaron 4,1% (IPC de mayo 2,1% más 2% por regla indexatoria). Las líneas interjurisdiccionales, que habían subido 7,7% en abril y 7,1% en junio, tuvieron un aumento del 3,2% en julio. El gasto total de las familias en transporte subió 3,7% respecto del mes anterior.
  • Agua: confluyeron dos factores. Por un lado, un día más de consumo (julio tuvo 31 días) y por otro una baja en el componente variable del 7,7%. Con esto, el gasto en este servicio se redujo 4,6% respecto de junio.

“En síntesis, el aumento del 4,6% mensual en la canasta de servicios responde a la combinación de incrementos tarifarios en los servicios y la mayor demanda energética estacional de cara al invierno. El componente más relevante en julio fue la energía eléctrica”, resumió el IIEP.

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Asimismo, el informe detalló que en relación a julio de 2025, el costo total de la canasta aumentó 53%, superando en 19 puntos porcentuales la variación estimada del índice general de precios, que fue de 34%.

Gráfico de barras que compara costos de agua, energía eléctrica, gas natural, transporte y canasta de servicios en AMBA para julio de 2025 y 2026
Evolución de la canasta de servicios públicos

Al analizar cada servicio, el mayor incremento interanual corresponde al transporte, con una suba de 73% frente a julio de 2025, por encima de la inflación estimada. Los gastos en agua, energía eléctrica y gas natural crecieron 35%, 48% y 39%, respectivamente, en el mismo lapso.

El gasto en transporte explicó 27 de los 53 puntos porcentuales del alza interanual de la canasta, mientras que agua, gas y energía eléctrica aportaron 6, 9 y 11 puntos, respectivamente.

De este modo, entre diciembre de 2023 y julio, la canasta de servicios públicos del AMBA registró un incremento de 966%, mientras que el nivel general de precios subió 241% en el mismo período. El salto más importante se observó en la factura de gas, con un avance del 2.185%.

Tabla de aumento de servicios públicos: agua, energía eléctrica, gas natural, transporte, canasta e IPC, con variaciones porcentuales a julio de 2026
Aumento de la canasta de servicios públicos en AMBA a julio de 2026

Por otra parte, el IIEP destacó que la canasta de servicios públicos del AMBA representó el 15% del salario promedio registrado estimado ($1.924.456). En consecuencia, un salario promedio alcanzó para adquirir 6,5 canastas de servicios públicos, frente a las 7,8 que podía cubrir en julio de 2025.

Además, el transporte concentró el 41% del costo total de la canasta, consolidándose como el rubro de mayor incidencia sobre los ingresos del hogar.

En otro orden, en los hogares del AMBA, las tarifas de los servicios públicos cubren, en promedio, el 54% de sus costos, mientras que el Estado financia el 44% restante mediante subsidios.

En julio se incorporó una bonificación adicional del 25% sobre el precio mayorista del gas y del 16,6% sobre el precio mayorista de la energía eléctrica.

Estos descuentos se aplican únicamente al componente correspondiente al precio mayorista y son complementarios a los ya otorgados por el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Como resultado, las bonificaciones totales alcanzan el 75% para el gas y el 66,6% para la energía eléctrica en los usuarios que reciben subsidios sobre el bloque base.

La cobertura tarifaria de los costos de la canasta de servicios mostró una trayectoria creciente entre julio de 2025 y febrero de 2026, con un incremento significativo asociado a la implementación del nuevo esquema de subsidios. No obstante, desde entonces se observa una tendencia decreciente.

Los subsidios en alza

Esto se dio pese a que los principales subsidios económicos a los sectores Energía y Transporte presentaron un aumento nominal del 44% anual acumulado a julio y por lo tanto su variación real tuvo un incremento del 10%.

“Mientras los subsidios a la Energía, que representaron el 76% de los subsidios acumulados, aumentaron 69% anual nominal (+ 30% real), los subsidios al transporte cayeron 27% en términos reales, aunque al 17 de julio de 2026 los rubros de transporte no mostraron devengamientos el mes”, remarcó el IIEP.

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