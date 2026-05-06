Economía

El 12° Latam Economic Forum reunirá a líderes económicos y empresariales en Buenos Aires

El 28 de mayo, la Ciudad de Buenos Aires será el escenario de es ya tradicional evento de negocios con un fuerte compromiso social. Referentes de la economía, la política y el empresariado analizarán perspectivas nacionales y regionales

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Discurso Javier Milei en Latam Economic Forum 2024
El Goldencenter de Parque Norte será el punto de encuentro para de la nueva edición del evento de negocios y economía (Adrián Escandar)

La edición número doce del Latam Economic Forum se realizará el jueves 28 de mayo en el Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro, que desde 2013 convoca a protagonistas centrales del ámbito público y privado, se consolidó como un espacio de referencia para el debate económico con impacto social.

Como todos los años, en encuentro tiene un fin solidario: se destinará el 100% de lo recaudado a dos instituciones, la Fundación de Acción Social de Jabad y la Asociación Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.

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La propuesta combina análisis económico, actualidad política y compromiso con el desarrollo social, con la premisa de reunir voces diversas para comprender el contexto nacional y global. Según los organizadores, el objetivo es anticipar los desafíos para la Argentina y América Latina en un escenario atravesado por cambios económicos y redefiniciones políticas a nivel mundial.

El Latam Economic Forum es organizado por Research for Traders, junto a la Fundación de Acción Social de Jabad, y a lo largo de sus 11 ediciones anteriores reunió a más de 8.000 asistentes. Los debates incluyen visiones de la gestión pública, el sector privado y el análisis económico, con la participación de figuras que inciden directamente en la agenda pública.

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Latam Economic Forum Javier Milei
Como ya lo hizo el año pasado, Javier Milei encabezará el bloque final del foro, acompañado por figuras del ámbito económico y empresarial (Maximiliano Luna)

En el programa de 2026, se confirmó la invitación al presidente de la Nación, Javier Milei, quien forma parte del foro como orador desde hace más de cinco años. También disertarán el canciller Pablo Quirno; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín,; y el empresario y presidente de Pampa Energía y Grupo Emes, Marcelo Mindlin. Se sumarán el politólogo Fabián Calle y el presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), y Claudio Zuchovicki.

La jornada comenzará a las 8:30 con la acreditación y un desayuno, seguida de la apertura institucional. A lo largo de la mañana, los asistentes podrán participar en bloques temáticos, paneles de discusión y espacios de networking. La agenda contempla la intervención de Quirno, el diálogo entre Zuchovicki y Calle, y un bloque conjunto de Horacio Marín y Marcelo Mindlin. El cierre estará a cargo del presidente Javier Milei como invitado principal.

Uno de los aspectos distintivos del evento es la participación ad honorem de oradores y moderadores. Según los organizadores, todos los fondos recaudados mediante entradas y sponsors se destinan de manera íntegra a programas sociales. En esta oportunidad, los beneficiarios serán el Programa de Alimentación y Mejora de Viviendas de la Fundación de Acción Social de Jabad y la Asociación Cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que trabaja para mejorar la atención pediátrica y el acceso a la salud en todo el país.

Dario Epstein, organizador de evento
Dario Epstein, organizador de evento

En ediciones anteriores, el Latam Economic Forum contó con la presencia de presidentes en ejercicio, ministros, legisladores y líderes de opinión. Entre los invitados que participaron en años previos figuran Luis Caputo, Miguel ángel Boggiano, Luciano Laspina, Alejandro Catterberg, Ricardo Arriazu, Damián Di Pace, Pilar Rahola, Gustavo Marangoni, Sergio Berensztein, Diana Mondino, Marina Dal Poggetto, Carlos Pagni, Martín Redrado, Juan Luis Manzur, Patricia Bullrich, Carlos Melconian, Guillermo Kohan, Federico Sturzenegger, Elisa Carrió, Miguel Bein, Miguel Kiguel, Emmanuel álvarez Agis y Florencia Donovan.

El impacto solidario constituye una característica clave del foro. La Fundación de Acción Social de Jabad, coorganizadora del evento y activa desde 1989, asistió a más de 15.000 personas en situación de vulnerabilidad dentro de la Comunidad Judía Argentina. Su labor abarca programas de alimentación, salud, vivienda, educación y vestimenta, con el objetivo de generar oportunidades concretas de crecimiento e inclusión.

La Asociación Cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez es una organización sin fines de lucro que, desde 1956, financia equipamiento, infraestructura y acompaña a familias durante tratamientos médicos de niñas, niños y adolescentes de todo el país. En ediciones anteriores, el foro también apoyó a instituciones como la Fundación Sí, dedicada a la inclusión social y educativa de jóvenes; MACMA, enfocada en la prevención del cáncer de mama; y Leoncito Dan, que impulsa acciones solidarias para el acompañamiento de niños y familias.

El costo del bono contribución para acceder al foro es de $100.000 en forma anticipada y $120.000 en la modalidad general. La inscripción se realiza a través de la plataforma Eventbrite, y el evento cuenta con canales de consulta, alianzas y sponsorship específicos, así como una vía exclusiva para prensa y acreditaciones.

El Latam Economic Forum plantea una agenda que trasciende el debate, canalizando recursos hacia problemáticas sociales urgentes y promoviendo mejoras concretas en la vida de miles de personas. Desde su creación por Darío Epstein, especialista en mercados de capitales y director de Research for Traders, el foro se posicionó como un espacio que combina coyuntura económica, análisis político y vocación solidaria.

El evento se desarrollará en el Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires, con una convocatoria abierta a referentes y público interesado en comprender los desafíos económicos, políticos y sociales de la región.

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