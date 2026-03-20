Agencias

El PIB de Argentina crece un 0,6% en el cuarto trimestre, sin cambios, y cierra 2025 con una subida del 4,4%

Guardar

El Producto Interior Bruto (PIB) de Argentina creció un 0,6% en el cuarto trimestre de 2025 respecto de los tres meses previos, cuando la segunda economía sudamericana se expandió por idéntico ritmo, según ha desvelado este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Las exportaciones y el consumo privado registraron un incremento trimestral en términos desestacionalizados del 5% y el 1,7%, respectivamente. Por el contrario, el gasto público retrocedió un 1% y la formación bruta de capital fijo un 2,8%.

Ya en términos interanuales, Argentina vio avanzar su PIB un 2,1% al cierre del año frente al cierre de 2024. La venta de bienes y servicios al extranjero se disparó un 10,9% en paralelo a las importaciones, que hicieron lo propio con un 10,1%.

De su lado, el consumo privado se elevó un 4,1% y el público se dejó un 0,1%, mientras que la inversión empresarial empeoró sus cifras un 2,1%.

El informe publicado por el Indec ha confirmado que Argentina creció un 4,4% en 2025, en línea con lo avanzado a finales de febrero por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Este dinamismo contrasta con las bajadas de PIB del 1,3% de 2024 y del 1,9% en 2023.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Prohens resalta la "alianza estratégica" entre Baleares y la República Dominicana para formar profesionales del turismo

Un nuevo acuerdo entre instituciones educativas promueve el intercambio de expertos, becas y programas de formación en hotelería, abriendo oportunidades para impulsar la excelencia, el talento y la innovación en el ámbito turístico internacional de ambos territorios

Prohens resalta la "alianza estratégica"

La Fórmula E prevé dejar un impacto económico de hasta 100 millones de euros en Madrid

La llegada del certamen automovilístico impulsará la ocupación hotelera, generará miles de puestos de trabajo y atraerá inversiones, según organizadores, en un evento considerado histórico por agotar entradas y revolucionar el turismo local esta temporada

La Fórmula E prevé dejar

Waller (Fed) confía en una bajada de los tipos antes de final de año tras cambiar su voto para mantenerlos

El responsable de política monetaria en la Fed afirma que reconsideraría su posición si el empleo en Estados Unidos no mejora y los precios energéticos se estabilizan, advirtiendo que la incertidumbre internacional obliga a actuar con gran cautela

Waller (Fed) confía en una

Londres confirma el uso de sus bases para "operaciones defensivas" de EEUU en el estrecho de Ormuz

El primer ministro Keir Starmer aseguró que Londres permitió al Pentágono instalarse en territorio británico para neutralizar amenazas en una región vital para el comercio mundial, enfatizando la urgencia de reducir la escalada en Oriente Próximo

Londres confirma el uso de

La Administración Trump demanda a la Universidad de Harvard por "antisemitismo"

El Departamento de Justicia acusa a Harvard de ignorar denuncias por hostigamiento a estudiantes judíos, mientras la universidad defiende haber implementado nuevas medidas y programas. La administración Trump insiste en sanciones por discriminación académica y falta de protección estudiantil

La Administración Trump demanda a